Telecinco se olvida de su Código Ético y anuncia a Ángel Cristo este domingo en 'Supervivientes' tras ser expulsado

Ángel Cristo Jr. regresa a Supervivientes. Tan solo tres días después de que el concursante fuera expulsado disciplinariamente del reality, durante una gala de Tierra de nadie en la que tuvo hasta tres horas para enarbolar un discurso machista que incluso cuestionaba las denuncias por violencia de género, el concursante vuelve a comparecer ante las cámaras de Telecinco. Así lo anuncia la cadena, por sorpresa, al anunciar las bazas para la emisión de Supervivientes: Conexión Honduras de este domingo 26 de mayo.

“Sandra Barneda conecta en directo con Ángel Cristo Jr. en Supervivientes. Conexión Honduras, que anunciará las condiciones para la continuidad de Blanca y acogerá la primera Odisea de Poseidón tras la unificación”, comunica Mediaset, dando prioridad no a las novedades del concurso en Honduras, sino a la promesa de nuevas declaraciones por parte del hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo.

Se trata de una circunstancia cuando menos chocante, si tenemos en cuenta que el discurso de Cristo debiera haber sido más que suficiente para que se cortara de inmediato su participación delante de las cámaras, por incumplir el Código Ético del concurso. No hay que olvidar que Arantxa del Sol ha desaparecido de Mediaset tras trascender -de boca de la misma presentadora- el altercado que mantuvo precisamente con Cristo, a quien propinó una colleja tras una discusión en Honduras.

Se le expulsó solo por saltarse el perímetro del reality

Del Sol, ya expulsada, fue apartada de Supervivientes tras contar ella misma lo que había ocurrido y su agresión al compañero de convivencia. No obstante, la misma vara de medir no se ha usado con Cristo. Este, hay que recordar, fue expulsado por parte del programa tras haberse saltado el perímetro de seguridad de la producción, y haber estado desaparecido durante horas, motivando incluso a la intervención de las fuerzas armadas hondureñas.

La presencia y acciones de Cristo sí contravenían varios de los puntos del Código Ético referido a sus realities. Dejando a un lado la cuestión referente a su selección para concursar, dado el historial previo, Cristo ha incurrido en acciones que podrían denominarse bullying, discriminación por razón de género y violencia verbal, comportamientos reprobables según la normativa. Todo ello culmina en una gala, la del 21 de mayo, en la que se cebó la sanción que se le impondría desde las 22:00 y hasta las 0:45 horas, cuando se anunció su expulsión. Una expulsión, por cierto, achacada a esa infracción de los límites y no a los episodios de violencia verbal; sí se sancionó por este motivo a Aurah Ruiz, enfrentada dialécticamente a Cristo en los días previos.

Al dilatar su expulsión, Telecinco se olvidó de su Código Ético y priorizó la audiencia a “reaccionar de forma inmediata para evitarlo o atajarlo”, según se indica en su Código Ético. Además, hubo margen suficiente para que él que se escucharan las palabras dirigidas a Aurah previamente grabadas -“Es lo único que sabéis hacer las mujeres, pisar a los hombres”- y para argumento ya en directo, sus reacciones: “Llevo 4 años viendo a mi hija 30 horas al mes, mi exmujer me denunció por violencia de género falsamente y salgo inocente. Aurah dice 'pobrecita, te mereces ver a tu hija 12 días al año en total'. Con Aurah hablé lo que viví. Hace unos años sufrí un ictus por firmar un convenio engañado. Cada día que estoy aquí no sé cómo está mi hija pequeña. Ella no tiene que volver a nombrar a mi familia”.

El contenido destacado de 'Conexión Honduras'

La gala de este martes, no obstante, logró el récord de esta edición y su mejor cuota en tres años para el reality. Ahora, Telecinco se olvida de nuevo de un Código Ético, que sí ha aplicado de forma más o menos inmediata en casos como el de Los vecinos de la casa de al lado, y vuelve a dar plataforma para hablar a Cristo.

Será poco después de que este haya aterrizado en España, de vuelta de Honduras, manteniendo una actitud desafiante. Cristo hablará con Sandra Barneda a través de una conexión en directo, en una noche en la que se anunciarán también, en otro orden de cosas, las condiciones que Blanca, última expulsada, tendrá que cumplir si desea continuar en el reality y que conllevan permanecer de inicio oculta ante sus excompañeros.

Por otro lado, se realizará la primera Odisea de Poseidón tras la unificación de ambos grupos y se mostrarán las primeras horas de supervivencia en la nueva localización, Playa Corinto.