Laura Matamoros “desconecta” de 'Supervivientes' y cuestiona la imagen que el programa ha dado de ella

Laura Matamoros ha anunciado que se desliga de Supervivientes para lo que queda de edición. La influencer explica que necesita “desconectar” aludiendo a su “paz mental”, en un comunicado a través de redes sociales donde se muestra crítica con la imagen que se ha dado de ella en el reality de supervivencia. Sigue los pasos de Rocío Madrid, que también ha optado por dejar de intervenir en el formato de Telecinco.

Lo cierto es que el concurso de Matamoros había sido muy criticado. Por su lado, su padre Kiko Matamoros y su hermano Diego, si bien habían cuestionado ciertos comportamientos, también se habían quejado de situaciones que se habían dado, según contaban, alrededor de ella. Especialmente duro ha sido Kiko, tertuliano de Ni que fuéramos Shhh, donde ha dado no pocas informaciones sobre el transcurso de Supervivientes y ha puesto en duda el trato a su hija.

Semanas después de haber vuelto, y mientras sigue centrándose la atención en ella, por su mala relación con Makoke, a la que se refirió en la isla en varias ocasiones, Laura ha optado por parar y hacer balance. Lo hace con una carga crítica hacia el reality. “Necesito mucho desconectar y descansar emocionalmente”, escribía en una primera publicación en Instagram Stories donde comunicaba que se sometía a “un pequeño rehab”. “Estoy muy saturada emocionalmente”.

Cuestiona las “responsabilidades” que no dependen de ella

En la publicación en sí se explaya: “Nadie dijo que este camino fuera a ser fácil, y yo lo sabia. Pero he dado lo mejor de mi y también lo peor”, comienza Matamoros, que añade: “De mis errores se puede aprender, pero tampoco puedo pretender llevar la mochila permanentemente cargada con responsabilidades que en muchas ocasiones no han dependido ni dependen de mí”.

“He aprendido una vez más que superarme a mi misma es una cuestión de actitud”, continúa, y pone en valor su estancia en Limbo con Kiko Jiménez y “todo lo bueno que he vivido ahí, que es con lo que me quedo del concurso”. De su compañero, último expulsado hasta la fecha, deja buenas palabras: “Me da pena tener que expresarme de esta manera y no estar para darle un abrazo y recordar solo los buenos momentos, porque la convivencia es difícil. Pero para mi ha sido alguien que en este camino me lo hizo fácil”.

“Deberíamos dejar que 'Supervivientes' tenga un ganador justo”

De hecho, cuestiona la imagen que se ha transmitido del concursante: “Para mí ha sido esencial y sobre todo como espectador, pero aquí discrepo en que igual que yo conozco un Kiko que no es como se ha dejado ver estos últimas semanas”. Y añade: “Creo que deberíamos hacer un pequeña reflexión y ver, y dejar que Supervivientes tenga un camino natural y un ganador justo. Muchas veces el complacer se nos da la vuelta, y nos confiamos. Pero no depende de nosotros”.

De Kiko pasa a su propio ejemplo: “Desde una perspectiva lejana al concurso y desde casa veo a ciertas personas actuar y seguir con ciertas actitudes que no corresponden al proceso de supervivencia. Por eso, me pienso muy mucho mi trayectoria y lo que se ha visto de mí”. Aunque recalca que no trata de eximir su “parte de culpa” sobre sus actitudes, pero considera que “desde fuera y con falta de información no se entienden, para bien o para mal”.

“Esa falta de información hace que no lleguen a entenderse conversaciones o contextos”, afirma, antes de cerrar su texto con una reflexión: “Creo que he hecho un concurso bastante mejor de lo que se ha podido ver y esta es mi perspectiva desde mi corazón”.