Jorge Javier habla de su reencuentro con Rosa Benito y de su futuro en TV: “No me gustaría hacer corazón por algún tiempo”

Jorge Javier Vázquez ha repasado en su blog semanal en Lecturas cómo fue la experiencia de volver al prime time de los viernes, esta vez en calidad de invitado, tras 14 años siendo el presentador de Deluxe. El showman de Telecinco ha aprovechado no solo para hablar de sus sensaciones al ver el repaso que hicieron de su carrera de más de 20 años en primera línea, sino de otro momento destacado de la noche: su reencuentro con Rosa Benito.

El presentador de Supervivientes, premiado también con la nueva edición de Gran Hermano y el regreso de Hay una cosa que te quiero decir, celebra reencontrarse con “compañeros muy queridos no solo de Sálvame”: “Con algunos ya coincidí en Aquí hay tomate. Muchísimos años de nuestra vida profesional juntos. Ojalá que volvamos a encontrarnos”, agrega.

También se encuentra con la que fuera con la ganadora de Supervivientes 2011 y durante varios años estrella de Sálvame, Rosa Benito. La relación entre ambos quedó truncada tras su salida del magacín, y luego con el desencuentro familiar dentro de la familia de Rocío Jurado, al hilo de la emisión de las docuseries Rocío, contar la verdad para seguir viva y especialmente En el nombre de Rocío.

“Acabamos dándonos un abrazo”

“No sé de quién es la frase pero me gusta: 'La receta para la felicidad es buena salud y poca memoria'. Veo a Rosa Benito en el plató de ¡De viernes! y lo primero que se me viene a la cabeza son los años que vivimos juntos en Sálvame y su victorioso paso por Supervivientes. Ella no estaba muy por la labor de coincidir conmigo pero al final acabamos dándonos un abrazo”, revela Vázquez.

“Cuando Rosa Benito se pone en plan Rosa Benito es un personaje televisivo de primera línea”, comenta sobre la tertuliana. “Su sonrisa cuando le recordaba los maravillosos años en Sálvame tenía connotaciones borgianas: 'No hay otros paraísos que los paraísos perdidos'”.

Este abrazo le hace reflexionar sobre lo aprendido en todos estos años en el medio televisivo: “Lo mejor que puedes hacer es no pronunciar la frase 'Yo nunca', porque a la semana siguiente ya estás arrepentido”.

“No me gustaría presentar un programa de corazón por algún tiempo”

“Cuántas veces habré dicho yo 'nunca más volveré a entrevistar a este personaje' y a los pocos días verme en la obligación de suplicarle para que acudiera a un programa porque no teníamos invitado que llevarnos a la boca”, reconoce un Jorge Javier que deja claro su necesidad de cambiar de tercio profesional.

“Creo que no me gustaría presentar un programa de corazón por algún tiempo. El género me entretiene mucho como espectador pero como profesional tendría que enfrentarme a un gran problema para llevarlo a cabo: hoy, me lo creo casi todo. Y así no hay manera. Porque los personajes, como los políticos, tienden a colártela en cuanto bajas la guardia. Lo mismo que algunos tertulianos que hablan de política, pero a esos los tengo más calados porque llevo muchas horas de entrenamiento frente a la tele”, reflexiona.

Para Vázquez, la “regla de oro” para reconocer si los tertulianos políticos dan opiniones interesadas “es seguir el rastro del dinero”. “Es un juego entretenido: escarbas un poquito y ¡bingo!, encuentras que de una manera u otra están a sueldo de un partido político. También te digo que una vez que conoces las normas escucharlos resulta muy plúmbeo porque todo es demasiado previsible. Pasa también con algunos tertulianos del corazón, que conste. Sacan la cara por un personaje u otro porque hay negocio detrás. Ha pasado siempre”, agrega, consciente de que ya no tiene intención de que le tomen el pelo.