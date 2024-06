Jorge Javier recupera su estrella en Mediaset: la cronología del ostracismo a la plena responsabilidad en Telecinco

Mucho pueden cambiar las cosas en apenas un año. A las puertas del verano de 2023, el futuro de Jorge Javier Vázquez en Mediaset era incierto. Desaparecido de televisión por prescripción facultativa, con el programa del que era buque insignia, Sálvame, cancelado en la tarde, y con el entonces presidente del grupo, Borja Prado, en pugna con el CEO Alessandro Salem para reformular la imagen de la empresa, todo hacía indicar un momento de transición para el presentador, sin hueco claro en los planes.

Con la época estival a punto de arrancar en 2024, poco o nada tiene que ver el nuevo escenario con el de doce meses atrás. Vázquez acaba de cerrar su cuarto formato como presentador una semana, El diario de Jorge, con el que certifica su retorno a la franja vespertina, como si nada hubiera pasado. Mientras, Borja Prado ya es historia dentro de Mediaset, que recientemente nombraba a una nueva presidenta, la exministra Cristina Garmendia, mientras el plan de Salem pasa ahora por otorgarle plenas responsabilidades a su trabajador.

Los últimos días para Jorge Javier han sido intensos por necesidad, con su presencia en pantalla ampliándose incluso a Mitele Plus. Para tener una perspectiva completa de lo que ha sido ese cambio radical, establecemos una cronología completa de sus últimos meses en Mediaset. Unos meses en los que el showman perdió su poder progresivamente, luego desapareció, y acabó volviendo para servir como tabla de salvación para un canal que quiere poner fin a su larga crisis identitaria y de audiencia.

· 5 de mayo de 2023: se filtra la cancelación de 'Sálvame'

El comienzo del cambio de época de Mediaset pasa por la sorpresa que supuso la cancelación de Sálvame tras 14 años en antena. En pleno conflicto en su cúpula, el nuevo plan de la cúpula lo avanza la prensa antes incluso de comunicársele al equipo: el espacio producido por La Fábrica de la Tele desaparece de las tardes al término de la temporada, para dejar paso a un nuevo magacín presentado y producido por Ana Rosa Quintana. Casi una semana después, Telecinco pone fecha definitiva al último programa: el viernes 23 de junio.

Comienza el cambio de tendencia de Mediaset tras el final de la era Vasile. Entre las primeras grandes decisiones destacaban, por ejemplo, el acuerdo con Fremantle para emprender nuevos proyectos de entretenimiento familiar. Pero el viraje se representaba también en la redacción de un nuevo código ético, con efecto en los espacios de crónica social y en Sálvame en particular. A pesar de ciertas exenciones, implicaba entre otras cosas limitar las opiniones políticas de los presentadores. En el momento de la cancelación, el showman está en el ecuador de Supervivientes 2023.

· 18 de mayo de 2023: Jorge Javier se ausenta de 'Supervivientes'

En la noche del jueves 18, Jorge Javier Vázquez no aparece ante los espectadores de Supervivientes 2023. Carlos Sobera lo releva al frente de la gala, y explica que su compañero “se encuentra indispuesto”.

La del 17 de mayo es, así, la última aparición televisiva de Jorge Javier. Durante esa tarde, había jugado a desafiar el Código Ético hablando de política en Sálvame. Será su última intervención hasta nuevo aviso. Ese jueves 18 se publica una noticia en la que se aseguraba que Mediaset estaría preparando la liquidación del contrato de Jorge Javier. La empresa desmintió de forma oficial dicha noticia.

· 23 de mayo de 2023: Desaparece de TV por la baja médica

Seis días después de la última aparición de Vázquez, Mediaset comunica que el presentador “causa baja de manera temporal por prescripción médica”. Fuentes a las que tuvo acceso verTele explicaron que, tras la noticia sobre su falso despido, que podría haber sido filtrada desde el entorno del mismo presidente de Mediaset Borja Prado, Vázquez acabó en urgencias. Comienza el inicio de una larga ausencia.

· 3 de junio de 2023: “Volver es lo último que pienso”

Más de una semana después de conocerse su baja, Jorge Javier se pronuncia en redes sociales. El showman da a entender que su vuelta a la televisión está lejos. “Volver es lo último en lo que pienso”, dice el presentador en esta carta abierta. “Necesito parar para cuidarme”.

· 15 de junio de 2023: 'GH VIP' vuelve... Sin Jorge Javier

Con Sálvame a punto de concluir, Telecinco anuncia, por sorpresa, la vuelta de Gran Hermano VIP tras cuatro años de ausencia. Lo hará con una importante novedad: la de Marta Flich como presentadora en sustitución de Jorge Javier Vázquez. Un cambio significativo, pues pierde el timón de otro buque insignia dentro de la cadena.

· 23 de junio de 2023: 'Sálvame' termina sin rastro de Jorge Javier

En la tarde del viernes 23 de junio se emite la última entrega de Sálvame. Se trata de un homenaje al programa, para rendir tributo a los últimos 14 años, pero un homenaje en el que falta Jorge Javier. El presentador fue homenajeado y aplaudido por todos sus compañeros, que destacaron de él su profesionalidad y la huella que siempre dejó en aquel plató.

Jorge Javier Vázquez, ausente, fue homenajeado en el último programa de 'Sálvame'

· 19 de julio de 2023: Se urde su previsible regreso en nueva franja

Casi un mes después del final de Sálvame, aparecen las primeras informaciones de un futurible retorno a la acción del presentador: un piloto de La Fábrica de la Tele destinado al access prime time. Es lo que será Cuentos chinos. A esas alturas, es el único espacio con el nombre del presentador vinculado dentro de Mediaset.

· 16 de agosto de 2023: Luz verde sorpresa a 'Cuentos chinos'

Por sorpresa, Telecinco incluyó en su vídeo promocional para el nuevo curso el regreso de Jorge Javier con Cuentos chinos. No solo fue aprobado sin comunicación oficial previa, sino que confirma que se enfrentará a El Hormiguero en el access prime time. El nuevo empeño dentro del grupo pasa, aparentemente, por confiarle la complicada franja, dominada por Pablo Motos desde hace largos años.

· 11 de septiembre de 2023: Se estrena 'Cuentos chinos'

Cuatro meses después de su anterior intervención, Jorge Javier retorna con Cuentos chinos. En su arranque, el programa atrajo la atención al poner al presentador a hablar de su ausencia televisiva. Con un tono aún cercano a Sálvame, y una amplia nómina de colaboraciones, el programa no inquieta sin embargo a El Hormiguero en su estreno, con un 9.4%. Estos números decepcionantes marcarán la tónica de los siguientes.

· 14 de septiembre de 2023: Jorge Javier “cede” el testigo de 'GH'

En un gesto cuando menos simbólico, Telecinco aprovecha la emisión de Cuentos chinos para conectar con el plató de GH VIP y promocionar el estreno. El encargado no fue otro que Jorge Javier: tres meses después de quedar fuera del reality, se encargó de formalizar el traspaso de poderes con Marta Flich: “Te deseo lo mejor”.

· 28 de septiembre de 2023: 'Cuentos chinos', cancelado

Después de solo 10 emisiones, Telecinco anuncia la cancelación de Cuentos chinos con efecto inmediato y sin dar la oportunidad al showman de despedirse del público. Los datos de audiencia fueron contundentes: un 7% de cuota de pantalla de media, muy lejos de El Hormiguero; y con el 5.8% registrado dos días antes como mínimo insalvable.

“Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda”, declara Jorge Javier tras la decisión, iniciando otro periodo de larga ausencia de la televisión. En este tiempo, sus intervenciones serán a través de su blog, donde opinará de política y, cada vez menos, de televisión.

· 11 de diciembre de 2023: Jorge Javier reaparece con Pedro Sánchez

Pasados cerca de tres meses de su última aparición en medios, Jorge Javier vuelve a la esfera pública para moderar la presentación de Tierra firme, segundo libro escrito por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La relación con el dirigente viene de largo y se remonta a los periodos de esplendor de Sálvame, en 2014. De hecho, Sánchez expresó su admiración por Vázquez tras conocerse el final de Sálvame.

Durante el acto, Jorge Javier aprovecha para lanzar dardos a Borja Prado, que una semana antes había comunicado su dimisión como presidente de Mediaset. Al referirse Sánchez, en un momento dado, al popular Borja Sémper, el presentador salta: “Pronuncias Borja y me da miedo”.

· 20 de diciembre de 2023: Jorge Javier estará en 'Supervivientes'

La vuelta del presentador comienza a urdirse según se acerca el final de año. Tal y como publicamos en verTele el día 12, el plan de Telecinco es que Jorge Javier reaparezca con la nueva edición de Supervivientes, como viene haciendo desde 2011, pese a rumores que apuntaban en otra línea. Días más tarde, él mismo lo confirma: “A mí nunca me dijeron que no iba a presentar Supervivientes”.

· 8 de febrero de 2024: Telecinco anuncia el regreso de Jorge Javier

El 1 de febrero, verTele vuelve a informar en exclusiva sobre la inminente nueva edición de Supervivientes, para la que Mediaset alista de nuevo a Carlos Sobera y Laura Madrueño, y da entrada a Sandra Barneda en relevo de Ion Aramendi. La promoción arranca días después y lo hace centrada en el retorno de Vázquez.

En una promo para su lucimiento, el presentador aparece disfrutando de unas idílicas vacaciones cuando su asistenta le pide que eche un vistazo a su teléfono móvil. El catalán lee un mensaje revelador: “Comienza la aventura”. “¡Por fin!”, exclama antes de levantarse de la tumbona para ponerse en marcha. Oficialmente, está de regreso.

Telecinco arranca la promoción de 'Supervivientes 2024' confirmando a Jorge Javier como presentador: "¡Por fin!"

· 14 de febrero de 2024: Jorge Javier habla de su futuro

Una semana después de hacerse oficial el regreso a Supervivientes, y con ello a primera línea, Jorge Javier se abre en su blog de Lecturas y reconoce el “desgaste” del 2023 ante las noticias sobre su supuesto despido, que nunca se produce. Reconoce que la filtración falsa le afectó psicológicamente, y aunque celebra que tiene “ganas de trabajar”, confiesa que vuelve porque tiene “un contrato que cumplir hasta finales de 2025”.

· 7 de marzo de 2024: Comienza 'Supervivientes 2024'

Supervivientes arranca y pone fin al periodo de “nevera” de Jorge Javier, que ha durado cerca de seis meses. Entre vítores, y emocionado, reconoce: “Estoy muy feliz de estar de nuevo con vosotros, os he echado de menos”. Hubo, también, dardos sobre su periodo de hibernación durante este estreno: “¿Cómo habéis podido aguantar tanto tiempo sin mí?”, ironiza en un momento dado.

Con un 21.7% de share y 1.645.000 espectadores, el programa que ahora produce Cuarzo TV mejora en más de 5 puntos el estreno de la última edición, y confirma no solo la vigencia del formato, sino el interés por volver a ver al showman en acción.

· 24 de mayo de 2024: 'De Viernes' le hace un homenaje

Supervivientes lleva dos meses convulsos, con las polémicas en torno a Ángel Cristo manchando el concurso, pero reafirmando su poderío en audiencias un año más. Con ello, Jorge Javier también ha reivindicado su figura como estrella del canal. Exactamente un año después de su baja médica por los rumores sobre un cese, el programa que le quitó el sitio en la noche de los viernes con el Deluxe, De viernes, lo recibe entre algodones con un homenaje a su carrera.

A lo largo de una hora de entrevista, el presentador repasa una carrera de más de 20 años en Mediaset, aunque eludiendo las menciones directas a Sálvame, pasado que Telecinco trata de obviar infructuosamente: “Eso te pasa factura y yo, ahora, estoy recuperando mi vida normal, porque este trabajo es de todo menos normal”. El encuentro parece el anticipo de lo que está por venir: la semana de la ubicuidad.

· 28 de mayo de 2024: Vuelta a 'GH' y revival de 'Hay una cosa...'

En la noche del martes 28 de mayo, Mediaset comunica en simultáneo que Jorge Javier volverá a tomar las riendas de Gran Hermano en su nueva edición. Se “corrige” la decisión de sustituirlo por Marta Flich (a la que dio un simbólico relevo en tiempos de Cuentos chinos) de cara a la vuelta de la versión original con anónimos, habiendo sido él el conductor de la anterior, la controvertida GH Revolution, en 2017.

Pero además, Telecinco obsequia al presentador con un relanzamiento de Hay una cosa que te quiero decir, formato que presentó en el pasado y que recuperan para el próximo curso. Así, se visibiliza la nueva apuesta por Jorge Javier como estrella del prime time, al aglutinar tres espacios (estos dos y Supervivientes) tras meses de experimentos y pruebas con nuevas caras para el entretenimiento estelar que no han terminado de fructificar.

· 29 de mayo: Se filtra el próximo regreso a la tarde

Tras Gran Hermano y Hay una cosa que te quiero decir, Jorge Javier suma otro proyecto de alta carga simbólica, pues supondrá su regreso a las tardes. Boomerang TV produce un formato deudor del espíritu de El diario de Patricia, con el catalán al mando. Su franja, previsiblemente, será la de la sobremesa, ocupando el hueco de Así es la vida, cancelado. De este modo vuelve a la tarde, compartiéndola con Ana Rosa Quintana.

· 31 de mayo de 2024: También estará en 'Supervivientes: All Stars'

La semana de la ubicuidad de Jorge Javier culmina el último día de mayo, cuando Telecinco comunica que Supervivientes All Stars, el spin-off de Supervivientes destinado al verano en Telecinco con exconcursantes, mantendrá a Jorge Javier como presentador de las galas de los jueves. Pero no solo eso: el escritor se duplicará y pasará a conducir también la gala de los martes, en sustitución de Carlos Sobera (que estará grabando First Dates Hotel). A la multiplicación de formatos, se le suma ahora su aumento de presencia en pantalla.

· 3 de junio de 2024: Salta también a Mitele Plus con 'Los vecinos...'

Junio ha arrancado como acababa mayo: con Jorge Javier alcanzando total ubicuidad. Con su posición restaurada un año después, Jorge Javier salta también a Mitele Plus, donde toma las riendas de forma extraordinaria del reality Los vecinos de la casa de al lado, conducido por Cristina Boscá. “Como últimamente salgo poco en la tele digo va, vente el lunes que tienes mono”, bromeó. La nueva Mediaset ha traído de vuelta al clásico Jorge Javier.

· 7 de junio de 2024: 'El diario de Jorge' es oficial y llegará en verano

Apenas una semana después de trascender el proyecto, Telecinco oficializa la vuelta de Jorge Javier a las tardes. El talk show no elude su referente ya desde el título: El diario de Jorge. Mediaset emplaza al verano para el estreno, de lunes a viernes en directo, e inicia la búsqueda de historias en primera persona que contar y compartir “con la complicidad, la empatía y la cercanía de Jorge Javier Vázquez”.

El 4 de octubre de 2023, Jorge Javier reconocía las circunstancias inéditas a las que se enfrentaba: “Hacía quince años que no me quedaba sin programa que presentar. Me enfrento a una situación nueva”. Tras la cancelación de Cuentos chinos, el presentador no tenía ningún programa en Mediaset en cartera, y se dudaba incluso de si acabaría siendo sustituido en Supervivientes. Ahora, en 2024, la empresa se apresta en anunciar cuatro proyectos diferentes en apenas 10 días con él. Con ello, la nueva temporada de Mediaset contará con Vázquez en tardes, con El diario de Jorge, y en las noches, con Gran Hermano y Hay una cosa que te quiero decir, sin apenas descanso tras Supervivientes y Supervivientes All Stars. Jorge Javier, sin duda, ha vuelto con más fuerza que nunca.