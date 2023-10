La serie y el true crime que son la doble apuesta de Mediaset por el Crimen de Los Galindos: “Queremos ir más allá”

Hace ya un mes, verTele adelantó que Telecinco preparaba una serie llamada El Marqués para adaptar a la ficción el Crimen de Los Galindos. Poco tiempo más tarde, se supo que la cadena iba a apostar por una doble aproximación al mediático caso y preparaba también una docuserie llamada Los Galindos, para contar y analizar el suceso al estilo true crime. En definitiva, una estrategia similar a la de Netflix con Dahmer y el Crimen de la guardia urbana.

Aprovechando su protagonismo en el South International Series Festival al que asiste verTele en Cádiz, Mediaset ha aprovechado para explicar su doble apuesta por esta historia, y sobre todo para presentar los dos productos. Arantxa Écija, directora de Ficción del grupo, ha explicado que el primer proyecto fue el de la docuserie Los Galindos, que constará de 4 capítulos y en la que han “ahondado e investigado” sobre el crimen siguiendo la línea que el hijo del marqués ha escrito en su libro.

Recordemos que la historia gira en torno al famoso crimen real de Los Galindos, un asesinato múltiple ocurrido en julio de 1975 en el cortijo Los Galindos, en la localidad sevillana de Paradas. En ese cortijo, propiedad de los ya fallecidos marqueses de Grañina, se produjo el brutal asesinato de cinco personas, trabajadores de la finca.

Primero, del libro a la docuserie

Lo primero, por lo tanto, fue el libro escrito por Juan Mateo Fernández de Córdova, el hijo de los marqueses. Puede sorprender que de la docuserie se encargue Fénix Media, productora participada por Mediaset y a cargo de Christian Gálvez, que se presentó encaminada a desarrollar “formatos de entretenimiento, especialmente concursos y programas de divulgación y conocimiento”. Arantxa Écija lo resuelve con normalidad: “Desde el primer momento el libro estuvo en manos de Fénix, que nos lo contaban con mucha pasión, y era evidente que teníamos que hacerlo con ellos”.

Ya había historia, y ya había productora. El proyecto arrancó con la idea de contar “una historia humana” y de “hacer justicia a los muertos”, como expresa Rafa Guardiola, el productor ejecutivo de Fénix Media. Écija incide en la misma idea: “Queríamos abordar un caso sin resolver con todo lo que implica de entretenimiento, pero con absoluto respeto a sus víctimas”. El formato estuvo claro, y apostaron por la docuserie ya que querían “ir más allá de un reportaje”.

A la hora de rodar, la director Pepa Sánchez-Biezma explica que se encontraron con la limitación de que en esa época sólo estaba TVE, por lo que la cantidad de imágenes es muy limitada. En su lugar, optaron por dar importancia a los muchos testimonios que recoge la docuserie y “reconstruir todo ese estilo de vida en la campiña sevillana”, incluyendo simular el cortijo. El libro les permitió encontrar algunas claves y dar cabida a “un montón de teorías que eran fascinantes desde el punto de vista narrativo”, siempre con la intención de acercarse “desde un punto de vista más humano”: “Lo que hemos hecho es pensar cómo era ese momento para reconstruir las acciones en los propios asesinatos. Hemos pensado cómo era la campiña para reconstruirlo”, argumenta.

Y después, de la docuserie a la serie

La propia Arantxa Écija es clara: “A partir de la docuserie surge la ficción”. Cuando vieron el potencial de la historia de la que habían adquirido los derechos, Mediaset pensó rápidamente que también podían adaptarlo en formato serie. Y comenzó la producción de El Marqués, producida por Unicorn Content (de Ana Rosa Quintana y Xelo Montesinos) y que ya se encuentra en su quinta semana de grabaciones, aunque todavía le queda más de la mitad. Como recuerda Víctor García, director general de Unicorn Content, es la primera serie original de la productora, tras encargarse de la segunda y tercera temporada de Desaparecidos. Tendrá seis episodios.

Algo que será importante para la fecha de emisión de ambos formatos, ya que la idea inicial es “que los dos productos convivan de manera contemporánea en la emisión”, como adelanta Arantxa Écija. Para decidir la estrategia prefieren esperar a ver las dos obras acabadas, y avanzan que ya están buscando algún acuerdo con plataforma para garantizar que ambos tengan otra ventana y viajen internacionalmente. La docuserie ya está acabada y en proceso de postproducción, y la serie terminará su rodaje en diciembre.

La directora de Ficción de Mediaset deja claro que igual que la docuserie se basa en investigar y ahondar en lo ocurrido en la realidad, la serie es completamente ficcionada y parte de la teoría sobre qué ocurrió que el hijo de los marqueses mantiene en su libro. Ignacio del Moral, creador y guionista, insiste en ello: “Nuestros personajes son ficticios, es importante. No es el marqués real, son diferentes. Las víctimas, también incluso por respeto, son ficticias porque no sabemos todo de ellas. Pertenece a la ficción”.

Víctor Clavijo, presente en el evento y que interpreta el personaje de el marqués, lo ejemplifica: “Mi personaje no tiene por qué ser exactamente igual que el real, pero sí tiene mucho, muchísimo de su espíritu. Su forma de hablar me sugería una arrogancia constante, al hablar y defenderse, que impregna todo el personaje. La serie hace que en cada capítulo descubramos nuevas facetas del personaje, no es un tío de una sola pieza”.

Nuestros personajes son ficticios, es importante Ignacio del Moral — Creador de la serie

Aún más claro es en el caso de José Pastor, para el que se han inventado el personaje de un periodista llamado Onofre que investiga lo sucedido dos años después, en 1977, y teniendo un vínculo con el suceso por ser del mismo pueblo de Paradas. “La época del 77 y el personaje de José Pastor no existe. Es un vehículo para ficcionar”, aclara Arantxa Écija.

Las dos Españas de 1975

En concreto esos dos personajes sirven para que la serie desarrolle lo que se propuso, como explica Ignacio del Moral: “Hemos aprovechado para hablar de ese momento de España, la corrupción urbanística, los medios de comunicación, el contraste con Barcelona... hemos introducido elementos que a priori no estaban, pero hemos aprovechado. Es la confrontación de dos Españas”.

Por un lado, la España del marqués, interpretado por Víctor Clavijo, que él mismo desarrolla: “Mi personaje representa la España caciquil a punto de morir. Tenían miedo de lo que estaba por venir cuando muriese Franco”. Ee base a ello ha construido su personaje: “Representa a esa España de los vencedores que se cree que tiene derecho a ser así, clasista, arrogante... Esa España caciquil que ni conoce el nombre de sus trabajadores y cree que todo el mundo está a su servicio. Es un tipo que arrastra cierto complejo de inferioridad al no tener oficio ni beneficio, más que tener el título de marqués. Su máxima aspiración es dar algún pelotazo con un negocio que le permita demostrar”. Frente a él, ve los aires nuevos que no desea: “Para él Onofre representa el miedo y el peligro de la España que viene”.

Hemos aprovechado para hablar de ese momento de España Ignacio del Moral — Creador de la serie

Por otro lado, esa España que viene representada por Onofre, el joven periodista que investiga en 1977 y está encarnado por José Pastor. El actor explica que su personaje representa “la nueva España, la de la fuerza de la juventud necesitada de cambios, y de saberse capaces de cambiar. La juventud tenía un fuego interior y una necesidad de expresarse y cambiarlo todo”, expresa, sumando además que a Onofre “le tocan los crímenes personalmente”. Por si hay dudas sobre la correlación de docuserie y serie, Pastor deja claro que han trabajado “de manera totalmente independiente” del documental, aunque hayan podido verlo para crear y desarrollar sus personajes y comprender el caso.

La finalidad de la serie, de la que únicamente hemos podido ver unas primera imágenes, es meter de lleno al espectador en ese ambiente. Begoña Álvarez, directora de ficción de Unicorn Content, explica: “El 95% del rodaje transcurre en Sevilla, en un cortijo de Carmona. Hemos tomado un poco el pueblo. Estar ahí nos permite vivirlo, y también pasar el calor que pasaban ellos”. “Buceamos no sólo en esos crímenes, sino en qué pudo ocurrir para que unas personas a priori no destinadas al mal acabasen realizando unos crímenes así. Se crea una historia con personajes muy potentes”, cuenta.

El creador y guionista contextualiza que sobre este crimen “hay muchas teorías disparatadas, pero lo único que sabemos es el crimen. También hubo investigaciones imperfectas y muy incompletas. Algo que como creadores de ficción nos atrae mucho”. Teniendo en cuenta todo ello, presenta: “Hemos tejido una ficción para contar qué pudo pasar y cómo se puede llegar a eso. Creamos una historia basándonos en sus personajes para mostrar cómo al final se ven abocados a algo que ninguno desea”. Arantxa Écija celebra el resultado: “Para nosotros también es, y lo digo con alegría, meternos en esa época, en esa España, y reflejarlo en una serie en abierto”.

Víctor Clavijo, el marqués de la serie y el narrador de la docuserie

Cuando empezó a salir información de los dos proyectos, incluso a los periodistas nos “lio” un poco ver que Víctor Clavijo aparecía tanto en la docuserie como en la serie. La explicación es que además de interpretar al marqués en El Marqués, también se encarga de narrar y poner la voz en off en Los Galindos. Es decir, que de alguna forma será “un nexo de unión”, como dice Arantxa Écija.

Sin embargo, surgió por casualidad. Lo corroboran los mismos responsables, que dieron su visto bueno, pero lo explica el propio actor: “Ha sido la cosa más casual y curiosa. Me encontré con Pepa en abril, nos saludamos, me contó que estaba rodando la docuserie, y yo me acordaba del Crimen de Los Galindos de cuando era pequeño. Ahí quedó. A las tres semanas me llaman para hacer el casting de la serie, que yo pensé que era lo mismo, pero al ir me di cuenta de que era una productora completamente distinta. Me cogieron para la serie, y a las dos semanas Pepa me llamó para recordarme lo que me había contado y pedirme ser la voz. Le dije: 'No te lo vas a creer, pero también voy a hacer la serie'. Me llegó por dos caminos completamente distintos”.

La cadena dio el visto bueno a las dos productoras para que Víctor Clavijo tuviese ese papel en los dos proyectos. Y el actor reconoce que a él le ha servido para prepararse su personaje: “Leí el libro del hijo después de los guiones, y vi toda la documentación e imágenes posibles. También me pasaron una entrevista que tiene la docuserie”.