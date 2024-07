'Supervivientes All Stars' destrozó a los concursantes con el nuevo expulsado y anunció su recta final

La quinta gala de Supervivientes All Stars vivió la “expulsión más dura porque dejaba al eliminado justo a las puertas de la recta final” como indicó el propio Jorge Javier Vázquez.

De hecho, el presentador desveló algunos detalles más de estos últimos días de reality que aún no han fechado pero que se acercan más rápido de lo esperado. “Hoy viviremos las penúltimas nominaciones de la edición y esa futura expulsión podría tener lugar antes de lo que se esperan”.

Algo que ya no podrá vivir Bosco Martínez Bordiú que se convirtió en el eliminado de la noche, sumando otra pérdida más al “bando” de Sofía Suescun que ya estaba tocado tras la marcha de Abraham García.

El duelo de los dos campeones

Jorge Pérez y Bosco eran los nominados de la noche. Un duelo entre dos campeones: el de Supervivientes 2020 y el de la edición 2023, respectivamente.

Al arrancar la gala, los porcentajes ciegos eran del 46% contra el 54%, algo que fue cambiando con los vídeos emitidos pero finalmente la audiencia sentenció: “El público ha decidido que se salve de la expulsión Jorge”. Una noticia que hacía llorar de alegría a Marta Peñate y de tristeza a Sofía.

Jorge agradeció el apoyo al público y se abrazó con Bosco. De hecho, todos acabaron abrazando a Bosco y él se situó al lado de Laura Madrueño para pronunciar uno de los discursos de agradecimiento más largos de la edición:

“Mi primer gracias es para el equipo porque son impresionantes, para la productora y para el equipo médico que este año les he llegado a conocer un poco más y nunca me ha faltado de nada. También a los espectadores por darme tanto amor. Y un gracias más a mi equipo, ha sido un orgullo estar con todos vosotros, me voy con más amigos que enemigos”, decía con su habitual alegría.

Sofía se quedaba totalmente rota, mientras el resto también se mostraba triste por despedir a uno de los concursantes más alegres de la isla. Hasta pidió que sonara la canción de Julio Iglesias 'La vida sigue igual' para salir de la Palapa mientras bromeaba: “¡Hasta el próximo año!”.

Penúltimas nominaciones con las 3 mujeres en la lista

Alejandro Nieto y Jorge protagonizaron un “duelo espectacular” en el que tuvieron que aguantar de pie en una plataforma sobre el agua hasta que cayó el segundo y el míster se convirtió en el nuevo líder. Un título que se convirtió casi en el salvoconducto para llegar a la final.

En las nominaciones, el grupo metió en la lista negra a Sofía y Marta y el líder señaló a Logan. Pero este último hizo uso del tridente que ganó y se sacó de la lista para meter a Lola. De forma que las nominadas de la semana son Sofía, Marta y Lola.