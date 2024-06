Las cuatro ausencias en la final de 'Supervivientes 2024' que vuelven a dejar dudas sobre las decisiones del reality

Telecinco celebró este martes 18 de junio la gran final de Supervivientes 2024, coronando a Pedro García Aguado como su ganador tras su viaje de superación. Una cita definitiva que reunió de nuevo a los concursantes que han formado parte de la edición, pero que contó con cuatro ausencias sonadas.

Arancha del Sol, apartada de manera oficial por Mediaset tras su incidente con Ángel Cristo, no estuvo presente en el plató para poner el broche a la aventura. Tampoco Laura Matamoros, Lorena Morlote y Rocío Madrid, cuya falta parece motivada por otras cuestiones, y que igualmente se perdieron el reencuentro con sus compañeros de reality.

Por contra, sí presenciaron la victoria de Pedro en su duelo final con Torres el resto de participantes de la edición: desde Zayra Gutiérrez, que tuvo que abandonar el programa en los primeros días por cuestiones médicas, hasta Carmen Borrego, que también se fue por voluntad propia de Honduras. Y precisamente su hermana Terelu Campos este mismo martes revelaba las condiciones contractuales del reality, asegurando en Mañaneros que su familiar no tenía “más remedio que acudir [a la final de Supervivientes] porque contractualmente tiene que hacerlo como el resto de personas que han participado”.

Todos los concursantes salvo Arancha estuvieron invitados

Las explicaciones a las ausencias en la última gala en Telecinco son distintas en cada caso, siendo la de Arancha del Sol la que tiene una justificación oficial. A diferencia de Ángel Cristo, expulsado disciplinario que ha seguido asistiendo a galas y debates, la presentadora no ha vuelto a aparecer en la cadena desde que Mediaset lanzó un comunicado anunciando que dejaban de contar con ella tras salir a la luz su presunta agresión al hijo de Ángel Cristo y Bárbara Rey durante el programa.

En lo que respecta a Laura Matamoros, ella misma comunicó hace unas semanas en sus redes sociales su desconexión de Supervivientes, afirmando que se apartaría de los platos por “paz mental”. Tras ello, en los últimos días, su padre Kiko Matamoros ha realizado en Ni que fuéramos Shhh revelaciones importantes de la organización, desafiando a los altos cargos del reality.

Rocío Madrid y Lorena Morlote, por su parte, también se han alejado del programa en las últimas semanas, después de realizar declaraciones críticas contra los responsables. La primera les acusó de “jugar en una línea muy delgada que puede llegar a ser peligrosa para la salud emocional” y poco después dijo que no asistía a las galas “porque emocionalmente no puedo”, negando estar vetada por Mediaset. La segunda, en la misma línea, ha apuntado que ha recibido “innumerables invitaciones” pero que no ha vuelto a los platós “por circunstancias de la vida”.

Desde verTele hemos preguntado a Mediaset por los motivos oficiales de estas cuatro ausencias, y se nos informa de que salvo Arancha del Sol, todos los demás concursantes (incluyendo a Laura, Rocío y Lorena) fueron invitados a estar en la final.