Cuatro emitirá en abierto el primer capítulo de 'The Acolyte', la nueva serie de Star Wars para Disney+

Cuatro estrenará en abierto el primer capítulo de The Acolyte, la nueva serie del universo Star Wars para Disney+. La cadena de Mediaset ya está promocionando en pantalla esta emisión especial, que llevará a cabo “muy pronto”. Aún se desconoce, por tanto, si emitirá el episodio antes o después del miércoles 5 de junio, que es cuando está fijada la llegada de The Acolyte a la plataforma de Disney. Hace cuatro años, Cuatro ya realizó una acción similar con el primer capítulo de The Mandalorian, que ofreció en abierto cuatro días antes de que Disney+ aterrizara en España.

Aquella emisión fue fruto del acuerdo que firmaron por aquel entonces el grupo de Fuencarral y The Walt Disney Company Iberia, el cual tuvo un nuevo capítulo al año siguiente, cuando la miniserie Besos al aire se convirtió en la primera ficción española estrenada en primicia por Disney+ coincidiendo con la llegada de Star, la marca de contenido no familiar de la OTT. Dos años después, en el verano de 2023, Telecinco emitió cuatro películas live action de Disney (El rey león, Mulán, Cruella y Aladdin) para celebrar el centenario de La casa del ratón.

Ahora, el vínculo de ambas compañías se amplía con la emisión de The Acolyte. Al mismo tiempo, Cuatro también está anunciando que ofrecerá próximamente en su parrilla la última película de la saga Star Wars, El ascenso de Skywalker, que llegó a los cines en diciembre de 2019.

Así es 'The Acolyte'

En The Acolyte, una investigación sobre una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado Maestro Jedi (Lee Jung-jae, el protagonista de El juego del calamar) con una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg). A medida que van surgiendo más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece....

Manny Jacinto (The Good Place), Dafne Keen (Logan), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Rebecca Henderson (¿Quién es Anna?), Charlie Barnett (Muñeca rusa), Dean-Charles Chapman (Juego de Tronos, 1917) y Carrie-Anne Moss (la Trinity de la franquicia Matrix) completan el reparto principal.

Leslye Headland (cocreadora de Muñeca rusa) es la creadora de la serie y la directora de los dos primeros capítulos. Completan el elenco de directores Kogonada (Despidiendo a Yang), Álex García López (Cowboy Bebop, The Witcher) y Hanelle Culpepper (The Last Days of Ptolemy Grey).