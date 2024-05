Diego Matamoros, sincero sobre el papel de Laura en 'Supervivientes': “No estoy orgulloso de lo que veo”

Diego Matamoros ha pasado este martes por el plató de Vamos a ver para hacer una valoración del papel de su hermana Laura en Supervivientes 2024. En un ejercicio de honestidad, el también hijo de Kiko Matamoros se ha mostrado crítico con la actitud de que ha hecho gala la influencer, aunque a la vez ha cuestionado algunos hechos y comentarios contra ella realizados entre bambalinas de las galas del reality.

“Con los últimos vídeos que hemos visto y el nivel de tensión que se está llevando en el plató y en el concurso, yo no vería mal tener a Laura de nuevo por aquí y que estuviese con los suyos”, ha afirmado el exconcursante del formato de Telecinco, indicando que ella es “más inteligente” de lo que ha podido hacer gala hasta la fecha. De hecho, Joaquín Prat, que ponía por delante su cariño por la colaboradora de Vamos a ver, ha afirmado no reconocer a su compañera en Honduras. Matamoros concordaba.

“Tenía una oportunidad para estar riéndose de todo el mundo, disfrutarlo, hacer otro tipo de concurso. No ha entrado en el mejor momento de su vida, y se nota muchas veces en ciertas actitudes y ciertos cambios, y no estoy orgulloso de lo que veo”. En todo caso, Diego sí destacaba que su hermana “está rellenando el programa”, pero estimaba desacertadas ciertas acciones.

Por ejemplo, con Miri, que es amiga y compañera de piso de su otra hermana, Ana Matamoros. “Se equivoca porque está haciendo víctima a Miri”. Y añadió: “La propuesta que está llevando es totalmente desacertada”, declara el televisivo, que también afeó el ataque a Makoke en los inicios de la isla.

“Fue muy poco horroroso lo que viví el otro día”

Ahora bien, también ha querido destacar comentarios que cree fuera de lugar durante el programa hacia su hermana. “Me sorprende llegar a platós y encontrarme a gente que se ha ido a cenar con Laura, o ha estado en su casa y tienen relación, a las que conozco de años, riéndose en plató entre vídeo y vídeo de forma muy despectiva. Fue un poco horroroso lo que viví el otro día”, asegura.

“Espero que cambien de aquí a que venga Laura, aunque sea falsamente”, apunta sobre los comentarios “muy feos” sobre el físico de la concursante. También se mostró muy dolido con los comentarios que otros Kiko Jiménez y Marieta realizaron sobre su hermana desde Honduras, pero también los que se hicieron desde plató por parte de dos personas a las que su hermana conoce. “Traspasaron el límite que se puede llegar”.

“Son dos personas que se llevan bien con Laura. Me sorprendió escucharlo y me pareció asqueroso. No voy a decir quiénes eran porque no estaban ”pinchados“, pero si el programa quiere porque estaban grabadas las cosas, que las saquen”, explicó.