Telecinco se pone en manos de Jorge Javier y prepara el regreso de 'El diario de Patricia' para sus tardes, ahora con él

Telecinco se encomienda a Jorge Javier Vázquez para su futuro. Tal y como se evidenciaba en su batería de anuncios de este martes, Mediaset confía en el showman como el emblema del prime time, sumando a su actual labor en Supervivientes la de conducir Gran Hermano en su regreso y la del revival de Hay una cosa que te quiero decir. Ahora, el grupo parece darle galones en la tarde, una franja que conoce bien.

Jorge Javier es el elegido para liderar el nuevo formato con el que Telecinco pretende revitalizar sus tardes. Se trata de un nuevo talk show vespertino que actualizará la fórmula de El diario de Patricia con el catalán al frente, tal y como informan El Plural.

Producido por Boomerang TV, responsable de 'El diario'

De la producción se encargará precisamente Boomerang TV, la productora responsable de El diario de Patricia. De acuerdo a Algo Pasa TV, el formato incluso se habría concebido como “un renovado spin-off del recordado programa de Antena 3”. Este último medio da incluso una fecha tentativa para lanzar el formato a fin de testearlo, finales de julio, con una duración inferior a dos horas.

El planteamiento sería, también, plantar competencia con un tipo de contenidos que no se encuentran en el resto de cadenas generalistas pero que funcionan bien en las autonómicas, como La Tarde Aquí y Ahora (Canal Sur) y En compañía (CMM).

El programa se plantea para llegar a una franja que actualmente está ocupada por dos magacines, Así es la vida y TardeAR, con Reacción en cadena a última hora de la tarde. Una opción posible sería sustituir al primero, a primera hora de la tarde, con Sandra Barneda; otra pasaría por reducir la duración del segundo espacio, presentado por Ana Rosa Quintana.

Jorge Javier, el gran valor de Telecinco

Todo esto aún está por aclararse. En todo caso, lo que este proyecto en desarrollo reafirma es la apuesta total por Jorge Javier Vázquez como dinamizador de contenidos de Telecinco. El presentador, que hizo balance de su carrera en Telecinco en De viernes, acababa de pronunciarse sobre su futuro inmediato en televisión: “Creo que no me gustaría presentar un programa de corazón por algún tiempo”.

“El género me entretiene mucho como espectador pero como profesional tendría que enfrentarme a un gran problema para llevarlo a cabo: hoy, me lo creo casi todo. Y así no hay manera. Porque los personajes, como los políticos, tienden a colártela en cuanto bajas la guardia”, reflexionaba en su blog en Lecturas el presentador, que vuelve a estar de plena actualidad y con máxima confianza en Mediaset.

Una Mediaset que, por otro lado, parece con este movimiento querer devolver a Vázquez a la franja de tarde, donde tanto éxito logró con Sálvame durante 14 largos años, hasta su cancelación en junio de 2023.