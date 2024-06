La desesperación de Arkano tras la última repesca de 'Supervivientes': “¿Cuánto dura esto? ¡Por favor!”

Supervivientes resolvió en este domingo en Conexión Honduras su cuenta pendiente al anunciar qué exconcursante ocupa la plaza dejada por Ángel Cristo tras su expulsión disciplinaria. Una repesca, la de Blanca Manchón, que desconcertó especialmente a uno de sus compañeros, Arkano, por la duración de una edición en la que no le salen las cuentas.

El rapero fue protagonista hace apenas unas semanas por su bajón anímico, por el que estuvo a punto de abandonar el reality de Telecinco. Finalmente decidió quedarse y luchar hasta el final, pero el regreso este 2 de junio de otra compañera eliminada terminó por alterarle los planes, tal como él mismo bromeó en directo ante Sandra Barneda.

Blanca, la elegida por el público para reengancharse a la competición, fue recibida con alegría por los robinsones, que bromearon con sus múltiples “vidas” en Supervivientes. Sin embargo, y tras felicitarla, Arkano se llevó las manos a la cabeza confuso: “¿Cuánto dura esto? ¡Por favor!”, exclamó, con aparente desesperación.

“No lo sé ni yo, ¿volveremos a las Campanadas?”, ironizó Laura Madrueño, mientras Barneda pidió la palabra desde plató. El rapero repitió su pregunta, desatando las risas en los estudios de Mediaset, y la presentadora le pidió una rima: “Me agobia pensar que este es el Supervivientes más largo de la historia. Realmente no pasa nada, id buscando un traje porque anunciamos las Campanadas”, rapeó Arkano.