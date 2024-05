Bárbara Rey niega que haya hablado de Ángel Cristo y 'Supervivientes': “No pienso ir a ningún programa cobrando”

“Todo lo que dicen es mentira”. Bárbara Rey niega a los medios de comunicación, asegura que no se ha pronunciado sobre la participación de su hijo Ángel Cristo en Supervivientes y anuncia que no hablará de este tema en los medios de comunicación.

El 23 de mayo, Así es la vida trasladó la opinión de la exvedette sobre la expulsión disciplinaria del concursante. Minutos después, otro programa de Telecinco, en este caso TardeAR, difundió “en exclusiva” unas supuestas declaraciones de Rey, quien criticaba los comentarios machistas que su hijo había hecho en el reality.

Ahora, en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la socialité niega que se haya pronunciado en este sentido. No menciona a los citados programas de Mediaset y tampoco especifica qué informaciones son falsas, simplemente se refiere a los “periódicos digitales” que están poniendo en su “boca cantidad de frases muy desagradables” que ella no ha dicho “en ningún momento”.

“No me he manifestado absolutamente en nada con respecto a lo que ha ocurrido en el programa de Supervivientes, por lo tanto os pido por favor que no os creáis nada de lo que ponen”, sugiere a sus seguidores en Instagram.

Además, Bárbara Rey anuncia que no hablará de este tema en un plató de televisión. “Si tengo que decir algo lo diré aquí, porque yo no estoy yendo a ningún programa cobrando, ni pienso ir, por lo tanto os lo regalaré a vosotros, si es que tengo que decir algo”, concluye antes de insistir en que “todo lo que dicen es mentira”.