La expulsión sorpresa de 'Supervivientes 2024' eliminó al que quería quedarse y salvó al que rogó marcharse

La entrega 14 de Supervivientes 2024: Conexión Honduras fue trágica por partida doble ya que vivió una expulsión sorpresa - para los concursantes que no sabían que hoy eliminarían a uno- que despedió al que quería quedarse y dejó en la isla al que rogó marcharse.

Todo ello ocurría este domingo que justo se cumplían 95 días de aventura en Honduras, y Sandra Barneda le dedicó unas palabras a Laura Madrueño que emocionaron a la presentadora:

“Tiene que ser muy difícil para ti, a estas alturas, decirles adiós. Se te nota el cariño que les tienes más en esta edición que está siendo mágica. Gracias por el cariño que les das y cómo lo haces”.

Las ganas de irse de Arkano y las de quedarse de Miri

Miri, Marieta, Arkano y Torres eran los nominados de la semana, cuatro de los protagonistas de la edición. Ya en la recta final casi todas las expulsiones están siendo fuertes - también la pasada en la que despidieron a Aurah Ruiz- por lo que salvarse es casi garantía de colarse en la final.

Los cuatro se colocaron en la plataforma de salvación, con los cubos de pintura en la cabeza y la única que no se pintó fue la de las Tentaciones. Para más tarde descubrir que Torres también estaba fuera de la lista negra. Por lo que Miri y Arkano eran los que se jugaban la continuidad en el reality.

Preguntados por sus deseos, Miri transmitió sus ganas de quedarse: “Quiero continuar porque quiero exprimir esta aventura hasta el final, porque cuando me propusieron venir mucha gente me dijo que no lo hiciera y yo por dentro sentí que quería, que me importaba un pepino lo que opinaran los demás”.

Mientras que Arkano confesó su preferencia por volver a casa: “Voy a ser honesto, estoy muy bien, la verdad es que estoy feliz porque pase lo que pase me motiva que flipas. No quiero faltarle el respeto al público pero si ya pongo fin a mi aventura va a ser una auténtica alegría”.

La expulsión de Miri, con indirecta a 'MasterChef': “Es el mejor programa que he estado en mi vida”

Al cerrar los votos, los porcentajes ciegos mostraron que la audiencia se había decantado por un claro expulsado con el 65% contra el 35%.

Tras varios minutos, Barneda sentenció: “La audiencia ha decidido que el o la expulsada sea Miri”. Arkano se quedó totalmente desmotivado y abrazó a su compañera que tampoco había visto cumplido su deseo.

La influencer se situaba al lado de Madrueño para despedirse de sus compañeros y del público: “Lloro de amor, quiero desear a mis compañeros toda la suerte del mundo. Sois ganadores. Solo veo caras de fuerza, ánimo, fortaleza, tenéis un corazón enorme. Me voy súper contenta pero estoy muy emocionada y feliz. Es el mejor programa que he estado en mi vida”, dijo y muchos recordaron su paso por MasterChef.

Nueva lista de nominados

Con la expulsión de este domingo, el programa pidió a los concursantes que volvieran a nominar. Algo que tampoco esperaban. Y así lo hicieron.

Los nominados del grupo fueron Blanca y Gorka. Mientras que Torres, el líder, añadió a Marieta a la lista negra. Por lo que los tres nominados de la semana son: Blanca, Marieta y Gorka.