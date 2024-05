'Ni que fuéramos Shhh' dará voz a su 'enemiga' Marta Riesco, su “bomba” para el inicio de sus emisiones por Ten

Ni que fuéramos Shhh había anticipado este miércoles que preparaba una “bomba” de cara a su llegada a la TDT, donde se podrá ver su señal a través del canal Ten. Se trataba de “una segunda oportunidad” a un controvertido personaje televisivo de cuya identidad solo se habían dado leves pistas, como el hecho de que sería una mujer. Un día más tarde, el programa heredero de Sálvame ha puesto nombre y cara a esta persona: Marta Riesco.

La que fuera reportera de El programa de AR, que se convirtió en rutilante estrella televisiva a raíz de su romance con Antonio David Flores, será la estrella de Ni que fuéramos Shhh de este lunes 3 de junio. Así lo ha anunciado el formato de Fabricantes Studio, que anuncia que han grabado una entrevista de más de tres horas.

Se trata, por tanto, de una elección cuando menos polémica, pues se trata de una persona con la que Sálvame estuvo enfrentado durante los últimos tiempos, precisamente por su papel en la guerra de productoras, entre Unicorn Content y La Fábrica de la Tele, que se produjo el seno de Telecinco a cuenta de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, donde Rocío Carrasco acusaba públicamente a Antonio David Flores de maltrato físico y psicológico.

Crónica de la agria guerra entre 'Sálvame' y Riesco

Riesco, que ya había adquirido notoriedad como reportera, se convirtió en foco de la historia al darse a conocer su relación sentimental con Flores, una vez este quedó fuera de los programas de Mediaset, al estar ella manteniéndolo de algún modo presente, al dar cuenta de su relación. Esto derivó en un desagradable enfrentamiento con los programas de La Fábrica de la Tele y con réplicas continuidad entre Sálvame y ella.

No obstante, el culmen del conflicto fue la afirmación de Riesco de que había mantenido una supuesta conversación telefónica con Rocío Carrasco a cuenta de su relación con Rocío Flores, sin aportar pruebas al respecto. Los cruces de acusaciones entre El programa de AR (defendiéndola) y Sálvame (desmintiéndola) fueron continuados, y la presencia de Rocío Carrasco para negar la versión de la periodista fue definitiva.

La periodista entró en una espiral de polémicas que terminó con la decisión de Unicorn Content de apartarla de sus programas tras destaparse su mentira. Aunque luego volvió a trabajar como reportera, Sálvame siguió cebando el enfrentamiento con Rocío Carrasco, y tras meses de polémicas, y de incluso criticar a través de redes sociales a Unicorn y a la propia Telecinco, la productora de Ana Rosa Quintana terminó ejecutando un despido disciplinario contra Riesco el pasado 2023. El año pasado también terminó su relación con Antonio David.

“No me sorprende que esté aquí, y con nosotros”

En los últimos tiempos, Riesco había reaparecido para cargar contra su antigua cadena y su antigua productora. De hecho, destacaban los reiterados ataques contra Joaquín Prat. En este momento, en el que Ni que fuéramos Shhh también se nutre de las críticas a Telecinco, “la cadena de enfrente”, el recurso a uno de sus personajes más odiados, y contra el que se significaron, resulta cuando menos llamativo.

Supone darle voz a alguien que había sacado la cara por Flores. Sin embargo, desde el programa dan mayor peso a lo que pueda decir sobre sus experiencias en Telecinco que a lo que tiene que ver con su papel en el conflicto mediático en torno a Antonio David. “A mí no me sorprende que esté aquí. Es un auténtico bombazo. No me sorprende que esté aquí, y precisamente con nosotros”, afirmaba María Patiño tras comunicarse que sería Riesco la entrevistada. “Con todo lo que sabe, con todos los cadáveres que puede dejar”, apostillaba Víctor Sandoval.

“Ha sido extremadamente con gente de la cadena de enfrente, especialmente con Joaquín Prat, a quien considera la peor persona que pisa las instalaciones de Telecinco. Y para eso, hay que ser muy malo”, reía Kiko Matamoros. “Es de las cosas que quiero conocer: cómo salió de allí, en qué términos y cómo se ha resuelto”, decía el tertuliano, mientras Patiño celebraba y felicitaba al programa en sí y a la propia Riesco por haberse convertido en Trending Topic en la red social X.

“Sabe todo el mundo que yo tuve un problema con ella, un altercado. Con ella no puedo, tengo que ser sincera”, añadió Belén Esteban, recordando sus enfrentamientos, como también lo hacía Patiño. Con todo, aseguraba que daría esa segunda oportunidad a Riesco. “Más faltaría. A mí me falta saber su historia. Lo que sé es por lo que he podido ver”.