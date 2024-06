Pedro García Aguado gana el oro de 'Supervivientes 2024' y culmina su propio viaje de superación

“No sabéis la emoción que me produce entrar a plató y decir: bienvenidos a la gala final de Supervivientes 2024” exclamaba Jorge Javier Vázquez al arrancar la última gala de una edición que había durado 104 días, siendo un éxito en audiencias pero plagada de polémicas.

Arkano, Rubén Torres, Pedro García Aguado y Marieta Díaz llegaban en helicóptero a las instalaciones de Mediaset, totalmente emocionados. “Es la experiencia más bonita de mi vida” confesaba la única mujer finalista sin poder aguantar las lágrimas. “Estoy viviendo un sueño”, añadía el coach.

Y lo vivió de verdad porque Pedro García Aguado se convirtió en el ganador de Supervivientes 2024, tras dejar atrás al rapero, eliminar a la joven de las Tentaciones y superar en votos al bombero. Así, el conocido como Hermano Mayor culminaba su propio viaje de superación en el que había deseado abandonar varias veces, para reponerse después y acabar llevándose los 200.000 euros.

Todo ello en una gala en la que estuvieron presentes todos los exconcursantes que se sentaron en plató, excepto dos: Arantxa del Sol - por estar vetada por Mediaset al agredir a Ángel Cristo- y Laura Matamoros, tras cuestionar la imagen que dio el reality de ella.

A continuación relatamos cómo fue la gran final del reality:

Los finalistas en el helicóptero y la noticia de Laura Madrueño

Al pisar el suelo les acogió Sandra Barneda que por primera vez vivía la final del reality, ya que Laura Madrueño se había quedado en Honduras para empalmar con Supervivientes All Stars, que ya tiene su casting completo volando hacia allí.

“Os echo muchísimo de menos y no voy a poder estar porque en menos de 48 horas empieza una nueva aventura de leyenda, una edición única y nunca vista”, les desveló la presentadora que dejaba atónitos a los finalistas.

Marieta, Torres, Pedro y Arkano confesaban sus nervios y emoción por estar viviendo una final que no esperaban:

Gorka, en plató: “Es más duro de lo que imaginaba”

Gorka llegó con su grito de guerra a plató, saludando a todos sus excompañeros, familiares, novia y en especial a Ángel Cristo al que abrazó.

Al ser preguntado por sus sentimientos al quedar quinto: “Una pena. El destino es caprichoso, me he quedado a las puertas pero no tengo ninguna pena. Estoy muy feliz”, aseguró.

Preguntado por la experiencia en el reality: “Es más duro de lo que me imaginaba. El hambre, el tiempo sin ver a tus seres queridos y 24 horas con gente sin poder estar solo es lo que más me superó”. Sobre lo aprendido: “Tengo más control sobre mí de lo que pensaba y volvería ahora mismo”, confesó.

También señaló el día más duro: “Cuando me derrumbé en Palapa ya no podía más. Tenía la incertidumbre de si mi chica estaba bien”. Mientras que el día más feliz fue el del reencuentro con ella. Sobre sus compañeros señaló que se “llevaba a todos porque había aprendido de todos”.

Arkano, cuarto finalista: “Lo he pasado horrible”

Con Torres como último líder de la edición, la audiencia tuvo que votar al que debía quedarse como cuarto finalista entre Marieta, Pedro y Arkano. “Las votaciones están muy ajustadas”, les comentó Jorge Javier.

Minutos más tarde, Jorge Javier informaba de que Marieta era la primera salvada y Barneda alegraba a Pedro al ser el segundo. Por lo que Arkano se convertía en cuarto finalista de la edición.

El rapero se mostraba feliz por su puesto: “Genial, estoy súper agradecido al público que me ha traído hasta aquí. A la experiencia que me ha ayudado en todos los sentidos. La experiencia más dura de toda mi vida. Lo he dado todo, he conseguido superarme y ver que los límites son mentales. Creía que no iba a poder y lo he superado”.

Seguidamente, Arkano se reencontró con su chica por sorpresa: “No sabes las ganas que tenía de verte. Eres real, eres real”, le repetía él mirándola de arriba a abajo. “Es una auténtica guerrera, yo tengo pinta de vikinga pero ella sí lo es”, dijo el rapero presentándola.

Ya en plató, Arkano se sentó junto a Jorge Javier para hacer balance de su recorrido: “No me lo creo, ni yo ni nadie, haber llegado hasta aquí. Entré para ganar pero el día dos ya empecé a ver que no era lo mío, viendo a las bestias que había en el programa. Lo pasé muy mal, lo pasé horrible”, aseguró.

“Pero sí estoy muy orgulloso y contento ahora. Mis compañeros han visto todos mis demonios y fantasmas a flor de piel. Me atrapo en pensamientos negativos, que afectan a mi autoestima, que estoy perdiendo el tiempo. Por eso la visita de mi madre me vino tan bien”, sentenció.

Marieta, tercera finalista: “Me dijeron que no iba a durar nada”

Torres, Pedro y Marieta se enfrentaron a la primera prueba de la noche en la que tuvieron que colocar varias piezas en una plataforma para poder subir hasta lo alto y encender la antorcha.

El primero en lograrlo fue el bombero que dedicó la hazaña al público y a su perro. Aunque el duelo entre Marieta y Pedro estuvo muy igualado, finalmente fue ella la más rápida y el coach quedó nominado.

Torres y Marieta se dispusieron a hacer la última prueba, inédita en el programa, encadenados dentro del agua donde tuvieron que encontrar las llaves que liberaran sus candados. Mientras él demostraba su talento por enésima vez, ella se desesperaba y Barneda acudía a socorrerla, mientras él le ayudaba y tranquilizaba.

Finalmente era el bombero el que ganaba el reto e iba directo a la final, mientras Pedro y Marieta se sometían a la última expulsión. Ambos se dedicaron bonitas palabras de agradecimiento por acompañarse en toda la aventura. Minutos después, Jorge Javier sentenciaba: “El público ha decidido que continúa su camino hacia la final Pedro”.

Por lo que la joven de las Tentaciones quedaba en tercer lugar, con la medalla de bronce, pero con una sonrisa: “No me creo haber llegado hasta aquí”.

En plató, Marieta aseguró que cuando le llamaron para concursar ni se lo pensó. La familia le dijo que no duraría ni una semana “y fíjate”. Explicó que la trataron como “la nena” de la edición pero que le encantó.

Preguntada por los besos en la comisura con Gorka: “Sí los hubo. No fueron de pasión pero los hubo”, repitió. Mientras él aseguró que era “mentira” que fueron en las mejillas.

Duelo final entre Torres y Pedro

Pedro y Torres protagonizaron el duelo final, con unos porcentajes ajustados del 54% contra el 46%. “Juntos desde el principio” decían ambos que se alegraban de jugarse el momento entre los dos amigos.

Ambos llegaron a plató arropados por sus familiares, emocionados con los abrazos de sus seres queridos. “Qué final más bonita, qué dos concursantes” comentaba Jorge Javier al ver cómo se cuidaban entre ellos.

Minutos después, el concursante que había batido récords de collares de líder y el que se había superado a sí mismo se situaban en mitad de plató, con Jorge Javier en medio para que solo levantara el brazo de uno de ellos: “El público ha decidido que el ganador de Supervivientes 2024 sea Pedro”.

Todos se echaron encima del ganador para felicitarle, mientras otros manteaban al segundo. Barneda entregó el cheque a Pedro y él miraba a cámara prometiendo que con ese dinero ayudaría a mucha gente. Finalmente, Pedro y Torres se fundían en un abrazo mientras el segundo le decía al oído al primero que se merecía el triunfo.