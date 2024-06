El tenso reencuentro entre Jorge Javier y Olga Moreno en 'Supervivientes All Stars': “¿Estás un poco seria?”

Supervivientes All Stars arrancó este jueves 20 de junio en Telecinco con las presentaciones del plantel de estrellas y los clásicos saltos desde el helicóptero de todos excepto Adara, que comunicó su decisión de abandonar antes de empezar la aventura. Pero previamente a este primer vuelo de los robinsones, Jorge Javier Vázquez tuvo una primera toma de contacto con los famosos en la que destacó la tensión palpable con Olga Moreno, la participante más polémica de esta inédita edición.

“En algún momento tendremos que romper el hielo... Olga, buenas noches”, dijo el presentador en su primera conexión con la isla, y tras preguntar por sus impresiones a otros robinsones. “Buenas noches a todos”, respondió ella. “Hombre, y a mí también, ¿no?”, le dijo Jorge Javier con su humor habitual, tratando de quitar tensión a la situación.

“A mí también supongo, ¿si, no?”, volvió a preguntar el conductor, al no recibir respuesta al otro lado de la línea. “Sí, a todos. Claro que sí”, contestó Olga, seria. “¿Qué tal estás?”, continuó Vázquez, interesándose por recibir feedback de la participante. “Pues bien. Al contrario que todos, tengo muchas ganas e ilusión por empezar”, dijo la ganadora de Supervivientes 2021.

“¿Estás un poco seria, o son sensaciones mías?”

Consciente al igual que el público de que la cosa no estaba fluyendo entre ellos, Jorge Javier preguntó: “¿Estás un poco seria, o son sensaciones mías?”. “No, no, qué va. Seria no puedo estar al lado de ella, es imposible”, le dijo Olga Moreno, aludiendo a una Marta Peñate que puso de su parte para destensar la situación riendo con cada intervención del presentador.

“Estoy bien, lo que pasa es que está lloviendo cada vez más”, añadió la concursante, achacándolo a su nerviosismo ante el salto desde el helicóptero.

Cabe recordar que el presentador y la concursante ya coincidieron durante la edición de 2021 en la que ella ganó. Sin embargo, y como hecho histórico, Jorge Javier no estuvo al frente de la final ese año por compromisos profesionales con el teatro, y fue Carlos Sobera quien recibió y coronó a la entonces pareja de Antonio David Flores.

En la final de 2022, donde ambos hubieran tenido que reencontrarse por el relevo que la ganadora debía ceder a Alejandro Nieto, como manda la tradición, fue ella la que se ausentó. El propio Jorge Javier explicó entonces que el programa la había invitado, y ella declinó la propuesta.