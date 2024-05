Terelu, “harta” tras las críticas de Belén Esteban: “He sido buena compañera, no sé si todos pueden decir lo mismo”

Durante su visita de este martes a Late Xou en La 2, Belén Esteban sembró la semilla de la discordia al hablar de la actual relación del universo Sálvame con Terelu Campos, tras no sumarse esta a Ni que fuéramos Shhh. “No se la espera”, declaró la 'princesa del pueblo', que añadió que además ironizó con que la hija de María Teresa Campos quisiera sumarse al proyecto ahora que se verá también por Ten. “Yo no le abriría la puerta. Creo que cuando hay que estar hay que estar”.

Estas declaraciones fueron replicadas, precisamente, en el formato de Fabricantes Studio, donde no solo la Esteban, sino María Patiño fueron particularmente críticas con Campos, acusándola no de haber aportado lo suficiente a nivel personal o profesional. Estas palabras han recibido una amarga respuesta por parte de la aludida en el programa donde colabora, Mañaneros de La 1.

“Yo pensaba que tenía buena relación con Belén Esteban, pero estoy acostumbrada a que mi vida sea una noria y me sorprenden pocas cosas”, afirmaba la tertuliana cuando Jaime Cantizano sacaba el tema a colación, en una tertulia en la que también estaba presente Lydia Lozano, esta sí integrante de Ni que fuéramos Shhh.

“A lo mejor llega un día que no me voy a callar nada de nada”

Además, Terelu respondió al comentario de que “no se la espera” en el formato vespertino. “Bueno, a lo mejor algunos sí me esperan. A lo mejor tú no lo sabes, pero sí me esperan. A lo mejor ella desconoce mis conversaciones, desconoce las situaciones en las que he quedado y he dejado de quedar”, continuó Campos, que volvió a dirigirse, mirando directamente a cámara, a Esteban, insinuando unas condiciones diferentes para ella en comparación con otros compañeros de Sálvame y de su actual espacio.

“Tú situación no es la misma que la del resto de colaboradores, ¿verdad? Nunca ha sido la misma”, comentaba con aire desafiante la comunicadora, que además agregó que “cuando uno no juega con la misma baraja, es muy difícil repartir cartas”. Campos, evidentemente molesta por lo que se había dicho de ella en Ni que fuéramos Shhh, advertía que prefería “estar callada” porque al hablar “sirvo en bandeja”, refiriéndose a los contenidos del espacio de las tardes. Pero aun así se plantó.

“A lo mejor llega un día que no me voy a callar nada de nada. Yo sé hablar igual que vosotros. He convivido con vosotros. Y he sido siempre una buena compañera. No sé si todo el mundo puede decir lo mismo”, dejó caer.

“Los tiros van siempre en la misma dirección, en la mía”

Lozano quiso intervenir para explicar que el motivo de que Esteban y Patiño estuvieran “muy dolidas” con Terelu era que esta no había llamado para mandar ánimos antes del estreno de Ni que fuéramos Shhh, dando a entender que no se había interesado por cómo estaban viviendo este lanzamiento. “¿Se ha preocupado María Patiño, Belén Esteban, los que estéis allí, en saber cómo estoy yo, mis preocupaciones y mi situación? ¡Venga ya! Que los tiros van siempre en la misma dirección, en la mía”.

“Ya estoy muy harta”, sentenció Terelu, que acalló a Lozano cuando esta dio a entender que, en las negociaciones que su compañera de tertulia había tenido con otra cadena, se le habría puesto como cláusula no intervenir en otros programas. “No tienes ni idea”.