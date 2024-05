Marta Riesco insiste en sus críticas a Joaquín Prat, y desvela qué le dijeron para empujarla a ir a 'Supervivientes'

Marta Riesco ha vuelto a la carga contra Joaquín Prat. Hace unas semanas, la exreportera de El programa de Ana Rosa calificó a su antiguo compañero como “la peor persona que he conocido en televisión”, una opinión que de la que no se arrepiente. “Yo he estado en ese programa seis años y ha habido cosas que no han sido bonitas hacia mí, y siempre lo he dicho... pero, para mí, Joaquín Prat no se comportó bien conmigo como compañero de productora ni de programa, y no tengo ningún miedo de reconocerlo”, ha dicho ahora en un evento, tal y como recoge Diez Minutos.

“No sé por qué impactó tanto. Todos tenemos experiencias así. Lo que pasa es que hay gente que tiene miedo de contarlo, pero como yo ya estoy fuera de ahí, ya no tengo ninguno”, añade Riesco. Además, asegura que nadie del programa se despidió de ella: “Nadie, nadie. Me llegó a casa la carta de despido y ya”.

Riesco cuenta cómo fue tentada para ir a 'SV'

La ex de Antonio David Flores también ha contado cómo rechazó la oferta “más gorda” de las tres que recibió, cuando aún estaba de máxima actualidad, para participar en Supervivientes. Dice que entró “en una sala en la que había cuatro personas”, incluyendo a “gente de la cúpula de Telecinco” y al “directo de la productora” que por aquel entonces producía el reality. Una vez dentro, alguien le dijo lo siguiente, según su versión: “Sabes que estás dando muchísima audiencia y queremos que te vayas a Supervivientes”.

Sin embargo, ella no aceptó la oferta, lo que pilló por sorpresa a los responsables del formato, que subieron su apuesta: “¿Por qué no quieres ir? Pon la cifra que tú quieras y por esa cifra te vas”. Pero Riesco siguió en sus trece: “Cuando vieron que todo eso no funcionaba conmigo, me dijeron: ‘Mira todo lo que le ha pasado a Alexia Rivas'”.

Cabe recordar que Alexia Rivas fue a Supervivientes 2021 un año después de que estalla el 'Merlos Place'. En ese tiempo, la periodista estuvo un año fuera de Telecinco tras su salida de Socialité. Sin embargo, tras volver de la isla de Honduras, la joven fue encadenando colaboraciones (Ya es mediodía, Ya son las ocho, Fiesta, Secret Story, Pesadilla en El Paraíso, Supervivientes, Vamos a ver...) hasta convertirse en una de las tertulianas más recurrentes de la cadena.

Riesco dijo hace unos meses que entendía a Rivas

Allá por marzo, Riesco ya habló del giro profesional de Rivas. En concreto, del supuesto acuerdo que esta última llegó a sellar con Telecinco para ir a Supervivientes y volver a trabajar en la cadena después de que denunciara el “hostigamiento” que, a su juicio, sufrió por parte de los programas de La Fábrica de la tele (la productora de Socialité, pero también la de Sálvame y el Deluxe) por la forma con la que trataron su affaire con Alfonso Merlos.

Según Riesco, Rivas “al final quitó todo, fue a Supervivientes y la metieron a currar en todos los programas” gracias a ese presunto acuerdo. Algo que la ex de Antonio David entiende que hiciera, pues ahora es ella la que lleva un año sin trabajar tras su convulsa salida de la productora Unicorn Content y de Mediaset. “Al final sabemos cómo van estas cosas y el poder que tienen. Ahora entiendo que firmara y dijera: 'Mira, yo me voy a Supervivientes y a lo que haga falta porque yo quiero trabajar y sé que si no es con vuestra venia no lo voy a hacer”, dijo el pasado marzo en su perfil de Instagram.