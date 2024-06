'Supervivientes 2024' zanjó sus cuentas pendientes: alegró al repescado y derrumbó a su nuevo expulsado

La entrega 13 de Supervivientes 2024: Conexión Honduras fue la encargada de poner nombre al ocupante de la plaza vacía que había dejado Ángel Cristo y al nuevo expulsado de la semana.

Tras el final de gala incompleto del jueves pasado, este domingo desvelaron el futuro incierto en el que se había quedado Blanca Manchón y Kiko Jiménez.

El reality también mostró el pico entre Maite y Torres - después de las quejas de la familia del concursante- y celebró su última Odisea de Poseidón, tras 87 días de aventura.

Además, desvelaron los porcentajes ciegos de los cuatro nominados de la semana: Arkano, Marieta, Aurah y Pedro.

Blanca ocupa la plaza de Ángel Cristo y Kiko se derrumba al marcharse

Con la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo, el programa informó de que ocuparían su plaza libre con una votación entre los dos siguientes desterrados: Blanca y Kiko.

Algo que iba a ocurrir en la pasada gala, pero al quedarse sin tiempo lo dejaron para este domingo: “La votación se cerró el pasado jueves, no se han movido votaciones”, informó Sandra Barneda que mostraba los porcentajes ciegos con un 54% contra un 46%.

Antes de desvelar a cuál de los dos pertenecía cada cifra, llevaron a Marieta y Aurah - mejores amigas de ambos- para acompañarles en dicho anuncio. Al verse de nuevo los cuatro corrieron a abrazarse unos con otros.

Minutos después, la presentadora sentenciaba: “El público de Supervivientes ha decidido con sus votos que el salvado o salvada sea Blanca Manchón”. Ella empezó a gritar de la emoción y sorpresa por escuchar su nombre: “¿Sabes la felicidad que da que alguien ahí detrás te salve? Me emociono. Ya no me quedan vidas, así que hasta el final”, exclamaba.

Se marcharon las tres juntas y cuando Kiko se quedaba solo se derrumbaba frente a la cámara: “Me da pena. He sentido que he aprovechado esta oportunidad pero no puedo evitar pensar que no volveré a ver este sitio, al que odias pero al final coges cariño. Es muy duro pero por eso te das cuenta de lo bonito que es y de los sentimientos que tienes aquí. He vivido cosas maravillosas”.

Para atajar las lágrimas y la tristeza, el programa le dejaba escuchar las palabras de Maite Galdeano: “Tenemos muchas ganas de verte, de estar contigo jugueteando, te echamos todos de menos. Arriba ese ánimo que lo has hecho muy bien. Estoy orgullosa y nos sentimos orgullosos de ti”, decía haciendo sonreír a su yerno.

El beso entre Maite y Torres

El programa también mostró cómo continuó la visita de Maite a Torres que, en vez de recibir a un familiar, tuvo la sorpresa de ser masajeado por la madre de Sofía Suescun.

Él se lo tomó a risa y acabaron conociéndose tumbados en la arena de la playa. Ella le confesó sus puntos fuertes y los más débiles, mientras él se divertía y acababan dándose un pico.

“Me dejé llevar por la luz de la luna. Me gustó mucho la buena energía y la alegría que da”, confesó el concursante sobre su visita.