Jorge Javier confiesa su “año complicado” tras filtrarse su falso cese: “Soñaba con el despido y la indemnización”

Jorge Javier Vázquez ha hablado de su situación actual en Telecinco. El presentador lo ha hecho a partir de dos acontecimientos. El primero, la publicación, hace casi un año, de una información que apuntaba que iba ser despedido de Mediaset. Y la segunda, su reciente regreso a las instalaciones del grupo para grabar junto a Carlos Sobera, Sandra Barneda y Laura Madrueño la nueva promo de Supervivientes 2024.

Jorge Javier ha aprovechado su blog de Lecturas para comentar, con respecto a su supuesto despido, que “mentalmente” lleva “un año deshojando la margarita con el consiguiente desgaste que ello supone”, aunque pasa el tiempo y “el despido no se produce”. Aun así, la “filtración” de la noticia llegó a marcarle. “Durante todo este tiempo mi cerebro se convirtió en una calculadora que no paraba de hacer números. Soñaba con el despido y la correspondiente indemnización: 'Este montoncito para aquí, este montoncito para allá'”.

De hecho, se veía “fuera de Mediaset aceptando la invitación de David Broncano para ir a La Resistencia”. “Hasta tenía ensayada mi respuesta para cuando me preguntara cuánto dinero tenía en el banco: 'Con lo del despido, más que todos los que se han sentado aquí'”, bromea.

El presentador también afirma que ha vivido una época “complicada y convulsa”, pero “enriquecedora”, desde que empezaron a salir las primeras informaciones sobre el final de Sálvame y la supuesta rescisión de su contrato. Pero ahí sigue, preparado para volver a la acción con Supervivientes. Regresa “con ganas de trabajar” y de pasárselo bien, pero también vuelve porque tiene “un contrato que cumplir hasta finales de 2025”. Aun así, no se toma esta fecha como una verdad inamovible: “Vuelvo sabiendo que mañana puede que alguien, o yo mismo, no quiera volver. O no quieran que vuelva”.

“Todo está por escribir o quizá solo quede el epílogo”

“Todo está por escribir. O quizás aquí ya solo nos quede el epílogo. Así de loco es nuestro mundo. Por eso es tan apasionante”, añade Jorge Javier, que hace unos días volvió a la sede de Mediaset por primera vez desde septiembre, cuando le comunicaron la cancelación de Cuentos chinos. “Volver me producía inquietud. Pero tuve que hacerlo y fue mucho mejor de lo esperado”, cuenta sobre ese momento.

Eso sí, dice que algunas cosas han cambiado en estos meses sin pisar los platós. Por ejemplo, el camerino que usó durante los últimos años de Sálvame ya no es suyo, aunque él lo asume con naturalidad —“¿qué pretendía? ¿Que me guardaran ausencia?”—. Además, la promo de Supervivientes se grabó en el plató de Sálvame, que ahora es el de TardeAR. Y volver a pisarlo le produjo “sentimientos encontrados”. Eso sí, “tras unos momentos de lógico desasosiego casi se me olvida recordar que pasé ahí catorce años de mi vida”.

“Así es la televisión y así hay que aceptarla”, concluye el presentador, que disfrutó de la grabación junto a sus compañeros de Supervivientes 2024. El inicio del reality, previsto para marzo o abril, coincidirá con los 21 años que lleva Jorge Javier Vázquez en Mediaset. Una “época mágica”, como así la define, pero que ahora afronta desde otra posición: “Después de veintiún años trepidantes vuelvo a la casilla de salida”.