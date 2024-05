Jorge Javier se duplicará en el 'Supervivientes All Stars', que desgrana su plan con sus presentadores

Jorge Javier Vázquez no solo presentará Supervivientes All Stars. El comunicador catalán, de hecho, se duplicará dentro de esta nueva versión del reality que llegará próximamente a Telecinco para reunir a algunos de sus concursantes más carismáticos.

Jorge Javier estará al frente de las galas de los jueves (como hace actualmente con Supervivientes) y también presentará las galas de los martes, según informa Yotele y ha confirmado verTele. Esta retransmisión tendría que haber quedado en manos de Carlos Sobera, pero sus obligaciones laborales lo mantendrán alejado del All Stars. Quien sí repite es Sandra Barneda, a la que se le han encargado las galas dominicales.

Al estar formado por tres emisiones semanales, Supervivientes tiene tres presentadores distintos. Sobera, Vázquez y Barneda son los encargados de la edición que se emite en Telecinco desde principios de marzo, sin embargo, el equipo sufrirá una importante baja en la próxima edición del concurso.

Sobera no estará en Supervivientes All Stars. El presentador vasco tiene que grabar First Dates Hotel durante el verano, de modo que no podrá seguir al pie del cañón en el reality que produce Cuarzo. Le sustituirá Jorge Javier Vázquez, así que suyas serán las galas del martes y jueves.

Jorge Javier, un valor que gana peso en Mediaset

El catalán ha recibido unos cuantos encargos por parte de Mediaset en los últimos días. Si hace un año estaba de baja médica tras anunciarse la cancelación de Sálvame, el que había sido su programa durante 14 años, ahora se le acumulan los proyectos.

Jorge Javier presentará la próxima edición de Gran Hermano, la nueva temporada de Hay una cosa que te quiero decir y, por si fuera poco, se le ha elegido para conducir un talk show parecido a El diario de Patricia.

Ninguno de estos proyectos tiene fecha de estreno, pero sí se sabe que Supervivientes All Stars se emitirá durante este verano una vez haya terminado la actual edición del programa.

Sofía Suescun y Adara Molinero son los únicos nombres que figuran en la lista de concursantes. A ellas se suma Alejandro Nieto, según ha sabido verTele en exclusiva.