Bárbara Rey se pronuncia sobre la boda de Ángel Cristo en 'Supervivientes' y Ana Herminia lanza un dardo a la dirección

Supervivientes: Conexión Honduras celebró este domingo 28 la boda entre Ángel Cristo y su pareja Ana Herminia, con Laura Madrueño encargándose del oficio y con la presencia de varios de sus compañeros de convivencia. Cinco de los robinsones tuvieron prohibida la entrada al enlace a Cayo Menor durante la ceremonia, aunque pudieron verla a través de conexión; ahora bien, hubo una ausencia, por motivos evidentes, mucho más destacable: la de Bárbara Rey.

La vedette, enfrentada a su hijo desde que este se sentara en De viernes a finales de 2023, habló días atrás del enlace en Land Rober: “Si ángel es feliz y está enamorado, me parece maravilloso porque lo que quiero es que sean felices”, dijo, aunque añadió: “El casarse ahí de golpe y de pronto pues no lo sé”.

Durante la emisión de Supervivientes del domingo, Alexia Rivas tuvo oportunidad de contactar con Bárbara Rey para preguntarle por cómo estaba viviendo el momento de su hijo en televisión. “Yo la noto serena, pero por algo que me ha dicho también creo que esto le remueve”, afirmaba algo antes de que la boda en sí misma comenzase.

“Si pudiera hablar con él le diría algo que es muy significativo: le desea lo mejor a su hijo y espera que este matrimonio le vaya bien y además le dure. Es lo que le diría si pudiera hablar con él”, recoge Rivas, que también añadió que Rey recalca “que siempre ha cuidado mucho a Ana, que este verano estuvieron en su casa veraneando tanto Ana como su hija y que se volcó en ellos”.

La colaboradora de Supervivientes se permitió elucubrar sobre los sentimientos de Rey hacia su nueva nuera y conjeturó con que nunca va a plantear un acercamiento delante de las cámaras con su hijo: “Creo que en el fondo cree que Ana perjudica a su hijo, aunque no lo quiera decir porque tiene que respetar la decisión de Ángel”.

El corte de Sandra Barneda a Anabel Pantoja por hablar de “paripé”

La ausencia de Bárbara Rey dio mucho de que hablar en el programa, y hasta dio pie para que una de las colaboradoras de Sandra Barneda en Conexión Honduras, Anabel Pantoja, cuestionase el contenido en sí mismo.

“No estoy muy contenta hoy con la boda”, afirmaba la sobrina de Isabel Pantoja, que a diferencia del resto de contertulios en plató optó por no vestirse para la ocasión. “Esta boda es un paripé”, proclamó. “Aquí creo que falta una persona muy importante. En representación de Bárbara Rey quiero estar aquí reclamando su sitio, su espacio y su hueco. Porque creo que Ángel Cristo, y no Bárbara Rey, tiene que llamar a su madre y Ana Herminia tiene que llamar a la futura suegra. Es una boda”.

“Yo lo entiendo”, dijo Barneda, que quiso “meter el dedito”, aludiendo precisamente a que “Isabel Pantoja no fue tampoco a la boda de su hija...”.

Ahora bien, las polémicas no acabaron aquí. Precisamente Ana Herminia, que había venido criticando a la dirección de Supervivientes por no dejar que haya otro defensor para Ángel Cristo, volvió a mostrarse desafiante cuando Barneda le comentó por las ausencias de varios concursantes a la boda: Arantxa, Miri, Marieta, Javier y Rubén Torres habían quedado fuera de este enlace.

“¿Qué te parece que Ángel haya decidido no invitarles?”. le preguntaba la presentadora. “Me sabe mal, estoy convencida de que Ángel hubiese querido que vinieran todos. Estoy convencida”.

“Bueno... Le habrán dado esas invitaciones [desde dirección] y algunas veces el banquete cuesta mucho dinero y no hay para todos”, insinuó, poniendo la pelota una vez más en el tejado del programa, al que parecía señalar por haber incitado a Cristo a vetar a compañeros para generar conflicto.