La familia de Rubén Torres critica el “show” de 'Supervivientes': “A mi madre no le ha hecho nada de gracia”

La familia de Rubén Torres no parece estar muy satisfecha con el trato que está recibiendo el bombero en Supervivientes 2024 (Telecinco).

El jueves, la organización del reality le hizo creer que alguien lo visitaría en Honduras, pero no, todo formaba parte de una estrategia para juntarle con Maite Galdeano. A la madre de Sofía Suescun le gusta el concursante y se prestó a darle un masaje sin que él supiera de quién eran aquellas manos que le recorrieron el cuerpo de arriba a abajo.

Al descubrir el engaño, Torres se lo tomó con humor, pero su familia ha tenido una reacción bien distinta.

“El vídeo puede estar bien pero, si le preguntas a mi madre, créeme que no le ha hecho nada de gracia”, ha asegurado el hermano del joven, Daniel, que no oculta su malestar con el “show” de Supervivientes.

Daniel ha hecho esta queja en De Viernes, es decir, en otro programa de Telecinco, de ahí que sus palabras contra la dirección del concurso hayan adquirido más relevancia si cabe.

Además, insinúa que Rubén está recibiendo un trato desigual por parte de la organización porque “es el único que no ha recibido ninguna visita, no ha recibido ninguna llamada, es el único que no ha visto ninguna foto ni vídeo de todos los que están ahí”.

Sea como fuere, Torres se ha convertido en uno de los aspirantes más fuertes.