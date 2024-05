'Supervivientes 2024' enloqueció con el expulsado, su futuro en el aire y el lapsus de Jorge Javier que fastidió una sorpresa

Jorge Javier Vázquez arrancó la gala 13 de Supervivientes 2024 “con aroma especial a competición, a lucha y a recta final” pero le faltó decir que también cumplirían con el giro prometido y presentarían al tercer concursante oficial de la edición All Stars.

La expulsión de la semana se la jugaban Marieta, Aurah Ruiz y Kiko Jiménez, suponiendo la pérdida de un gran concursante, marchara quien se marchara. Sin embargo, el programa tenía el AS en la manga de la plaza libre de Ángel Cristo, que el expulsado se jugó con Blanca Manchón y, aunque se iba a resolver esa misma noche, finalmente el programa se quedó sin tiempo y lo dejó para el domingo.

Todo ello, en una noche en la que Torres conoció a su ansiada Maite Galdeano que había organizado un encuentro sorpresa que un lapsus del presentador acabó estropeando.

Drama de Marieta con la expulsión de Kiko y su futuro en el aire

Marieta, Aurah y Kiko eran los nominados de la semana - tras la salvación de Gorka el pasado martes- y se situaban en la plataforma con cubos de pintura para manchar a quienes seguirían en la lista negra.

Laura Madrueño se paseó delante de ellos hasta que desveló que la única salvada era la viceversa, por undécima vez en la edición. De forma que los dos grandes amigos se enfrentaban a la decisión del público.

Ya en palapa, Marieta hacía pucheros por tener que despedirse de Kiko, su gran amigo del reality. Se marchara quien se marchara iba a ser un drama y lo fue. “El público ha decidido que se salve de la expulsión Marieta” sentenció Jorge Javier y ella se derrumbó por completo.

Abrazados los dos, ella le daba las gracias por todo su apoyo, por todo lo enseñado y ayudado. La escena provocaba las lágrimas de Aurah y Miri, pero por supuesto del propio Kiko.

El ya expulsado animaba a su amiga: “No te quedas sola, tienes que luchar como tú sabes, tienes que ganar. Eres fuerte. Eres lo mejor que me llevo de aquí haber conocido a alguien tan pura”. Y también se despedía del resto: “Yo soy un jugón pero os quiero a todos, por supuesto que acudiría a un concierto de Arkano. Me alegro haber vivido esta experiencia por segunda vez, soy un afortunado”

Aunque el programa había anunciado que tras la expulsión se abriría una votación exprés para dar una segunda oportunidad a Kiko o a Blanca, el tiempo de la entrega se les echó encima y no pudieron resolverla.

Por lo que (y muy a pesar del enfado de Kiko) dejaron el futuro de Blanca y él en el aire, suponemos que hasta el domingo cuando se sabrá si vuelve a convertirse en concursante él o ella.

La visita de Maite Galdeano con sorpresa fallida por culpa de Jorge Javier

Maite aparecía en la isla “preparada para conocer al futuro amor de su vida, Torres”. El programa había organizado un lugar idílico en el que la madre de Sofía Suescun daría un masaje a Torres porque se lo había ganado por ser el concursante que más veces había logrado el collar de líder (hasta 7 veces), pero él pensaría que se lo estaba dando una trabajadora del equipo, llamada Rosario.

Así lo hicieron y Torres se mostraban totalmente acomodado y agradecido por “las manos” de la experta. Jorge Javier no dejó de hacer bromas entre ambos, hasta que sin querer se equivocó y la llamó Maite. Al concursante le cambió la cara y la miró totalmente asombrado: “Es que has dicho Maite, Jorge”, le explicó ella y el presentador se maldijo: “¡Me cago en la puta, se me ha ido!!”.

En ese momento ya los dos se abrazaron, se presentaron y se piropearon mutuamente. Mientras el programa les garantizó una noche compartida para los dos solos.

El momento más divertido y los 4 nuevos nominados

Miri y Torres se enfrentaron a la Noria Infernal para luchar por el collar de líder, regalándonos uno de los momentos más divertidos de la edición. Porque el neopreno de él se rompió y le entraba agua en cada giro de la estructura, acabando totalmente inflado ante el ingenioso comentario de Jorge Javier: “Tiene el cuerpo de la Señora Doubtfire” y así era.

Un contratiempo que, sin embargo, no impidió a ninguno sobrepasar los 16 minutos colgados. Lo que asombró al equipo del programa que decidió que ambos fueran líderes.

Al no poder votarles, los nominados del grupo fueron Arkano y Marieta, por parte del grupo, y Gorka y Aurah, por parte de los líderes. Pero Gorka se salvó a él mismo y metió en la lista a Pedro. De forma que la lista de nominados quedó compuesta por: Arkano, Marieta, Aurah y Pedro.