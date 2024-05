Belén Esteban reveló la razón por la que Terelu no está en 'Ni que fuéramos Shhh': “Yo no le abriría la puerta”

Este martes, Belén Esteban visitó el Late Xou de Marc Giró donde se describió como “la patrona” y celebró sus 50 años asegurando que está “mejor ahora que con 25”.

El presentador repasó su trayectoria en Sálvame, para pasar a convertirse en “chica Netflix” y ahora probar suerte con Ni que fuéramos Shhh, sobre el que la invitada subrayó que en junio podría verse en Ten.

En ese momento, Giró aprovechó para preguntar a la Esteban sobre la razón de la ausencia de Terelu en la nueva apuesta: “No se la espera”, sentenció. “Hombre... ahora que estaremos en canal Ten quizá se anima” ironizó dejando caer que a la hija de María Teresa Campos solo le interesa hacer televisión.

Preguntada por si acogería a su excompañera si quisiera apuntarse ahora: “Yo no le abriría la puerta. Creo que cuando hay que estar hay que estar”, dejó claro refiriéndose a que la apuesta era arriesgada y Terelu no la apoyó. Para acabar subrayando lo siguiente: “Respeto que haya gente que no quiera porque tenga otras perspectivas a nivel profesional”.

Seguidamente, el programa leyó a Belén Esteban algunas frases que habían dicho sus compañeros sobre ella: “Se duerme muy rápido y ronca”, aseguraba María Patiño y ella respondía que era cierto aunque “el que se duerme en plató es Kiko Matamoros”.

Finalmente, la showoman demostraba lo bien que se llevan entre ellos explicando que “por la mañana siempre llamo a María Patiño y por la noche a Víctor [Sandoval] para saber cómo le ha ido el día. Nos contamos la vida que hemos vivido durante el rato que no hemos estado juntos”, desveló entre risas.