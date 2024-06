'Supervivientes All Stars' (17.6%) arranca líder con truco su inédita aventura en Telecinco

Supervivientes celebró este jueves su Noche de leyendas. O lo que es lo mismo, el mix que hizo con un improvisado debate final de Supervivientes 2024 y el estreno de Supervivientes All Stars. Una estrategia inusual, pues no es habitual que Telecinco programe dos contenidos diferentes dentro de una misma noche de reality, pero que tenía su explicación.

Al enlazar el final de Supervivientes 2024 con el inicio de Supervivientes All Stars, la cadena de Mediaset se quedó sin hueco para darle al debate de SV 2024 su propia noche de emisión, así que este jueves decidió celebrarlo para al mismo tiempo, 'sacrificarlo' ante la gran oferta de la noche: el España-Italia de la Eurocopa, que como era de espera, arrasó en La 1 (56.4% de cuota y 8.5 millones de espectadores). El primer tramo de Supervivientes: Noche de leyendas hubo de conformarse con un 6.1% y 997.000 (de 21:57 a 22:59 horas) coincidiendo con la segunda parte del partido.

Este sacrificio no fue en vano para Telecinco, pues permitió que el estreno, propiamente dicho, de Supervivientes All Stars evitara competir contra el encuentro y se garantizara, así, un dato mayor que el que hubiera obtenido empezando a las 22h. Vamos, contenido al margen, fue una división como las que suele hacer Telecinco con sus realities, y que en el caso del debut de Supervivientes All Stars se resolvió con un 17.6% de share y 1.381.000 televidentes (de 22:59 a 01:51h).

Con este dato, el reality puede decir que lideró el global de su franja de emisión, aunque dicho liderato no comenzó hasta las 23:30h, pues durante su primera media hora se vio superado por el postpartido del España-Italia (27% y 3.507.000). Después, el documental el documental Los secretos de 'La Roja', campeones del mundo lo aprovechó para marcar un dato competitivo, aunque inferior al de Supervivientes: 13.9% y 1.198.000 (de 23:32 a 0:42 horas).

El resto de ofertas hicieron poco ruido tras el fútbol y con la competencia de Supervivientes. La película Juego de ladrones (8.5% y 646.000) se quedó por debajo del doble dígito en Antena 3, aunque al menos rindió mejor que el final de La pasión turca la semana pasada. Horizonte (6.3% y 524.000) rindió cómodamente por encima de la media de Cuatro (4.1%) pese a perder seis décimas, y la película Una canción irlandesa (3.3% y 328.000) sufrió más que el resto en laSexta.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL JUEVES (POR CADENAS)

La 1: Fútbol: Eurocopa: España-Italia 56.4% Antena 3: La ruleta de la suerte 19.4% Telecinco: Supervivientes: Noche de leyendas 17.6% laSexta: Aruser@s 16.1% La 2: Fútbol: Eurocopa: Eslovenia-Serbia 7.2% Cuatro: Horizonte 6.3% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 19.7%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Futbol: Eurocopa” (La 1), a las 22:53 con 10.222.450 espectadores y un 61.8% de share

CADENAS

Día

La 1 23.1% Antena 3 11.4% Telecinco 10.1% Temáticas de pago 7.7% Autonómicas (FORTA) 6.7% laSexta 5.8% Cuatro 4.1% La 2 2.8% Autonómicas privadas 0.2%

Mes

Antena 3 12.6% La 1 11.7% Temáticas de pago 10.3% Telecinco 10.1% Autonómicas (FORTA) 7.8% laSexta 6.4% Cuatro 5% La 2 2.8% Autonómicas privadas 0.2%

PRIME TIME

Fútbol: Eurocopa: España-Italia 56.4% 8.552.000 Camino a Berlín 27% 3.507.000 Cine: Los secretos de 'La Roja', campeones del mundo 13.9% 1.198.000 Supervivientes: Noche de leyendas. Exprés 6.1% 997.000 Supervivientes: Noche de leyendas (estreno) 17.6% 1.381.000 El Hormiguero: Marta Sánchez 6.6% 1.078.000 El Peliculón: Juego de ladrones: el atraco perfecto 8.5% 646.000 First dates -rep- 2.5% 341.000 First dates 3.4% 549.000 Horizonte 6.3% 524.000 laSexta Clave 2.6% 336.000 El Intermedio 3.3% 536.000 Cine: Una canción irlandesa 3.3% 328.000 Diario de un nómada 1.3% 170.000 Cifras y letras 1.9% 278.000 La matemática del espejo: Juan Antonio Corbalán-Fermín Cacho-Sandra Sánchez 0.6% 96.000 En primicia: Gervasio Sánchez 2.2% 283.000 Documentos TV: Maldivas, un paraíso artificial 2.1% 169.000

LATE NIGHT

Casino Gran Madrid online show 7% 162.000 Cine: Cerco al enemigo 8.4% 207.000 Cine 2: Las brujas de zugarramurdi 8.4% 311.000 En el punto de mira: Manipulacion digital 7.2% 178.000 Cine 2: Su peor pesadilla 2% 70.000 Women on mars 1.4% 64.000 Conciertos radio 3: The low flying panic attack 1.6% 40.000

SOBREMESA / TARDE

Sueños de libertad 13.2% 1.329.000 Pecado original 11.6% 1.021.000 Y ahora Sonsoles 11.7% 932.000 Pasapalabra 15.5% 1.491.000 Así es la vida 8.5% 842.000 TardeAR 9.4% 769.000 Reacción en cadena 10.3% 988.000 La Moderna 5.2% 523.000 La Promesa 9% 815.000 Uefa euro 2024 germany 20.5% 1.643.000 Futbol: Eurocopa: Dinamarca-inglaterra: Previa 22.3% 1.774.000 Camino a berlin 19% 1.685.000 Uefa euro 2024 germany 53.4% 7.785.000 Zapeando 5% 484.000 Más Vale Tarde 6.3% 511.000 Todo es mentira 5.6% 512.000 Tiempo al tiempo 2.6% 203.000 Fútbol: Eurocopa: Eslovenia-Serbia 7.2% 719.000 Grandes documentales 5.5% 473.000 Documenta2 2.2% 172.000 El paraíso de las señoras 0.9% 75.000 Diario de un nómada 1.4% 147.000

FRANJA MATINAL

La mirada crítica 9.6% 204.000 Entrevista: Margarita robles 8.9% 187.000 Vamos a ver 14.7% 394.000 Vamos a ver más 11.4% 781.000 Aruser@s 16.1% 344.000 Al rojo vivo 12% 464.000 Espejo Público 15% 369.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 16% 746.000 La ruleta de la suerte 19.4% 1.445.000 La hora de La 1 14.5% 294.000 Mañaneros 8.1% 244.000 Ahora o nunca 7.3% 610.000 ¡Toma salami! -rep- 0.8% 12.000 Alerta cobra 0.4% 8.000 25 palabras 1.5% 31.000 El concurso del año 1.8% 39.000 En boca de todos 4% 135.000 Zoom tendencias 0.6% 8.000 Ningaloo: La maravilla del oceano de australia: Elecciones 1.2% 23.000 Pueblo de Dios: Los pobres de los pobres 0.7% 14.000 Aquí hay trabajo 0.8% 17.000 La aventura del saber 1.1% 25.000 Documenta2 1.3% 29.000 Culturas 2 1% 24.000 Mañanas de cine: El jardin del diablo 3.9% 137.000 Ruta via de la plata: Diario de un ciclista 1.9% 123.000 Uefa euro 2024 germany 6.7% 654.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 19.7% 1.906.000 Informativos Telecinco 15h 10.4% 1.008.000 laSexta Noticias 14h 10% 910.000 Jugones 6% 595.000 Telediario 1 9.6% 951.000 Noticias Cuatro 1 5.3% 407.000 El Desmarque Cuatro 1 2.4% 229.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 7.8% 1.070.000 laSexta Noticias 20h 7.6% 687.000 Informativos Telecinco 21h 4.7% 645.000 Noticias Cuatro 2 3.8% 340.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 17.1% 136.000 Antena 3 Noticias de la mañana 13.7% 163.000 Informativos Telecinco Matinal 8.6% 164.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.