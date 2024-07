'Tu cara me suena 11' proclama ganador a David Bustamante, el gran reivindicado en una edición “muy competida”

Tu cara me suena 11 ya tiene ganador: David Bustamante. El artista se ha impuesto en la gran final del talent show celebrada este viernes 19 de julio en Antena 3. Sucede así a Miriam Rodríguez, anterior ganadora y la que se encargó de dar el trofeo al cántabro, el gran reivindicado de la edición, la última con Carlos Latre en la mesa de jurado.

Con un 45% de los votos, el cantante se ha impuesto a Raoul Vázquez, que terminó segundo con un 32%. Por su lado, Julia Medina quedó en el tercer puesto, con un 23%. Las dos wild cards de la final, Supremme de Luxe (la única no cantante de entre los finalistas) y Conchita, quedaron fuera de la terna durante la primera criba de una edición “muy competida y talentosa”, en palabras del presentador Manel Fuentes.

No hubo, por tanto sorpresas, en una edición que ha vuelto a ser, en ese aspecto, esclava de su éxito. Los cantantes, y más concretamente, los cantantes de Operación Triunfo vuelven a quedar en lo más alto. Bustamante es el cuarto nombre salido de la cantera de OT en ganar Tu cara me suena, tras las victorias de Jorge González (OT 2006), Agoney (OT 2017) y la mencionada Miriam (también de OT 2017). Además, es el quinto triunfito de toda la historia del formato franquicia de Antena 3: a todos los anteriores hay que añadir a Edurne, salida de OT 2005 y ganadora de la tercera edición.

“Me siento muy querido, de verdad”

No obstante, el empuje del primer OT fue indudable. Ya en la primera votación, los porcentajes ciegos dejaban entrever a uno de los cinco quedó claramente destacado por encima del resto, con un 37% de las llamadas del público. En la votación definitiva, con ese 45% de los votos, Bustamante reivindicó su carácter transversal como candidato que ha tocado a múltiples generaciones desde aquel primer Operación Triunfo estrenado en 2001.

Más de 22 años después de quedar tercero la edición inaugural del formato musical, el autor de éxitos como No soy un Supermán se coronó como ganador ante su buena amiga Chenoa, otra integrante de aquella generación de triunfitos. “Muchísimas gracias, España, me siento muy querido, de verdad”, decía antes de volver a cantar por Antonio Molina en el cierre de la gala.

Al recoger el galardón que lo acreditaba como ganador, Bustamante quiso compartir el premio económico con el resto de sus compañeros. 6.000 euros de los 30.000 totales que le correspondían irán a parar a la ONG Pequeño deseo, mientras que los 24.000 restantes los repartirá en partes iguales entre las organizaciones del resto del elenco de esta edición.

Las actuaciones de los finalistas de 'Tu cara me suena'

La primera en abrir fuego fue Julia Medina, con su interpretación de The Show Must Go On de Celine Dion. El tema de la canadiense le permitió a la concursante de OT volver a hacer uso de su torrente de voz, y corroboró las impresiones de esta edición. Carlos Latre destacó la “sorpresa” que había sido para todos su participación, con actuaciones que han caído como una “bomba de relojería” en palabras de Chenoa.

Para la joven, la noche era especial no solo por lo que estaba en juego. Medina, que reconocía que Tu cara llegó para revitalizarla tras un momento triste en lo anímico, pudo contar con su familia entre el público asistente.

En otro registro, Supremme de Luxe realizó una emocionante actuación incorporando a Raphael con su Balada triste de trompeta, incluida en Sin un adiós de Vicente Escrivá y que luego sirvió de eje para Balada triste de trompeta, de Álex de la Iglesia.

Santiago Segura, que tenía experiencia en imitar al cantante en dos ocasiones en el formato, ha destacado que la presentadora de Drag Race España lo hizo “de lujo” en su último desafío sobre el escenario de Gestmusic. “Tu actuación ha valido por las dos mías y un poco más”, reiteraba entre aplausos sobre una imitación “niquelada”.

Tras la actuación de Miguel Lago, fue el turno de Conchita, que como Supremme de Luxe fue la gran sorpresa de la undécima edición. La cantautora interpretó What I Was Made For, tema de Billie Eilish para la banda sonora de Barbie. El momento en que la cantante rompía a llorar, sin poder terminar de entonar los últimos versos, ha sido uno de los más poderosos de la final.

Tras el abrazo de confort de Manel Fuentes, se pudo comprobar la emoción que se contagió a la mesa del jurado. “De ella hemos descubierto un abanico de emociones superchulo”, la alabó Chenoa. “Estoy encantada de haberla conocido en mil aspectos y emociones. Verte en tantas facetas ha sido todo un regalo”.

El siguiente fue David Bustamante, que para despedirse del programa eligió la copla Adiós a España. “Tengo tíos abuelos que fueron a Brasil, a Montreal, tengo familia que trabajó en Suiza. España ha sido un país emigrante y muy luchador. Les tocó pasar momentos muy duros, y para todos va esta canción”, dijo antes de someterse al desafío.

El número contó con guiños que hicieron de la propuesta muy especial. Latre hizo de director de orquesta, mientras que Lolita y Segura se sentaron detrás, como Laura Valenzuela y Joaquín Prat. Chenoa, entre tanto, miraba emocionada al que fuera su compañero de Operación Triunfo 1. “Tú cantas muy bien, pero hacer de Antonio Molina es muy difícil”, apuntaba Flores. “Has puesto al plató entero en pie. Créete el gran artista que eres”.

El último de los finalistas fue Raoul Vázquez, al filo de la medianoche. El cantante de OT 2017 eligió para su gran noche la versión que Tom Jones hizo de My Way. “Eres uno de los mejores imitadores que han pasado por Tu cara me suena”, proclamó Chenoa al término de la performance. Latre fue más allá al decir que para el artista Tu cara “ha sido un antes y un después”: “Has explosionado todo tu talento”.

El retorno de Miriam Rodríguez

Después de ver pasar por el escenario a los finalistas y al resto de participantes, salvo a Juanra Bonet, que se quedó para la última media hora, el programa dio la bienvenida a una honorable exparticipante. Miriam Rodríguez, ganadora de la competida décima edición, regresó al lugar donde se coronó hace casi un año para transformarse en Dua Lipa.

El de Miriam no fue el único retorno: también volvió Josie, uno de los concursantes que mejor sabor de boca dejó en la anterior temporada, en esta ocasión para acompañar a Valeria Ros en su imitación de Lola Índigo y Omar Montes con El pantalón. El estilista apareció irreconocible, calcado al artista. El dúo contó, a su vez, con el apoyo vocal de Las Chuches, también partícipes del éxito de la música urbana.

Histórico de ganadores de 'Tu cara me suena'