Terelu Campos vuelve a la carga contra Belén Esteban y aclara si no está en 'Ni que fuéramos' por “un tema de pasta”

A Terelu Campos le van a preguntar por Belén Esteban durante una larga temporada. Después de que 'La princesa del pueblo' le cerrara las puertas de Ni que fuéramos Shhh (la nueva versión de Sálvame en Canal Quickie), la hija de María Teresa Campos reaccionó inmediatamente: “A lo mejor tú no lo sabes, pero sí se me espera”, le contestó desde Mañaneros. Pues bien, la inesperada polémica que se ha desatado en los platós de TVE continuó este sábado en otro programa de la cadena pública.

Terelu volvió a la carga contra Belén en D Corazón, donde se le preguntó si no estaba colaborando con Ni que fuéramos Shhh por “un tema de pasta”. “No, no, no. ¡Por favor!”, respondió ella. “Jamás establezco ninguna competitividad con ningún compañero, ni económica ni profesional”, aclaró.

La tertuliana, que días antes había insinuado que Belén Esteban disfruta de mejores condiciones que sus compañeros, se mostró comprensiva con esta situación. “Entiendo que cada uno tiene su valor y su precio. Entiendo que las condiciones de Belén hayan sido siempre diferentes a las nuestras, y no las critico, simplemente constato una realidad”.

“Eso de que 'no se me espera'... a lo mejor no me espera Belén”

La cuestión es que “Belén aporta muchísimo a la hora de hacer un programa de televisión”, prosiguió, descargando sobre la madrileña todo el protagonismo del docureality Sálvese quien pueda: “Cuando hicimos lo de Netflix dije que eso no hubiera sido posible sin Belén. Es la auténtica protagonista, y no me duele decirlo ni me siento menos por ello”.

¿Por qué entonces Terelu no colabora con Ni que fuéramos Shhh? La hermana de Carmen Borrego buscó trabajo fuera de Telecinco cuando Sálvame fue cancelado hace un año, y no tardó en incorporarse a TVE como tertuliana de Mañaneros y D Corazón.

“Yo me he buscado la vida desde el primer momento”, señaló este sábado desde la cadena pública, dando a entender que tiene nuevos compromisos laborales que, de momento, le impedirían vincularse a Ni que fuéramos Shhh: “Ahora mismo tengo que esperar unas circunstancias”.

“Eso de que 'no se me espera'... a lo mejor no me espera Belén. Desde luego, no es lo que se me comunicó a mí”, insistió Terelu antes de subrayar que no tiene “ningún problema” con la productora Fabricantes Studio, el equipo que capitaneó Sálvame durante 14 años y ahora ha lanzado Ni que fuéramos Shhh. “No he tenido ningún problema con la dirección de Fabricantes y tenemos relación”.

Tereló insinuó que “está en paz” con sus antiguos jefes, con los actuales responsables de Fabricantes Studio. “A lo mejor Belén tiene un compromiso que yo no tengo o no he tenido. Entiendo que hay personas que siguen vinculadas contractualmente, yo no lo estoy. Ella piensa que yo tengo un compromiso o que debo algo a alguien, y yo pienso que estamos en paz. Algunos, estamos en paz”, remarcó.

Por último, reconoció que no ha hablado por teléfono con la de Paracuellos para hablar de este rifirrafe: “Lo he dicho aquí y ya está. No tengo ningún problema. ¿Qué quieren seguir liándola? Pues que la líen, es que me da igual”, advirtió. “Igual no me quieren tanto. Qué le vamos a hacer”.