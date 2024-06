Telecinco ya tiene calendario para la recta final de 'Supervivientes' y el inicio de su 'All Stars', sin pausa en prime time

Telecinco ya tiene claro cómo va a quedar su programación, ahora que Supervivientes 2024 encara su recta final y abre paso a Supervivientes All Stars de cara al verano. La cadena ha organizado el plan para las últimas galas de la edición del reality, que dejará paso sin solución de continuidad a este spin-off con estrellas de la historia del concurso, según ha sabido verTele.

El calendario de galas que maneja Telecinco, y que les ofrecemos en exclusiva, apunta no solo a un cierre inminente del formato, producido desde este año por Cuarzo TV, sino también un cambio de día infrecuente en cuanto a la gala final de Supervivientes, que no caerá en jueves, como acostumbra a ocurrir.

La final de Supervivientes 2024 tendrá lugar el próximo martes 18 de junio a las 22:00 horas en Telecinco, dejando el prime time del jueves 20 para que dé comienzo Supervivientes All Stars. El reality, por tanto, encabalgará en cuestión de dos días un desenlace y un reinicio, permitiendo así que la maquinaría del programa continúe bien engrasada y sin cambios en el ritmo de emisión.

Hay que recordar que, según averiguó verTele en su momento, de la producción se encargará el grueso del mismo equipo desplazado a Honduras, que se quedará allí una vez acabe la edición 2024 para ocuparse directamente de esta siguiente. De ahí que se enlacen ambas ediciones sin necesidad de parones y pudiendo aprovechar el ritmo de emisión establecido.

Cómo quedan las próximas dos semanas de 'Supervivientes'

Descontando la gala de este martes 11, quedarán por delante otras tres galas de Supervivientes 2024 antes de la llegada de Supervivientes All Stars. La agenda plantea que las últimas nominaciones de la edición tengan lugar este jueves 13 de junio, en la gala principal del formato, después de que tenga lugar la expulsión de uno de los tres nominados, Blanca, Marieta y Gorka. La gala del domingo 16 de junio servirá como semifinal de la competición, con una nueva expulsión.

Mediaset emplaza a la noche del martes 18 para que conozcamos al ganador o ganadora que tome el relevo de Bosco Martínez-Bordiú en el palmarés del programa.

Solo días después de la gran final de Supervivientes 2024 tendrá lugar el estreno del All Stars, de nuevo con Jorge Javier Vázquez a los mandos. La gala tendrá la particularidad de que los participantes de la presente edición del reality estarán en plató.

Agenda definitiva de 'Supervivientes' en Telecinco

Jueves 13: Expulsión y últimas nominaciones

Expulsión y últimas nominaciones Domingo 16: Semifinal - Expulsión

Semifinal - Expulsión Martes 18: Gran final de Supervivientes 2024

Gran final de Supervivientes 2024 Jueves 20: Estreno de Supervivientes All Stars

Alejandro Nieto, último oficializado para el 'All Stars'

Con el calendario ya desplegado, Supervivientes All Stars sigue tomando forma con la composición de un casting que cuenta ya con siete participantes oficiales: Alejandro Nieto, cuya presencia ya adelantamos en exclusiva desde verTele, ha sido el último en ser confirmado por Mediaset, y se une a una lista Sofía Suescun, Adara Molinero, Bosco Martínez-Bordiú, Logan Sampedro, Olga Moreno y Marta Mencía, 'Lola'.

En su día, Mediaset explicó a verTele que no se apuntaría necesariamente a los 19 ganadores previos del formato, sino que se establecerá una selección entre ganadores, participantes emblemáticos, los más “guerreros”, y otros muy queridos que conectasen especialmente con el público. En resumen, estarán aquellos que hayan “dado juego”, por unos motivos u otros, al actual buque insignia del entretenimiento del canal.

Jorge Javier Vázquez seguirá siendo el presentador de Supervivientes All Stars; no solo eso, sino que se ocupará de las galas de los jueves pero también de la de los martes, tomando el relevo de Carlos Sobera, ocupado con las grabaciones de First Dates Hotel. Sandra Barneda se mantiene como presentadora de los debates de la noche del domingo.

El showman ve así reforzada su posición en una Telecinco que le ha encomendado para el próximo curso tanto el regreso de Gran Hermano con anónimos como el relanzamiento de Hay una cosa que te quiero decir, y que desde este mismo verano estará de vuelta en la franja de tarde con El diario de Jorge.