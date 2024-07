Pilar Vidal celebra el éxito de Sonsoles Ónega ante 'TardeAR': “Ganar a quien me tiene vetada, doble victoria”

Pilar Vidal saca pecho por sus compañeros de Y ahora Sonsoles (Antena 3). La periodista se muestra aliviada al saber que su programa tiene más audiencia que TardeAR, su principal competidor de Telecinco.

En realidad, Vidal está mucho más que aliviada. Asegura que los buenos datos de Sonsoles Ónega le han dado “doble satisfacción” porque ella “nunca ha trabajado” en Unicorn Content, la productora de TardeAR, en la que supuestamente habría sido “vetada”. Desconoce el motivo, pero el “rumor” llegó hasta sus oídos y la realidad es que “nunca” le “han propuesto trabajar con ellos”, le cuenta a El Televisero.

“Nunca he entendido muy bien el por qué, pero es verdad que nunca me han propuesto trabajar con ellos y nunca he trabajado con ellos”, relata. También niega que haya hecho comentarios que pudieran haber molestado a la productora, por lo que no entiende que los programas de Unicorn Content no le hayan ofrecido trabajo.

Así las cosas, su satisfacción con la victoria del magacín de Antena 3 es plena. “Ya que no me han querido, ganar es lo máximo. Doble juego, para mí es doble victoria. Ganar a un sitio donde me tienen vetada, pues doble victoria”.

Pilar Vidal trabajó en Sálvame durante la última temporada del programa. Cuando el magacín fue cancelado por Telecinco para su posterior sustitución por TardeAR, ella fichó por Antena 3, donde analiza la crónica rosa para Y ahora Sonsoles y Espejo Público.