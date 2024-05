El Código Ético de Mediaset provoca una doble expulsión en el reality de Mitele Plus por “comportamiento inapropiado”

Mediaset España parece estar extremando la vigilancia del cumplimiento de su Código Ético en los reality shows de sus canales. Con Supervivientes habiendo visto su curso afectado en mayor o menor medida por las sanciones derivadas de la vulneración de sus preceptos, ahora le toca el turno a Los vecinos de la casa de al lado, el formato exclusivo de Mitele Plus.

Mariona Ferré y Manu Napoli, dos de sus concursantes, han sido expulsados con carácter inmediato del programa por incumplir las normas de convivencia. Así lo anunciaba la presentadora, Cristina Boscá, durante la nueva gala emitida este lunes 20 de mayo.

El origen del conflicto era una broma entre ambos que acabó yendo a mayores. Como se puede ver en las imágenes, comienzan jugando manchándose con espuma, aunque la situación deriva en que el exparticipante de Mujeres y Hombres y Viceversa estampe unos huevos en la cabeza de su compañera, que reacciona tratando de patalear y acaba golpeando la puerta de cristal de la casa.

“Han incumplido las normas de convivencia y han tenido un comportamiento poco adecuado”, indicaba Boscá. “Como hay líneas rojas que no vamos a permitir que se traspasen, ninguno de los dos forma parte ya de Los vecinos de la casa de al lado”.

Ferré: “Se me fue un poco la cabeza”

El reality también ofreció las disculpas públicas de ambos influencers: “Lo que pasó ayer con Napoli no me representa. Soy una persona que no pierde los papeles en ningún momento, pero hay bromas que no tolero tanto como otros compañeros y se me fue un poco la cabeza”, decía Ferré. “No me siento orgulloso de lo que pasó anoche y le quiero pedir perdón”, agregó por su lado el italiano.

“Si pudiera decirle algo a Napoli le diría que lo siento mucho. Que tanto a él como a mí se nos ha ido de las manos el juego”, añadía la exconcursante.

Los reality shows de Mediaset y el Código Ético

Están siendo días de tensión en los reality shows de Mediaset y eso se ha notado en las decisiones que ha tomado Mediaset. La más grave, sin duda, era la referida a Arantxa del Sol, que no volverá a participar en las galas de Supervivientes 2024 tras haber trascendido el altercado que protagonizó con Ángel Cristo durante su estancia en la isla.

La actriz y presentadora, que ya ha declarado su arrepentimiento, reconoció haberle dado una “colleja” al hijo de Bárbara Rey tras enterarse del rumor que circulaba sobre un presunto affaire entre Ana Herminia, pareja de Cristo, con Finito de Córdoba, marido de Del Sol. En los últimos días Ni que fuéramos Shhh... ha insinuado que se trató de una agresión de mayor calado que la que se hizo pública.

Mientras Del Sol está ya fuera de la órbita del reality show, Supervivientes también ha avanzado la imposición de una sanción con consecuencias “graves” para Cristo, en su caso por otro incidente cuyos detalles aún no se conocen y se explicarán en Tierra de nadie este martes 21. Según avanzó Joaquín Prat en Telecinco, fue una acción acaecida durante el “puente de la concordia”, donde el famoso se enfrentaba a Aurah Ruiz, y que no se vio en el directo del domingo 19.