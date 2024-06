'Supervivientes' desgarró a Marieta por cortarse el pelo, a Aurah al rechazar una carta de Jesé y a Blanca por un mal final

La entrega 13 de Supervivientes 2024: Tierra de Nadie tuvo un poco de todo: desde el anuncio de la quinta concursante oficial de la edición All Stars, hasta la alegría de Arkano por ser el nuevo salvado de la lista de nominados.

El programa también vivió su ansiada Mesa de las Tentaciones con cortes de pelo, rapadas al cero, taparrabos, esposas y negociaciones que llegaron a límites insospechados.

También Aurah Ruiz cruzó el Puente de las emociones provocando el llanto hasta de Laura Madrueño, como también se emocionó Kiko Jiménez - último expulsado- al reencontrarse con Maite Galdeano en el hotel para celebrar su cumpleaños.

Todo ello en una noche en la los concursantes cumplían 90 días en Honduras. Para celebrarlo, tanto Torres como Marieta tuvieron la visita de su hermano y su madre, respectivamente.

Aurah, en el puente de las emociones: “Fui un pedazo de madre en el hospital día y noche”

Aurah se derrumbó al ver que no era la salvada de la noche: “Estoy cansada, estoy muy mal. Quiero volver a casa” lloraba y Madrueño la intentó animar llevándosela al Puente de las emociones. En él, la viceversa empezó recordando su infancia: “Mis padres siempre fueron mis ídolos. Me he tenido que estampar las veces que tenía que hacerlo pero con los consejos de ellos nunca me perdí”.

Preguntada por el mayor dolor, lo tuvo claro: “Lo que más me ha dolido en la vida es ser madre y no haberlo sido como debería. Estuve un año en un hospital viendo cosas muy fuertes de mi primer y único hijo. Un año entero sin salir, sin ver la luz del sol. Es el dolor más fuerte de mi vida, pensar que no iba a volver a verlo”, decía provocando las lágrimas hasta de la presentadora.

“No saber cuándo vas a salir del hospital, si va a salir bien mi hijo. Le digo a las madres que están así que hay que luchar, aunque no vean la luz, seguir adelante apoyando a su hijo porque al final la verán. Veo a mi hijo ahora y pienso que pude con ello, que fui una pedazo de madre estando en el hospital día y noche, y ahora se ríe y es precioso”, exclamaba.

Sobre el amor, aseguró que ella lo había dado todo: “He luchado muchísimo por amor, creo que se pueden perdonar muchas cosas por amor, que se pueden curar y sanar muchas cosas. He luchado mucho para llegar a donde estoy hoy y tener la familia que tengo. He perdonado todo por amor, lo he dado todo”.

Preguntada por Jesé fue cuando sonrió: “Para mí Jesé siempre ha sido el hilo rojo que me conecta, aunque hayamos estado separados o juntos. El amor siempre estuvo. Lo echo muchísimo de menos. Ojalá apareciera. Sería un sueño. Cuento los días para volver a verle”.

La mesa de las tentaciones más dramática e inacabada

Este martes llegó, por fin, la temida Mesa de las Tentaciones que estrenó Marieta con una oferta que rechazó: cortarse 15 centímetros de pelo a cambio del mensaje de su sobrino: “Llevo 24 años sin cortármelo. Soy incapaz, es mi esencia”, decía.

Aunque parecía imposible, tras varias negociaciones, Marieta acabó cerrando el trato si le cortaban 40 centímetros de melena a cambio de : un trozo de tarta de queso, un hot dog y una llamada a quien quisiera. Pero cuando Madrueño estaba a punto de cortar, le ofreció todo eso, más “la sorpresa que todos deseáis” a cambio de 60 centímetros, acabó aceptando entre lágrimas: “¡Voy a estar horrible!”, lamentaba.

Seguidamente se escuchaba a su madre cantar y ella rompía a llorar al verla llegar en una barca. “60 centímetros por una madre!”, decía la presentadora y ella se desgarraba al verla. Cual tragedia, gritaba con cada tijeretazo, mientras escuchaba a su madre de lejos. “Mírame la cara, mírame el pelo, mira qué cejas”, decía ella ya en brazos de su progenitora. “Ha sido dramático pero hermoso” comentaba Sobera al verlas.

A Gorka le ofrecieron un chuletón con patatas a cambio de lucir un taparrabos hasta el final de la gala del jueves. Aceptó sin pensárselo demasiado.

La siguiente fue Miri que rechazó ir esposada por recuperar dos objetos de su maleta: “Tengo mucha hambre, no he comido ni una recompensa, quiero comer”, rogaba señalando que la recompensa no le convencía. Por lo que le ofrecieron: esposas más ir a ciegas a cambio de un chuletón y tortilla, que aceptó con lágrimas en los ojos.

A Arkano se le salieron los ojos al ver un plato de spaguettis a la carbonara que le costaba raparse al cero: “Voy a estar horrible” dijo y pidió algo más. Por lo que sumaron otro plato igual y acabó aceptando. “¡Me rapo!”, exclamó y se puso en manos de la presentadora.

La hamburguesa gigante, con patatas y salsa estaba reservada para Aurah a cambio de estar a las órdenes de los líderes hasta el jueves. Cuando aceptó, Madrueño le mostró una carta de Jesé que podía leer pero solo si rechazaba la comida. “Bebé te amo y solo quiero salir de aquí para estar contigo pero tengo mucha hambre, perdóname”, decidió por lo que prefirió comer.

Tras todo ello, el programa se quedó sin tiempo y dejó a Pedro y Blanca sin poder jugar a la mesa de las Tentaciones. “Tengo hambre” explotaba de rabia la olímpica al saber que tendría que esperar días para disfrutar de su recompensa, mientras veía a sus compañeros deleitarse.