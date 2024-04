Inmaculada Casal, contra Telecinco y '¡De Viernes!' por emitir su declaración por el caso Tejado: “Me encuentro indefensa”

Inmaculada Casal se ha pronunciado contra ¡De Viernes! por la emisión, el pasado 26 de abril, de las imágenes de su declaración en sede judicial junto a María del Monte por el robo en su casa. Unos vídeos que el programa de Telecinco promocionó y ofreció como “una gran exclusiva sobre el caso Tejado”, y que la víctima aclara que se produjeron “dentro de una vista privada”.

“Creo que a nosotras nos robaron hace unos meses y ahora me han robado también parte de mi intimidad al hacerse públicas unas imágenes de nuestras declaraciones dentro de la sala, dentro de una vista privada. No era una audiencia pública”, comienza diciendo Casal en Andalucía de tarde, el magacín que presenta en Canal Sur.

La presentadora, que fue víctima junto a su pareja María del Monte de un asalto en su vivienda el pasado verano, ha explicado que “este proceso está en instrucción, es decir, en investigación”, y se ha mostrado indignada con que se difundan las imágenes en la televisión nacional: “No creo que aporten nada estas declaraciones y, tanto a mí como a mi familia, nos han hecho mucho daño. Me indigna porque creo que no es justo”.

Inmaculada Casal: “Me encuentro indefensa”

“Se están traspasando ciertos límites”, lamenta en su programa de la cadena andaluza, al tiempo que pide “que se respeten los derechos básicos”. “Cuando declaré lo hice dentro de una sala, a puerta cerrada. Se estaba grabando la declaración, pero sólo tenían acceso el juez, la fiscal y las partes. Y esto yo creo que es malo para la investigación. Me encuentro indefensa”, denuncia.

“¿Qué límite hay?”, se pregunta, y señala a Telecinco por vender morbo con su caso. “Yo dije que de este tema solo íbamos a hablar donde teníamos que hablar, que era en los juzgados. Pero ahora resulta que lo que hablo en los juzgados lo sabe toda España. Porque no lo sabía ni mi familia. Esos detalles tan escabrosos... eso no es información, eso es morbo. Y lo que se diga dentro de una sala de un juzgado perjudica mucho una investigación. Es algo tan íntimo que me encuentro indefensa”.

“Voy a seguir declarando y diciendo lo que tenga que decir dentro de un juzgado porque sigo creyendo en la justicia”, zanja Galván, antes de ceder el mando a sus compañeros de programa para abordar sin ella el resto de las informaciones sobre el asunto.

