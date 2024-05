La queja de Gorka en 'Supervivientes' al borde de las lágrimas: “Me están intentando llevar por otro camino”

La gala de Supervivientes emitida este jueves 16 de mayo en Telecinco estuvo marcada por una nueva expulsión y, también, por el protagonismo de un Gorka Ibarguren que no termina de encontrar su hueco en el reality. Al menos así lo expresó en directo él mismo, que aprovechó su coronación como líder semanal para lanzar una sorprendente queja a la organización.

El exconcursante de El Conquistador, que en las últimas semanas se ha situado en el centro de los comentarios por una supuesta trama amorosa con Marieta, se mostró visiblemente afectado por el rumbo que está tomando su concurso. De hecho, estuvo al borde de las lágrimas cuando, tras recibir el collar de líder de manos de Laura Madrueño, pudo mandar un mensaje a sus allegados.

“Familia, amigos, sobre todo Andrea: aunque sea líder, estoy triste. He venido aquí a hacer supervivencia, me están intentando llevar por otro camino que no es el que quiero llevar, pero bueno... pronto nos veremos”, comenzó diciendo Gorka, notablemente afectado.

“Pronto os contaré toda la verdad. Esto va por vosotros, os quiero muchísimo”, zanjó el concursante, que recibió el apoyo de la presentadora desde Honduras: “Te queremos ver sonreír”, le dijo Madrueño tras darle un abrazo. Desde plató, Jorge Javier Vázquez elogió su fortaleza en la prueba: “Sentidas palabras de Gorka, pero recordamos que acaba de ganar el collar de líder por marcarse un juego de casi 13 minutacos. ¡Esto sí que es supervivencia!”.

Los intentos de Gorka por leer una carta a su novia

Esta no fue la única vez que Gorka quiso dirigirse a sus seres queridos en la gala. Momentos antes, todavía en la Palapa, el superviviente vasco siguió defendiendo que ha sido fiel a su novia, en contra del relato que sostienen tanto Marieta como Kiko Jiménez.

“Que te vendas para venir a un reality diciendo que estás soltero y dispuesto a crear cualquier carpeta para tener protagonismo, y que ahora te ofendas y des discursos de moral al aire para venderte bien... yo que tú seguiría pescando y sin meterte donde te metes. Yo todavía no sé si Andrea existe, tengo mis dudas ya”, expresó la pareja de Sofía Suescun sobre su compañero.

En esas, el ex de El Conquis se levantó de su asiento para leer un texto dedicado a su pareja, pero fue interrumpido por Jorge Javier desde el plató: “¡No, no, Gorka! Tenemos un vídeo en el que lees la carta y está precioso. No te preocupes, que la vamos a leer”.

Tras detener la lectura de la carta, el presentador de Telecinco dio la palabra a Gorka para que respondiese a Kiko. Sin embargo, este volvió a coger la dedicatoria y se dispuso a intentar leerla, desmontando de nuevo el guion de la gala. “¡Por favor! ¡Que le prendan fuego a la carta!”, bromeó Vázquez.

Gorka Ibarguren descartó continuar con la disputa en la Palapa, y su respuesta a las acusaciones fue la siguiente: “Kiko, Miri, Marieta: paso de vosotros. No he hecho ningún casting para venir aquí”.