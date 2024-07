'Supervivientes All Stars' sorprendió con su tercera expulsión y con la noche “in fraganti” de Bosco y Sofía

“Anoche nuestras cámaras pillaron in fraganti a dos concursantes cuando pensaban que nadie les grababa” advertía Jorge Javier Vázquez al arrancar la cuarta gala de Supervivientes All Stars y ante los rostros perplejos de los colaboradores.

Ese fue el cebo de toda una noche en la que Bosco Martínez Bordiú, para bien y para mal, fue uno de los protagonistas. Por desgracia para él porque al enfrentarse a la Noria Infernal el programa la aceleró de forma tan imprudente que acabó saliendo disparado de ella y golpeándose con las barras de madera.

El accidente provocó tal susto que Sofía Suescun acabó llorando por la preocupación. Y es que, era ella y Bosco los protagonistas de esas imágenes que adelantaba el presentador. Ambos aparecían muy juntos por la noche, compartiendo confidencias de forma tan cercana, que cuando descubrieron al cámara se separaron inmediatamente.

Los colaboradores de plató lanzaron varias teorías. Adara aseguró que conocía bien a Bosco y que “está continuamente alerta. Es una cara de que le han pillado”.

Una opinión que Kiko Jiménez no compartía: “Vengo de estar allí y sé perfectamente las conversaciones que se tienen por la noche y no te apetece que salgan públicamente y seguramente han visto al cámara y se ha sorprendido por quedarse con la duda de si se ha grabado o no”.

Añadía que no le preocupaba lo ocurrido: “Mi relación está basada en la confianza y en la libertad, si le ha servido al programa para cebarlo toda la noche, olé pero no me vais a ver celoso”. Unas palabras que hacían desconfiar a Adara: “No te molesta porque esto lo habéis hablado antes. Ha flirteado con Logan, después con Abraham y ahora con Bosco para dar morbo en el programa”, zanjó.

El tercer expulsado de la edición

Tras la salvación de Marta Peñate, los dos concursantes que se jugaban la continuidad en el reality eran Lola y Abraham. El programa desveló que los porcentajes ciegos dejaban claro que la audiencia sabía a quién quería salvar con un 75% contra un 25%.

Finalmente, Jorge Javier sentenció: “La audiencia ha decidido que se salve Lola”. Al escucharlo, la concursante se quedó totalmente anonadada, con las manos en la boca. Mientras el tercer expulsado le felicitaba.

Abraham se dirigió a todos: “Disfrutad que esto sabéis que no se vive dos veces, así que disfrutad como voy a hacer yo al irme a casa. He disfrutado muchísimo, grandes compañeros todos. Esta vez he ganado más que esa primera vez porque he conseguido sacarme esa raíz que me estaba apretando”.

Al marcharse, Sofía se quedó derrumbada: “Con él tenía un amigo especial, con sus ratos, sus momento, nuestras confidencias y hemos tenido charlas muy personales. Por eso me da pena”.

Los 3 nuevos nominados de la semana

Tras la expulsión, los concursantes volvieron a Palapa para nominar. El grupo metió a Bosco en la lista negra y hubo triple empate entre Marta, Logan y Alejandro.

Por lo que le tocó el turno a Sofía, como líder, y dejó a Alejandro para sumar después también a Jorge. Así, por primera vez, la lista de nominados era totalmente masculina con Bosco, Jorge y Alejandro.