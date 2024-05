'Supervivientes 2024' logró que Arantxa del Sol desvelara lo ocurrido con Ángel Cristo y su marido: “Lo voy a contar”

Uno de los temas protagonistas de las últimas semanas en Mediaset ha sido posible infidelidad de Finito de Córdoba a Arantxa del Sol con Ana Herminia, la mujer de Ángel Cristo. El tema salió a la luz con la participación de la presentadora y el hijo de Bárbara Rey en Supervivientes.

A partir de aquí, Ana Herminia apareció en De Viernes para hablar sobre ello y parece que también llegó a las playas de Honduras, donde Arantxa y Ángel pasaron de ser amigos (o compañeros cordiales) a enemistarse. Sin embargo, al salir ella expulsada y ser preguntada por ello nunca había querido hablar por no meter a su familia en el reality. Hasta este domingo.

Días después de regresar a España, ya más ubicada en todo lo ocurrido y tras escuchar que Ángel le pedía el jueves en la gala que “contara lo que ocurrió entre ellos en la lancha”, Arantxa del Sol sorprendía a Sandra Barneda queriendo hablar sobre el tema: “Lo voy a contar”, decía y paralizaban la escaleta para darle voz.

“Nunca imaginé que al trabajar en este programa me iba a pasar todo esto” empezaba explicando sin ser muy clara. “Lo que pasó en la lancha es que le insulté, con los mismos adjetivos que había utilizado él, le dije cosas fuertes después de recibir toda la información, le di una colleja y le dije que ya le valía. Sin mayor importancia, si hubiera sido una agresión yo habriá sido eliminada”.

Barneda pedía que fuera más concisa y detallara la razón de darle una colleja y de qué se trataba el tema que le puso tan furiosa: “Por todas las mentiras que estaba contando, la más fuerte la relación de su mujer con mi marido”. Explicó que varios compañeros ya le habían dicho que lo estaba comentando y que el plan era que su mujer hiciera platós con ello.

“Una de las versiones es que Ana estaba esperando la versión de Ángel para contarlo. En casa estamos bien, en ese sentido nunca jamás he desconfiado de mi marido, pero me ha parecido que lo tenían planeado y nos han utilizado completamente”, lamentó. Razón por la que nunca se encaró con el hijo de Bárbara Rey, porque no quería que sacara a la luz todo esto.

Tras unos minutos de publicidad, el programa regresó sin Arantxa en el sofá: “Se ha ido mal, es normal, porque ha contado algo que lleva tiempo afectándole muchísimo. Acaba de contar algo muy fuerte que le puede afectar en su vida. Ha contado un episodio muy desagradable que ocurrió en la barca, donde perdió los papeles y que si no lo contaba ella, lo contaría él”.

Después volvió y aclaró que le había “superado completamente este tema” y que no quería seguir hablando sobre ello.