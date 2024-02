Risto se engancha con Esperanza Aguirre a cuenta de Feijóo y los indultos: “¿Estás diciendo que mienten esos 16 medios?”

Risto Mejide ha protagonizado este martes en Todo es mentira un enganchón con Esperanza Aguirre a cuenta de Alberto Núñez Feijóo y su apertura a una negociación con Junts. Todo se ha debido cuando la expolítica conservadora, colaboradora del programa, ha puesto en duda que líder del Partido Popular estudiase la amnistía tras reunirse con Junts y hasta sopesase la posibilidad de indultar a Carles Puigdemont si renuncia a la independencia.

Esta es una información facilitada por el propio partido a través de un importante dirigente a 16 medios de comunicación, durante una comida celebrada el pasado viernes en Lugo. Un miembro muy relevante de la dirección del partido contó a periodistas de diferentes diarios, radios y televisiones, cada uno con su propia línea editorial, que hubo conversaciones el pasado verano con el partido independentista de cara a una posible investidura de Feijóo. El PP luego se ha visto en la tesitura de desmentirse a sí mismo.

Todo es mentira ha venido abordando esto desde que comenzó la semana, aprovechando unas declaraciones de Marta Rovira, de ERC, que aseguraba que el PP quiso pactar con ellos para que apoyaran una investidura, pero que se negaron. Desde el PP se han desmentido estas palabras y sostienen que “nunca ha entablado conversaciones o negociaciones con ERC en el marco de la investidura”.

“¿Estás diciendo que mienten esos 16 medios?”

Verónica Fumanal fue la encargada de aportar contexto en Cuatro. La periodista explicó cómo se producen estos encuentros informales organizados por los propios partidos durante las campañas electorales, como antes había hecho elDiario.es: “Ni es una encerrona, ni se lo ha inventado la prensa, es algo que convocó el PP porque se suele hacer así”, dijo, contradiciendo al portavoz parlamentario del PP y mano derecha de Feijóo, Miguel Tellado, que acusaba a la prensa de malinterpretar las palabras del partido sobre los indultos.

A continuación, le tocó el turno de palabra a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. “Creí que no iba a poder hablar”, comenzó quejándose, antes de reiterar la postura actual del PP y cuestionar a los medios de comunicación. Así, hasta el punto de enervar al presentador de Mediaset.

“Yo no sé, como ninguno de nosotros sabemos, qué es lo que dijo Feijóo en aquella cena”, dijo Aguirre, errando sobre la información (pues fue una comida y no una cena). “Por lo que se ve, Feijóo se ha sentido obligado a concretar cuál es su punto de vista sobre todo esto. Y ha dicho: 'Han llegado a decir que yo estoy a favor de los indultos. Nada de esto es así'”.

“Lo que sé es que [en el PP] estamos en contra de la amnistía y en contra de los indultos”, ha afirmado Aguirre, ante la sorpresa de Mejide. “16 medios en este país han publicado que Feijóo les había filtrado que estaba abierto a indultos condicionados a líderes del procès y que su partido estudió la amnistía durante 24 horas. ¿Estás diciendo que mienten esos 16 medios?”, inquirió.

“Ya se sabe, este es un programa anti-PP”

Aguirre no contestó, sino que comenzó a especular: “Sobre los indultos dice ”condicionados“. ¿Y qué condiciones eran? Las que dice la ley. Que vengan, que los juzguen y que se comprometan a no volver a hacerlo. La cosa no quedó ahí: tras justificar la legalidad de esos hipotéticos indultos, Aguirre pasó a atacar al propio Todo es mentira por abordar la noticia: ”Aquí nos dedicamos a meternos con el PP en vez de a meternos con el PSOE. Ya se sabe, este es un programa anti-PP“.

Risto contraatacó a esta acusación: “¿Anti-PP? ¡Pero si toda la primera parte del programa hemos cargado contra [Fernando Grande] Marlaska y contra [Irene] Montero! Y tú, callada. Y tú, encantada”, recordaba el presentador sobre los temas previos de la escaleta. “Ahora, en cuanto giramos al PP... Claro”.

“Me gustaría estar en un programa que fuera plural”, ironizó Antonio Castelo, ante las risas de Mejide y del resto de contertulios. “Ella solo ve estos programas cuando viene. Si no no lo ve”, agregó Mejide, antes de cambiar de tema.