Sandra Barneda, sobre Ángel Cristo y 'Supervivientes': “Se saltó el perímetro y se le expulsó por eso, nada más”

Como era de esperar, la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo de Supervivientes fue el tema central, al día siguiente, de Así es la vida. El magacín de tarde dedicó la mayor parte de su entrega del miércoles a hablar de este asunto, aunque sin atisbo de crítica hacia el reality y Telecinco por aplicar con poco ética del Código Ético de Mediaset ni hacia el concursante por el discurso machista que soltó durante la noche de su eliminación.

El único amago de crítica corrió a cargo de Almudena del Pozo, que dijo que Bárbara Rey “estaba absolutamente dolida y preocupada y decía a sus más íntimos y cercanos que estaba viendo toda España lo que hay”. Sandra Barneda interpretó ese “lo que hay” como que Ángel Cristo se había ganado la expulsión por algo más que saltarse el perímetro de seguridad. Algo con lo que no estaba de acuerdo, de ahí que saliera rápidamente a desmentir esa lectura de la situación.

“No, está viendo toda España que hay un concursante de Supervivientes que se ha saltado el perímetro de seguridad y ha sido expulsado por eso, nada más. Porque como concursante, Ángel Cristo ha sido un gran concursante, otra cosa es que se le haya expulsado porque ha cruzado el perímetro de seguridad. Esto se habría hecho con cualquier otro concursante”, dijo la catalana, que además de Así es la vida también presenta Supervivientes: Conexión Honduras, dos programas producidos por la misma productora, Cuarzo (Banijay Group).

Críticas a Aurah Ruiz

Este pasaje ocurrió al final del bloque de Supervivientes, durante el cual los tertulianos se mostraron críticos con Ángel Cristo, pero también con Aurah Ruiz. “No estuvieron finos ninguno de los dos. Creo que Aurah sabía perfectamente que Ángel tenía un punto débil y sabía perfectamente cuál era, e insistió en ese punto débil. Ángel saltó de forma absolutamente desmedida”, dijo la ya mencionada Almudena del Pozo. “Aurah tampoco tenía que haberle provocado con ese tema que todos los que estamos ahí sabemos que hablarle a Ángel de esa tema es una provocación absoluta”, añadió Carmen Borrego. “Aurah, que es muy buena concursante, tiene un problema, y es que lleva el insulto por bandera”, aseguró Jorge Pérez. También hubo quienes salieron en defensa de la canaria, como Makoke: “No insistió en el punto débil de Ángel (...) Es la primera que reconoce que estuvo mal”.

En cuanto a Ángel, el comentario común fue que había “pasado todos los límites” y que lo que hizo “no es justificable”, aunque no entraron a comentar sus palabras contra las mujeres. De hecho, el debate se centró, parcialmente en si se había saltado el perímetro de seguridad deliberadamente para provocar su expulsión o si, por el contrario, lo había hecho sin darse cuenta fruto del sufrimiento que, a priori, estaba pasando tras su discusión con Aurah.

“Aunque crucen tu línea roja emocional tienes que resguardarte”

En este sentido, hubo quienes quisieron mostrarse comprensivos con el ya exconcursante. “Creo que Ángel ha pasado todos los límites, que no está bien y que debería pedir ayuda. No me gustaría atacarle, porque creo que a las personas que no están bien hay que ayudarlas, no atacarlas”, comentó Borrego, que habló en calidad de exconcursante para dejar claro que todos los participantes saben antes de ir al reality que no se pueden saltar el perímetro de seguridad.

“Él tiene un momento de enajenación mental, él reconoce después que no era consciente, que se disculpa por haberse puesto en peligro a sí mismo, a la organización, etc. Creo es un momento en el que él simplemente pierde la cabeza”, señaló Jorge Pérez. “Pero tres horas...”, apuntó Barneda en relación al número de horas que Ángel estuvo desaparecido. “No voy a justificar lo que ha hecho, porque está claro que el programa tiene unas normas que hay que cumplir, y él las conocía antes de ir allí”, respondió el ganador de Supervivientes 2020.

“Entendemos por qué hemos visto cómo Aurah sobrepasa la línea roja y cuando alguien está en un momento complicado mentalmente y muy tierno, cuando te dan en una llaga tú crees que en ese momento, tú no crees que Ángel Cristo sabía que cruzando el perímetro de seguridad sería expulsado?”, expuso a continuación la presentadora. “Yo creo que cada cabeza es un mundo y quiero empatizar con este chico, a pesar de que ha hecho muchas cosas mal, porque creo que emocionalmente ha sufrido tanto o es tan frágil que se ha visto superado”, replicó el ex guardia civil.

Después, Jorge puso en valor que Ángel Cristo pidiera perdón, algo con lo que coincidió con Barneda. “Le honra que haya pedido perdón a la organización. Le honra porque, si no hubiera pedido perdón, no sería consciente de que se ha movilizado a muchísima gente para buscarle. Pero eso no quita que si alguien se salta el perímetro las normas son las normas”, insistió la presentadora.

Más adelante, Barneda también destacó el esfuerzo mental que hacen los concursantes para continuar en el reality. “Llevan más de 70 días, yo lo veía el domingo con Arkano como se desmontaba mentalmente. Yo creo que nada es justificable de lo que estamos hablando pero los límites, cuando algo te tocan y estás débil mentalmente, pues se te puede ir el pistón y en ese sentido se le fue, y ya está”, señaló.

“Yo creo que Supervivientes se asemeja a grandes pruebas de grandes atletas que tienen que prepararse, que lo hacen, que pueden ser grandes atletas y que cometen un fallo y se pierde ese gran atleta. Y eso ha pasado con Ángel Cristo, porque lo vuelvo a repetir: todos los que están ahí pueden ganar, pero es que aunque crucen tu línea roja emocional tienes que saber cogerte y resguardar y no traspasar límites. Es una pena, pero ocurre aquí y en cualquier competición deportiva”, apuntó al final.