'Supervivientes 2024' y la radiografía de Gorka, Marieta, Pedro, Arkano y Torres: ¿por qué merecen ganar o perder?

Supervivientes 2024 celebra este domingo 16 de junio su semifinal, antes de cerrar la edición el próximo martes con la coronación de su ganador o ganadora en Telecinco. Un premio al que todavía aspiran cinco concursantes, Pedro García Aguado, Marieta, Rubén Torres, Gorka y Arkano; y que sólo uno conquistará para entrar en el olimpo del reality.

En los veinte años de historia del formato, que se conmemorarán desde el jueves día 20 con la edición especial Supervivientes: All Stars, son muchos y variados los perfiles que se han alzado con la victoria: desde experimentados en realities como Sofía Suescun o 'vírgenes' en TV como Bosco Martínez Bordiú, hasta polémicos como Olga Moreno.

Según la edición, los espectadores han premiado más unas cualidades u otras. En ocasiones se ha reconocido un perfil bajo en la convivencia en favor de la contribución al grupo y la destreza en las pruebas. En otras se han impulsado los caracteres más controvertidos, pesando menos las labores de supervivencia. Sin embargo, todos los triunfadores han tenido algo en común: eran los que más se lo merecían a juicio del público por sobrevivir durante largos meses en las complicadas condiciones de los Cayos Cochinos de Honduras.

De cara a la gran final de este martes 18 de junio, y todavía a falta de que se cierre el grupo definitivo de finalistas tras la expulsión de Pedro, Torres o Gorka en la 'semi' de este domingo, analizamos los puntos a favor y en contra de cada uno de los cinco aspirantes para alzarse con la victoria en Supervivientes 2024 y coger el testigo de Bosco.

Pedro García Aguado, el triunfo de la experiencia

· A favor:

Pedro García Aguado llegó a Honduras como el 'senior' de la edición junto a Carmen Borrego, pero la veteranía no ha sido un impedimento en su caso para exprimirse al máximo, a nivel físico y mental. En más de cien días de aventura, el exwaterpolista no ha puesto sobre la mesa el 'comodín' de la edad para librarse de las pruebas o ganar apoyos, y su gen competitivo le ha hecho darlo todo contra compañeros a los que doblaba en años.

El también ex 'hermano mayor' ha tocado fondo en el reality en más de una ocasión, pero en todas ellas ha resurgido con el impulso de los votos del público para salvarle. Además, le hemos visto ejercer de coach con sus compañeros, a los que ha acompañado en sus momentos débiles y con los que incluso ha mediado en conflictos importantes.

Llega a la final mermado físicamente, pero liberado y fuerte en lo psicológico después de un Puente de las emociones que no dejó a nadie indiferente al escucharle hablar de sus vivencias personales y de lo que ha puesto en práctica en el concurso. Un momento que puede ser un punto de inflexión definitivo en su paso por Honduras, pues incluso Joaquín Prat, desde Vamos a ver, ha admitido que es su ganador tras verle en esa situación trascendental para él.

· En contra:

¿Es justo que gane Supervivientes un concursante que no ha destacado en las pruebas ni ha sido líder? La respuesta a esta pregunta podría ser uno de los factores que jueguen en contra de Pedro de cara a su posible victoria en el reality, ya que a pesar de que lo ha dado en lo físico, no ha llegado a desmarcarse a nivel de liderazgo en el programa.

En lo que respecta a la convivencia, García Aguado ha optado por un perfil bajo, sin entrar en excesivas polémicas ni participar en el show. No ha dado tramas de entretenimiento y ha pasado más desapercibido, algo que en ocasiones se premia en Supervivientes y que en otras, condena.

Marieta, la alegría de la edición

· A favor:

Fue la última en llegar a Honduras, y la única mujer 'superviviente' en colarse en la final. Marieta no sólo es la representación femenina en este desenlace, sino también puede presumir de un logro no menos importante: ha sido la sonrisa de la edición. Desde que puso un pie en Honduras contagió a los demás de su energía positiva y fue un chute de aire fresco para todos, algo que ha mantenido hasta estos últimos días.

Con este positivismo por bandera, la ex de La isla de las tentaciones nunca ha querido abandonar y siempre ha remado a favor tanto del juego como del propio show. Ha sido líder en dos ocasiones y siempre se ha tomado todo con humor, incluso las pruebas perdidas.

Además, Marieta ha sido leal a sus grandes amistades forjadas en la isla como Kiko Jiménez, con quien tuvo que enfrentarse en una nominación clave, o Aurah Ruiz, muestra de los intensos lazos que se crean en una experiencia tan límite e intensa como Supervivientes.

· En contra:

Su tardía entrada en el reality, certificada cuando el resto de sus compañeros llevaban cuatro semanas de hambre y penurias, puede penalizarla ante aquel sector del público que prefiera recompensar a los que han vivido la experiencia completa durante más de cien días.

Por otro lado, también puede jugarle en contra ser una de las protagonistas de la principal polémica 'amorosa' de la edición, la del beso/no beso con Gorka. Sobre ello giró prácticamente todo el contenido de Supervivientes durante varias galas y llegó a hacerse pesado para los espectadores menos afines a estos enredos.

Torres, un líder de récord

· A favor:

Bombero de profesión, y portento físico, Rubén Torres pasará a la historia de Supervivientes por ser el concursante que más collares de líder se ha colgado del cuello: un total de 9. Su capacidad de supervivencia es indiscutible, y su fuerza mental y física ha arrollado al resto de compañeros.

A lo largo de los cien días de aventura no ha flaqueado ni mostrado voluntad de rendirse o abandonar, sino más bien una constante sed de dar más de sí mismo. Su sentido del humor ha sido aplaudido por sus compañeros e incluso se ha prestado a todo show propuesto por el programa, llegando a ponerse en manos de Maite Galdeano en una visita de lo más comentada.

Torres es además un tierno, sin miedo a romperse, sin reparos a llorar frente a las cámaras al recibir halagos de sus compañeros y capaz de lanzar mensajes a su familia sin pudor a esa desnudez emocional.

· En contra:

El punto débil de Rubén Torres en Supervivientes ha sido su mala relación con Aurah Ruiz, con quien empezó bien pero todo se torció. Al conocerla dejó ver que era su tipo y podía tener algo con ella, pero tras ser rechazado entró en una espiral de la que no salió hasta que la canaria fue expulsada y que podría haberle restado simpatías.

Con ella ha protagonizado sus mayores discusiones, llegando a hacer insinuaciones sobre que es Aurah la que tenía interés en él, y cuestionando la relación de su compañera con su pareja Jesé.

Gorka, el superviviente modélico

· A favor:

Si hay un concursante que parece nacido para Supervivientes es Gorka, el superviviente modélico. Después de Torres, él ha sido de los más fuertes de la edición a nivel físico, ha arrasado en las pruebas, ha ganado cinco collares de líder y siempre ha pensado en clave de equipo.

Tras verle en El Conquistador de TVE, y ahora en el formato de Telecinco, parece claro que está hecho para este tipo de aventuras. Siempre concentrado, serio, constante y luchador, se le ha visto desde el principio como ese perfil al que Jorge Javier Vázquez podría levantarle el brazo el día de la final, y a ningún espectador le sorprendería.

Aunque a nivel físico y de supervivencia tiene un perfil similar al de Torres, otro de los compañeros semifinalistas, les desmarca su personalidad: mientras el primero se ha permitido romperse, Gorka responde a ese cliché de “tipo duro que no llora” y que ha estado focalizado en la supervivencia.

· En contra:

Ese foco en la supervivencia fue, precisamente, la defensa que él mismo hizo cuando se vio envuelto en la polémica que puede jugarle más en contra de cara a una posible victoria en Supervivientes: las acusaciones de que habría podido besar a Marieta detrás de cámaras, teniendo novia en España.

En las últimas semanas, a Gorka le ha acompañado la sombra de la duda, ya que tanto Miri como la mencionada Marieta han asegurado que tiene una doble cara y que durante su convivencia quiso tener algo más con ellas. Ha sido el único momento en el que su imagen “perfecta” se ha desvanecido.

Arkano, la honestidad por bandera

· A favor:

Y frente al 'superviviente total', Arkano se desmarca como la persona modélica de la edición. El rapero representa un perfil que quizás nunca imaginarías ganando un formato de supervivencia, pero que ha sido necesario e imprescindible en estos cien días de aventura: aparentemente alejado de los realities, y más mental que físico, ha acabado conquistando a todos y logrando el mayor porcentaje de salvación este año.

Su humildad y sencillez le han permitido conectar con los espectadores, a los que se ha aproximado con sonrisas y también con lágrimas. Su amago de abandono pudo suponer el fin de su experiencia, pero la visita de su madre le dio un chute de energía clave para dar la vuelta a la situación y llegar a la final con opciones de victoria.

Arkano podría ser cualquiera de nosotros concursando en Supervivientes, sin el físico de un portento pero con la honestidad por bandera. No ha dudado en abrirse cada vez que lo ha necesitado y no se calló cuando llegó a su límite, demostrando que no viajó a Honduras sólo por el premio ni con estrategias.

· En contra:

Este amago de abandono, no obstante, fue tan sonado y tan estirado por la organización que podría haber desgastado a la audiencia. Y es que mientras unos pueden verlo como un ejercicio de honestidad con el público, otros pueden considerar que no ha sido agradecido con la oportunidad brindada por el programa.

Además, tampoco se ha colgado nunca el collar de líder ni ha destacado en las pruebas, pudiendo aplicarse a él la misma pregunta que a Pedro García Aguado en líneas superiores: ¿Ha sido el mejor superviviente alguien que no ha sobresalido físicamente?