Gema López elogia 'Ni que fuéramos Shhh' y se “moja” sobre el desencuentro entre Terelu y Belén Esteban

Si bien desde Ni que fuéramos Shhh parecen haberse truncado las relaciones con una antigua integrante del universo Sálvame que no ha continuado en este nuevo formato, Terelu Campos, pero no así con otra alumni, Gema López. La periodista del corazón, ahora copresentadora del bloque de sociedad de Espejo Público, ha elogiado la propuesta recientemente lanzada por sus excompañeros, cuya señal puede verse en TDT a través de Ten a nivel nacional.

López habló con Europa Press en el marco del quinto aniversario de Atresplayer, poniendo el foco en el espacio de Fabricantes Studio: “Me han robado la siesta. ¿A que es buen titular?”, señaló la comunicadora, antes de reafirmarse en que “lo están haciendo muy bien”.

“Se merecen que todo les vaya muy bien”, agregó la que durante años fuera tertuliana de Sálvame, que afirma mantener la relación con el grupo. No solo eso, reivindica la importancia del formato que se emitió en Telecinco durante 14 años, hasta su cancelación en 2023: “Tengo contacto y yo les veo. A mí no me acompleja decir 'yo veo Sálvame' y creo que de ahí van a salir muchas cosas”.

También se pronuncia sobre el desencuentro entre sus excompañeras María Patiño y Belén Esteban, presentes en Ni que fuéramos, con Terelu Campos. Ahí, eso sí, se manifiesta crítica con la forma en que se ha desarrollado: “[Terelu] ha dicho algo que no le gustaba a Belén, Belén dijo algo que no le gustaba a Terelu, Terelu ha contestado y a mí la respuesta de Belén no me gustó”, reconoce. “Soy de las que me mojo y lo digo como si estuviera en el programa”, agrega.

Sobre Griso: “Es muy fácil trabajar con ella”

Donde sí está ahora es en Espejo Público. López fue el fichaje destacado de este curso, cuando el programa de Antena 3 se refrescó con la llegada de Alberto Díaz, exdirector de Sálvame, para dirigir Más Espejo, y con incorporaciones como la de Alonso Caparrós, otro excolaborador de Sálvame.

Preguntada por Susanna Griso, asegura que “es muy fácil trabajar con ella”. “Suena a peloteo pero yo siempre lo he dicho desde el principio a mí me lo puso muy fácil, deja crecer. No a mí sino a todos los compañeros que están allí”.

“Creo que ahora ha logrado divertirse que decía 'en esta parte andaba más tensa y he logrado divertirme' y eso se agradece mucho porque se deja llevar y yo que soy gamberra si tengo a alguien que se deje llevar pues me resulta mucho más fácil”, añade sobre el cambio de tono de esta temporada en el magacín.