Makoke replica a Laura Matamoros y afirma que tuvo “conversaciones” para concursar en 'Supervivientes'

Makoke se ha vuelto a referir en Así es la vida a la inesperada dedicatoria que realizó Laura Matamoros antes de debutar en Supervivientes 2024 como “concursante llegada del pasado”. La hija de Kiko Matamoros, a la postre exmarido de la tertuliana, dijo de esta que es “una persona que sé que está en plató y se muere de envidia por hacer este salto”, y acabó proclamando “¡Makoke, a la calle!” en tono chistoso.

La colaboradora de Telecinco se mostró muy afectada en la noche del domingo en Telecinco, durante el debut de Conexión Honduras, presentado por Sandra Barneda. Un día después, también con Barneda al frente de la sobremesa de Mediaset, Makoke tuvo la oportunidad de expresarse con más calma y distancia.

“Sigo sin entenderlo”, reconocía sobre el mensaje que le dedicó la hija de su expareja, y a la postre hermana de la hija que tiene en común con este. “Si estuviese en ese helicóptero, te aseguro que de la última persona de la que me acordaría sería de Laura”. En todo caso, restó importancia a la situación. “En sus redes sociales ha puesto que era totalmente con ironía y humor, y no intentaba hacer daño. Yo me quiero quedar con eso. Tengo una prioridad en mi vida. Por ella, ojalá se quede aquí, en una gracia”, añadió, refiriéndose a Ana Matamoros, hermana de Laura.

“Si no me he tirado del helicóptero es porque no he querido”

Eso sí, Makoke quiso puntualizar el comentario que Matamoros hizo sobre ella, el referido a “morirse de ganas” por ir a Supervivientes: “Yo sí que mantuve conversaciones con la productora de Supervivientes".

Makoke explicó que en esas conversaciones con Cuarzo [a la postre, productora de Así es la vida] les transmitió “que no lo descartaba”, pero que tenía dudas sobre participar: “Les dije que estaba en un año muy bonito, que estoy en lo mejor, en un momento superdulce. Y ahí se quedó. Y ya está”

De hecho, la otrora azafata del Telecupón aseguró tajante que esta no es la primera vez que ha sido tentada: “Me han ofrecido muchos años ir a Supervivientes, y si no me he tirado [del helicóptero] es porque no he querido”. Y reiteró: “Les dije que si me lo pedían iba, pero que era un año muy dulce. Estoy trabajando mucho, tengo que resolver unos asuntos legales. Estaba en duda”.