'Supervivientes All Stars' incomodó con la tensa entrevista de Jorge Javier a Olga: “Yo respondo a lo que me preguntan”

Supervivientes All Stars emitió este lunes su gala de Tierra de Nadie, que cambió su habitual día de emisión para frenar la fuerza del estreno del Grand Prix y evitar el enfrentamiento con la Eurocopa.

Para llenar de contenido una entrega en la que solo habían pasado 24 horas de convivencia entre los concursantes, el reality montó un despliegue de “juegos sin precedentes”, poniendo a prueba a los aventureros con numerosos retos de habilidad, de fuerza y de resistencia.. para llevarse un tridente dorado que se quedaron sin tiempo de ganar.

Ante las numerosas pruebas que pasaron, en las bajas condiciones físicas que están, Jorge Pérez se accidentó al darse un golpe en el coxis que le provocó hasta mareos y tuvo que acudir el doctor.

Esa fue la parte negativa de la entrega, mientras que la positiva la vivió Marta Peñate que se salvó de la nominación con el “porcentaje de salvación más alto de esta edición”, según informó Jorge Javier Vázquez. Se llevó el 66% del apoyo de los espectadores, sin poder creerse lo que estaba viviendo. Mientras que Abraham y Lola se jugarán la continuidad el próximo jueves.

La tensión entre Jorge Javier y Olga: “Yo respondo a lo que me preguntan”

Olga entró a plató convertida en la segunda expulsada de la edición, tras haber ganado la de 2021. Se emocionó al abrazar a sus familiares y amigos y después hizo la ronda de saludos entre los colaboradores.

Tras ello, se sentó junto a Jorge Javier para verse de nuevo las caras, a pesar de las declaraciones de él criticándola en varias ocasiones y posicionándose junto a Rocío Carrasco. En el estreno de la edición ya hubo tensión entre presentador y concursante y en la entrevista en plató también se palpó.

No hubo complicidad entre ambos, ni bromas, ni el habitual humor del conductor, pero sí fueron correctos entre los dos respondiendo y preguntando de forma cordial. Hasta que ella empezó a preguntar por un tal “Agustín” y Jorge le preguntó si se refería a su “representante ¿y pareja?” pero Olga no quiso responder a eso enviándole otra pregunta a él: “¿Y tú tienes pareja?”.

Jorge le respondió segundos después: “Yo no tengo, te lo respondo sin problemas”, a lo que ella señaló que si no le había respondido a la primera no iba a hablar de su vida privada. “Vale, pero yo respondo a lo que me preguntan” zanjó el presentador y acabó ahí la entrevista.

Olga, en plató: “Sofía ha hecho cosas sucias”

Sobre su paso por el concurso, Olga hizo balance: “No he hecho una supervivencia como quisiese pero es verdad que las circunstancias eran muy difíciles. Me ha costado mucho adaptarme a mis compañeros”, se sinceró.

Preguntada por los que se lleva y los que no: “Echo de menos a Marta, Lola, Jorge, Logan, Bosco... a casi todos. Con Sofía no me iría a ningún sitio porque ha hecho cosas sucias”, aseguró para después tener un rifirrafe con Kiko en plató.

Finalmente, confesó que no repetiría la experiencia: “No volvería a ir, ya demostré lo que tenía que demostrar y ya sé lo que hay. Dije que sí porque me lancé a la piscina, soy muy de lanzarme, y es muy bonito que te propongan lo de All Stars”.