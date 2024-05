Telecinco pone fecha de estreno a 'El Marqués', su serie de ficción sobre el crimen de Los Galindos

Telecinco ha puesto ya fecha de estreno a El Marqués, serie protagonizada por Víctor Clavijo que se adentrará en el brutal asesinato de cinco personas ocurrido el verano de 1975 en la finca Los Galindos de Paradas (Sevilla), un crimen múltiple ya prescrito, que se archivó sin juicio y que conmocionó a la sociedad española en los últimos días del franquismo.

La ficción, compuesta de seis episodios, verá la luz el miércoles 22 de mayo, a las 22:50 horas de la noche. Además, el caso será abordado también por Mediaset a través de una docuserie que tendrá a Víctor Clavijo como nexo de unión, poniéndole la voz en off al documental. No obstante, esta docuserie aún no tiene fecha de lanzamiento.

Producida en colaboración con Unicorn Content -productora de Ana Rosa Quintana-; creada por Begoña Álvarez e Ignacio del Moral, también guionista junto a David Planell; dirigida por Begoña Álvarez y José Ramón Ayerra; e interpretada, además de Clavijo, por José Pastor, Juan Fernández, Paco Tous, Cinta Ramírez, Oscar de la Fuente, Lara Grube, Joaquín Núñez y Laura Baena Torres, entre otros actores, El Marqués crea una ficción en torno a cómo y por qué se pudo perpetrar aquel crimen.

El Marqués competirá en su estreno con el cine de La 1 y la nueva entrega de El 1% de Arturo Valls en Antena 3.

Telecinco lanza la primera promo de 'El Marqués', su nueva serie sobre el crimen de Los Galindos

Una serie con líneas temporales

La trama de la serie se desarrolla en dos líneas temporales: una en 1977 cuando el joven periodista Onofre (José Pastor) regresa a su pueblo natal para escribir una artículo sobre el suceso y encuentra una sociedad traumatizada y dividida, familias enfrentadas y un camino que le llevará a sacar nuevas conclusiones y confrontarse con el otro gran protagonista de la serie: el marqués, don Rafael Pertierra y Medina (Víctor Clavijo); y otra que retrocede hasta 1975, para centrarse en las siete semanas que precedieron al crimen de Los Galindos y tejer, prestando atención a diversas teorías y testimonios, una intriga en torno a la pregunta ¿Cómo pudo llegar a ocurrir aquello?.

Con el contraste entre sus dos tramas principales, El Marqués muestra además el radical giro cultural, político y social que, no sin tensiones, dio España en muy poco tiempo. La confrontación final retrata el duelo entre esas dos Españas: la que lucha por el futuro y la que no quiere soltar las riendas, tratando de mantenerse en el pasado.

Así es la sinopsis del primer episodio

En el capítulo titulado Aquí mataron a cinco, Onofre Romera, un joven periodista nacido y criado en Paradas, (Sevilla) regresa a su pueblo en 1977 enviado por la revista en la que trabaja, con el objetivo de hacer un reportaje sobre un terrible crimen múltiple ocurrido allí dos años atrás en el que cinco personas, todas ellas trabajadores del campo de origen humilde, fueron asesinadas en la finca Los Galindos. Su interés no es solo profesional, ya que sus tíos Rosita, una de las víctimas, y Picazo, su marido, eran los capataces del cortijo. Las primeras pesquisas le conducirán a un grupo de legionarios que paró allí poco tiempo antes de los crímenes.

Paralelamente, la trama se traslada a 1975, a las semanas previas a los asesinatos, en el que imperaba un orden social y político que se tambaleaba en el ocaso del franquismo. En ese momento, en Los Galindos, las intrigas económicas de don Rafael Pertierra de Medina, Marqués de Bahía y Sobrarbe, a espaldas de su suegro, el propietario del cortijo, comienzan a complicarse de manera inesperada.