'Supervivientes 2024' improvisó un debate final que desveló cómo acabó Torres y “levantó las cartas” de Pedro

Supervivientes 2024 celebró una especie de debate final inédito, durante el estreno de la edición All Stars. Para el arranque del programa que reunía a todas las leyendas del reality contaron en plató con todos los concursantes de la aventura que había puesto final el pasado martes, con el triunfo de Pedro García Aguado.

Así, el ganador entraba el último, ante los aplausos de todos los presentes: Aurah Ruiz, Ángel Cristo, Rubén Torres, Blanca Manchón, Marieta, Arkano, Gorka, Yaiza, Carmen Borrego, Claudia, Mario y Miri. Y con las cuatro mismas ausencias de la última gala.

Aunque no fue un “debate” al uso, sí que muchos de ellos pudieron ver algunos de sus momentos más recordados, saldar cuentas pendientes con otros o desvelar anécdotas que no había capturado la cámara.

Jorge Javier Vázquez fue el primero en descubrir a la audiencia algo que no conocía. “Voy a contar que cuando Pedro se proclamó ganador, Torres se quedó llorando. Yo fui a darle un abrazo y me dijo 'lo necesito'”. Mirando al concursante, el presentador le confesó: “Me rompiste el corazón, me quedé muy tocado. Me dio mucha pena”, aseguró mientras el catalán agradeció el gesto.

Pedro, a sus enemigos: “Vamos a levantar las cartas”

Tras su noche triunfal, Pedro explicó cómo había pasado las siguientes horas: “He llorado de orgullo, de satisfacción, de olé tú. Me vinieron recuerdos de cuando era joven, de antes de las finales olímpicas en las que no podías dormir, son sensaciones muy parecidas”.

Jorge recordó que varios de sus compañeros le nominaron en ocasiones para levantarle el ánimo, algo de lo que probablemente alguno se arrepentiría: “Sí, Arkano y el grupo de los boy scouts querían que me marchara. La última nominación de los tres estaba claro que me querían echar. Vamos a levantar las cartas”, se sinceró el coach.

Gorka no lo desmintió: “Pensaba que era el que menos méritos había hecho para estar en esa final”. Mientras que el rapero lo negaba: “Yo jamás te nominé para que te animaras, no usé eso”.