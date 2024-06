'Supervivientes 2024' expulsó a una de las favoritas y acelera su recta final con cambio de mecánica

Supervivientes 2024 ha entrado ahora sí que sí en su recta final en Telecinco. El reality presentado por Jorge Javier Vázquez emitió este jueves la décimocuarta gala de la edición en una noche de grandes emociones que acabó con la expulsión de la que ha sido uno de los pesos pesados de la temporada: Aurah Ruiz. Tras su salida, el presentador anunció que el programa pisará desde ahora el acelerador, adelantando su próxima eliminación al debate del próximo domingo.

La velada arrancó con Aurah Ruiz, Marieta y Pedro García Aguado pendientes de la decisión de la audiencia. Uno de ellos quedaría apeado de la competición a escasas semanas de la gran final, por lo que los nervios estaban a flor de piel. Tras la salvación de Arkano en la gala del pasado martes, Laura Madrueño anunció que era el 'hermano mayor' el siguiente robinsón con más apoyo por parte de los espectadores.+

La carta de Jesé a Aurah Ruiz

Así pues, el duelo definitivo fue cosa de mujeres, con la canaria y la alicantina jugándose su permanencia en Honduras. Pero antes de comunicar el resultado de la votación, la organización del reality quiso tener una concesión con Aurah Ruiz, a la que dio la oportunidad de leer la carta que le escribió Jesé y que no consiguió en la mesa de las tentaciones del último Tierra de Nadie en la que rechazó la misiva de su pareja a cambio de una hamburguesa XXL y un plato de patatas fritas.

Este jueves, desde el set de nominaciones, la concursante pudo leer las palabras de su pareja: “Todos los días sin ti se me hacen difíciles y más que nunca valoro que no me regañes por cualquier cosa. Te extraño a todas horas, no paro de pensar en ti y estoy deseando que llegue ya el momento de besarte y abrazarte mucho”, empezaba diciendo el escrito, en el que se hacía referencia al hijo que tienen en común. “Te ama mucho y me dice todos los días que cuándo vas a venir”, señalaba.

“Eres una mujerona, una guerrera, mi campeona. Estoy orgulloso de tener una mujer como tú a mi lado y haberme casado contigo. Estoy muy feliz del pedazo de concurso que estás haciendo. Te amamos con locura, te echo de menos, te necesito. Acuérdate siempre que he dicho que eres mi mundo, pase lo que pase para mí ya ganaste”, concluía el futbolista en el texto que emocionó a su chica.

Aurah Ruiz, nueva expulsada

El gesto de Supervivientes con Aurah hizo sospechar a muchos que era ella la nueva expulsada, por lo que el programa habría querido aprovechar igualmente la carta que le había enviado Jesé para compartir ese momento televisivo con la audiencia antes de su salida. Y así fue, ya que la grancanaria perdió la batalla frente a Marieta, poniendo fin a su aventura en los Cayos Cochinos tras tres meses siendo una de las grandes protagonistas de la edición.

“Poderte conocer, descubrir la superviviente de la vida que eres y sentir que estás cerrando una etapa y que te vas plena es maravilloso”, le reconoció Laura Madrueño en su despedida. “Estoy muy feliz, para mí ya he ganado, quiero dar las gracias a todo el equipo y por darme la oportunidad de estar aquí. A mis compañeros les quiero mucho, a unos más que a otros, que sigan luchando. Me voy con una sonrisa increíble”, decía satisfecha Aurah antes de abandonar la Palapa.

Nuevos nominados y una expulsión adelantada

La gala continuó con un juego de líderes en el que Gorka y Blanca Manchón salieron vencedores. Tras la prueba, los concursantes se sometieron a una nueva ronda de nominaciones en la que Miri Pérez y Rubén Torres resultaron los señalados del grupo. Acto seguido, como líderes, Gorka sumó a Marieta a la lista y Blanca Manchón a Arkano. De esta manera, Pedro García Aguado aseguraba su permanencia en el reality, lo que hizo que llorara de emoción.

La sorpresa saltó en el último tramo de la gala, cuando Jorge Javier anunció que Supervivientes aceleraba el ritmo entrando en su recta final, adelantando al próximo domingo, durante el Conexión Honduras de Sandra Barneda la siguiente expulsión. “Ellos ni lo saben ni se lo esperan, ¡arranca la cuenta atrás!”, exclamó el presentador.