Noel Bayarri desvela el “irrisorio” dinero que pagaba Telecinco a los participantes de 'Mujeres y hombres y viceversa'

Si hubo un programa de televisión que sirvió durante muchos años como cantera de personajes para ese otrora infalible 'universo Mediaset', con sus respectivos realities y espacios de corazón, ese fue Mujeres y hombres y viceversa. El dating show presentado principalmente por Emma García (y por Toñi Moreno y Jesús Vázquez en su última etapa, cuando fue relegado a Cuatro) catapultó a la fama a 'celebrities' como Oriana Marzoli, Violeta Mangriñán o Noel Bayarri, entre tantos otros que luego han dado el salto como estrellas de formatos como Supervivientes o GH VIP.

Y, precisamente, el último de ellos, el conocido influencer canario, ha decidido hablar ahora para contar algunos secretos del mítico programa de Telecinco. Todo ello, cuando se han cumplido 10 años de su paso por el famoso trono del formato. Noel ha querido romper con algunos mitos de Mujeres y hombres y viceversa, aireando las cifras que se manejaban en este 'concurso' al que sus participantes supuestamente acudían para encontrar al amor de su vida.

En una entrevista para el podcast de Druni, Bayarri fue preguntado si “se ganaba la vida bien” con lo que le pagaban por ser participante del dating show: “Con lo que te pagaba el programa no. Era irrisorio, eran cantidades simbólicas”, ha asegurado antes de entrar en detalle sobre su sueldo.

Los sueldos de 'Mujeres y hombres y viceversa'

“Cuando eras pretendiente, cobrabas 100 euros el día que ibas a grabar y 50 euros más si tenías cita. Se grababan unos seis días al mes, más de eso no ibas a ganar. Una mierda al final, 600 o 700 euros al mes. La rentabilidad eran los bolos, los eventos en discotecas”, ha añadido el lanzaroteño, haciendo hincapié en la lucha que había por intentar conseguir citas para así engrosar su nómina.

Noel Bayarri ha dado detalles además sobre el dinero que se generaba a través de esos bolos, que durante muchos años servían como reclamos para que los jóvenes acudiesen a las discotecas de toda España: “Se podía cobrar hasta 3.000-3.500 euros por bolo, y algunos de los que he conocido han tenido hasta tres bolos en una misma semana”, ha asegurado el influencer, que en los últimos tiempos ha ganado de nuevo relevancia mediática por su participación en la Kings League de Ibai Llanos y Gerard Piqué, primero como jugador de Jijantes FC y, más tarde, del Porcinos FC que preside el fundador de la competición.

El engaño de Noel Bayarri como tronista

Finalmente, Bayarri ha hablado de cómo era la dinámica del programa de Telecinco: “Algunas cosas gordas que pasaban, claro que lo exagerábamos, pero en algunos momentos había mucha tensión. Todo el mundo quería ser tronista. Es lógico, no pasa nada. Me acuerdo cuando me llamaron y no me lo esperaba para nada. Los primeros meses no fueron fáciles porque las chicas no me gustaban nada”, declaró antes de desvelar un secreto sobre su trono.

“Me fui con Connie porque estaba liada con un amigo mío”, desveló el joven antes de asegurar que él también estaba con otra chica, por lo que elegirla a ella era una manera fácil de que al desligarse del programa cada uno se fuera “por su lado”.