Rocío Madrid rompe su silencio contra 'Supervivientes' tras las revelaciones de Matamoros: “Yo no me dejo manipular”

Supervivientes está viviendo una edición muy convulsa en 2024. La expulsión disciplinaria de Ángel Cristo es solo una más de las polémicas que salpican al reality de Telecinco, sobre el que también pesan graves acusaciones.

Rocío Madrid, primera expulsada de la edición, ha sido la última en rebelarse contra la organización del programa. Lo ha hecho a través de las redes sociales, con un mensaje en el que, sin embargo, no menciona al reality.

La reacción de la concursante se produce después de que Kiko Matamoros soltara una bomba contra Supervivientes. Al parecer, Lorena Morlote, que también ha estado en Honduras este año, le ha contado que la dirección orquestó un plan contra Madrid.

“Cuando Rocío llegó a la isla, el director fue a la playa y les dijo: 'Oye, los tres tenéis que ir a por esta'”, ha relatado Matamoros en Ni que fuéramos, desde donde ha vertido más acusaciones de este tipo que él mismo presenció cuando estuvo en la isla en 2022.

Entonces, ¿organizó la dirección de Supervivientes una estrategia contra Rocío Madrid? Ella dice que la sufrió en sus propias carnes: “Aquí juegan constantemente en una línea muy delgada que puede llegar a ser peligrosa para la salud emocional. Me convencieron de que sería algo que no fue y por eso quise salir rápido de allí en cuanto vi la realidad. Para mí hay cosas que el dinero no paga, pero, por desgracia, hay personas que sí se dejan comprar para dañar a otras”, ha contado en Instagram.

“Allá cada uno con su conciencia, tanto los que dirigen como sus marionetas”

La presentadora dice estar “muy arrepentida de formar parte de esto”. De hecho, cuando fue expulsada ya confesó que volvía a España con una sensación “agridulce”. Ahora, dos meses después de su salida, Rocío Madrid ha roto su silencio.

“Ojalá estas palabras no existiesen. Ojalá mi experiencia allí hubiese sido otra. Ojalá no hubiera necesidad de crear un término para ponerle nombre a algo tan horrible. Pero insisto, las palabras son creadas para usarlas cuando es necesario denunciar una situación. Soy muy consciente de lo que significa la palabra bullying”, comenta en referencia a la situación que supuestamente se preparó en su contra.

Ahora ya hay quien confirma dicho plan, pero a ella le resulta llamativo que esta denuncia provenga de Lorena Morlote, “de una de las personas que se prestaron a hundirme”.

“Somos adultos, yo no me dejo manipular. Si a mi me dicen ataca, yo no ataco porque no hay dinero en el mundo, bajo mi punto de vista ético y moral, que justifique semejante daño”, sentencia. “Allá cada uno con su conciencia, tanto los que dirigen como sus marionetas”.