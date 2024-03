Disney+ muestra el tráiler de 'The Acolyte', la nueva serie de 'Star Wars' con el protagonista de 'El juego del calamar'

Disney+ ha presentado las primeras imágenes oficiales de The Acolyte, la nueva serie del universo televisivo Star Wars para la plataforma. La ficción, de la que surgieron las primeras informaciones en 2022, cuenta con Lee Jung-jae, de El juego del calamar, junto a Amandla Stenberg como protagonistas y ya tiene fecha de estreno: el 5 de junio será cuando lleguen los dos primeros episodios a la plataforma.

Leslye Headland (cocreadora de Muñeca rusa) ha creado la serie, que también dirige esas dos primeras entregas inaugurales. Completan el elenco de directores Kogonada (Despidiendo a Yang), Álex García López (Cowboy Bebop, The Witcher) y Hanelle Culpepper (The Last Days of Ptolemy Grey).

Así es 'The Acolyte'

En The Acolyte, una investigación sobre una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado Maestro Jedi (Lee Jung-jae) con una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg). A medida que van surgiendo más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece....

Manny Jacinto (The Good Place), Dafne Keen (Logan), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Rebecca Henderson (¿Quién es Anna?), Charlie Barnett (Muñeca rusa), Dean-Charles Chapman (Juego de Tronos, 1917) y Carrie-Anne Moss (la Trinity de la franquicia Matrix).