'La Mesías' consagra a Los Javis con la obra más oscura y perturbadora de su universo cinematográfico

La montaña de Montserrat en Barcelona guarda desde tiempos inmemoriales miles de leyendas e historias sobrenaturales que han captado con el paso de los años el interés de propios y extraños: desde la aparición de la virgen que da nombre al lugar, a la búsqueda del Santo Grial por parte del jefe de las SS Heinrich Himmler, pasando por el avistamiento continuado de ovnis o incluso la creencia de que aquel paraje es la puerta a otros mundos.

Tanto es así que, desde finales de los 70, se reúnen allí el día 11 de cada mes un grupo de aficionados a la ufología para mirar al cielo, esperando presenciar alguna conexión con el universo. Por ello, no es casualidad que la montaña de Montserrat sea el escenario elegido por Javier Calvo y Javier Ambrossi para arrancar la La Mesías, su nueva serie para Movistar Plus+ que llega a la plataforma, precisamente, este miércoles 11 de octubre con el estreno de sus dos primeros episodios.

Así, como una de esas ceremonias espirituales e interdimensionales celebradas en la montaña catalana, la pareja de cineastas convoca a los fieles seguidores de su obra a la puesta de largo de su proyecto más ambicioso. Una ficción que llega cual milagro a la industria televisiva española en un año con pocos títulos capaces de sacudir a la audiencia. La Mesías lo hace, y de qué manera, a través de una historia oscura y perturbadora que consigue trascender desde muy pronto a esa idea preconcebida por muchos desde el día que se conoció la sinopsis principal de la serie: la de que no sería más que un simple biopic de las Flos Mariae.

Aunque la referencia al caso de las hermanas Bellido Durán es más que evidente, Los Javis consiguen llevar la ficción más allá, con un abrumador relato que une las experiencias de un grupo de personajes que, de un modo u otro, tienen un mismo objetivo: suplir vacíos y construir por sí mismos una identidad que les fue arrebatada durante una infancia marcada por el yugo del fanatismo religioso.

Movistar Plus+ baja al infierno de 'La Mesías' en el tráiler de la nueva serie de Los Javis

'La Mesías' trasciende a las Flos Mariae

Cuando descubrimos que La Mesías contaría la vida de un grupo de música pop cristiana compuesto por varias hermanas que consiguen viralizarse a través de unos peculiares videoclips publicados en Youtube, a todos nos vino a la mente el nombre de Flos Mariae. Se trata de siete hermanas católicas que en 2014 se convirtieron en todo un fenómeno freak de Internet gracias al lanzamiento de su canción Amén, hit que propició infinidad de bromas, sketches y parodias en las redes y en la televisión.

El origen del grupo, tal y como ellas mismas explican su página web, lo conocimos poco después. Según cuentan, todo nace de una promesa a la Virgen y a Dios en la que aseguraban que si su madre se curaba de un tumor maligno que le había sido diagnosticado, todas formarían una banda con canciones que venerarían a la Virgen María y con las que propagarían la fe cristiana y católica. El programa de Cuatro Focus (La Fábrica de la Tele) ahondó hace unos meses en su caso, dispuestos a contar “la verdadera historia” de las Flos Mariae.

En el reportaje, el espacio de Mediaset desvelaba algunos detalles del presunto pasado de la familia que coinciden con los del 'clan' protagonista de La Mesías, y que no revelaremos para no destripar algunos giros de la ficción. Los hechos narrados en Focus fueron desmentidos por las Bellido Durán, que anunciaron acciones legales contra el formato de Cuatro por “difamar y mentir” sobre sus vidas. De la misma manera, las hermanas anunciaron meses antes que estarían atentas a la producción de Movistar Plus+ por si también “atentase contra su honor”.

Tal vez por todo ello, ni Los Javis, ni la plataforma, han vinculado en ningún momento La Mesías a las Flos Mariae. Y lo cierto es que la supuesta historia de esta familia catalana no sería única, ya que existen otros antecedentes similares en otros países del mundo, como el de Los Turpin o el de The Wolfpack, que, mezclados con otras referencias (como las del Hotel Bruc o El Palmar de Troya) sirven a los cineastas para defender que su nueva serie es una idea original, obviamente inspirada en ejemplos tan llamativos como los mencionados anteriormente.

Tras el visionado de los siete episodios que conforman la serie, sería igual de absurdo negar la inspiración de Los Javis en las Flos Mariae -en la ficción llamdas Stella Maris- como reducir La Mesías a una simple biografía sobre sus componentes. Y es ahí donde encontramos desde el primer episodio uno de los grandes aciertos de este proyecto, que va más allá del meme y de lo freak para traernos una historia mucho más grande y profunda que, por momentos, roza el mejor cine de misterio y terror. Sin renunciar a lo pop, y a esa predilección por la cultura mainstream que han plasmado en toda su filmografía, Ambrossi y Calvo se permiten experimentar y transitar por otros géneros que convierten a la ficción en su obra más cruda, madura y arriesgada.

Lola Dueñas y Albert Pla, los faros de un reparto excelso

El segundo punto a destacar de La Mesías es el inconmensurable trabajo de casting que Los Javis, una vez más junto a Eva Leira y Yolanda Serrano, han hecho para elegir a todos y cada uno de los integrantes de su coral reparto, del que abruma, por parecido físico, por caracterización, y por interpretaciones, la increíble coherencia que guardan todos los personajes en las diferentes líneas temporales en las que aparecen. También por la gran dirección que Ambrossi y Calvo hacen con todos los actores y actrices para lograr una unidad narrativa a lo largo de todas las etapas en las que se cuenta la trama principal de la ficción.

En ella, Macarena García (Irene) y Roger Casamajor (Enric) actúan como vehículos para unir pasado y presente en un puzle que hay que ir armando, desde un primer capítulo que pide una pizca de fe (nunca mejor dicho) para entrar de lleno en la historia hasta un alegórico episodio final que funciona a modo de epílogo y que requeriría de un análisis aparte en profundidad, eso sí, una vez el gran público haya disfrutado de su visionado. En ese desenlace, García y Casamajor se llevan todo el protagonismo. En el caso de la actriz madrileña, con el papel menos luminoso, más contenido y más maduro de su carrera. En el del catalán, viviendo una auténtica catarsis con Monserrat (la montaña y la madre) dando sentido a todo.

Reconocimiento también con mayúsculas para los actores de sus personajes en el pasado, a quienes dan vida respectivamente una Irene Balmes (hija de Santi Balmes, vocalista de Love of Lesbian) y un Biel Rossell que han venido para quedarse. Ambos son la gran revelación de La Mesías, regalando un despliegue interpretativo a todos los niveles -gestual y corporal- que fascina por la juventud y poca experiencia que ambos presentan.

Mención especial entre los jóvenes también para Amaia Romero, cantante y ganadora de OT 2017, que debuta con solvencia como actriz en un papel hecho a medida que un día le prometieron los que fueran sus profesores en la famosa Academia del talent musical de TVE. La navarra es una de las Stella Maris junto a otras cinco compañeras entre las que destaca también Mabel Olea, una de las bailarinas de Rigoberta Bandini en el Benidorm Fest 2022.

Pero, sin duda, si hay dos nombres propios que son la luz que guía a este excelso elenco de La Mesías esos son los de Lola Dueñas y Albert Pla, los 'padres' de esta peculiar familia que están llamados a llevarse todos los premios. La veterana actriz deslumbra en la piel de Monserrat (sin desmerecer a Ana Rujas y Carmen Machi, grandes intérpretes del pasado y futuro del mismo personaje) en su etapa más enajenada, caótica y visceral, convirtiéndose en el alma absoluta de esta serie.

Por su parte, Pla (Pep, su marido) funciona como inquietante contrapunto en un personaje estoico en el que el cantante catalán se sumerge de manera apabullante. El artista se convierte en un perfecto 'doctor Frankenstein' de ese monstruo en el que se acaba convirtiendo Monserrat y deleita en los créditos finales de uno de los episodios al entonar, a su modo, la Experiencia Religiosa de Enrique Iglesias.

Los Javis se consagran como realizadores en 'La Mesías'

Las interpretaciones de este gran reparto se ven arropadas por una realización cuidada al detalle que demuestra que Los Javis han dado un salto cualitativo también en el apartado técnico. En cada episodio, Ambrossi y Calvo resuelven con maestría algunas secuencias en las que la cámara se convierte al cien por cien en nuestros ojos para ser parte fundamental de la historia que la pareja nos está desgranando.

Desde unos saltos de ejes que ayudan a ver una conversación de Monserrat (Lola Dueñas) con Dios, a un juego de sombras en la cara de Macarena García en un momento clave para Irene, hasta un plano que gira y gira sobre una mesa circular en una agónica conversación de la familia y que imprime tensión en las reacciones de cada uno sus integrantes. También en un magistral plano secuencia en medio de una alocada rave que trae a la memoria aquel empleado en la segunda temporada de Euphoria durante la mítica escena de Rue y Jules en la feria. En La Mesías nada es casual y todo parece estar planeado hasta el más mínimo detalle.

Los Javis sorprenden además con un impecable juego de texturas, colores, y de fotografía para diferencias las escenas del 'presente' (más frías, colmadas de azules) y las del pasado (de colores más cálidos). Estas están rodadas de forma inteligente en 16 milímetros, aportando a la imagen ese efecto 'celuloide' que se ve justificado incluso dentro de la propia trama. Ambas etapas, pasado y presente, se ven acompañadas además de una gran banda sonora (responsabilidad de Raül Refree -productor de Rosalía o Silvia Pérez Cruz, entre muchos otros- e Hidrogenesse) que bien merecería también otro análisis en particular.

Como vemos, son infinitos los aspectos a analizar de La Mesías, sobre la cual correrán ríos de tinta a lo largo de los días, y los próximos meses, porque hay cientos de detalles que merecen la pena comentar y desgranar. Mientras tanto, no paramos de escuchar elogios a la nueva serie de Los Javis, encumbrada como una de las grandes obras audiovisuales de este 2023. Y sí, sé que suena ya bastante repetitivo decir eso de que La Mesías es la serie española del año. Pero es que no es ninguna falsedad. Y ante Dios, como hemos aprendido, ante Dios nunca se miente.