El hombre (y sus vínculos) que mece el Festival Internacional de la Canción de España, que no es el Benidorm Fest

El Festival Internacional de la Canción de España sigue adelante. Pese a perder el apoyo de la Generalitat Valenciana, que conllevó también que se descolgara la autonómica À Punt; el polémico festival musical que se “inspira” en Sanremo y fue anunciado de forma inesperada el pasado jueves 8 de febrero será presentado este miércoles día 14, en un acto en la sede de la SGAE en el que recibirá el apoyo de distintos artistas como Manu Tenorio, Guillermo Furiase, Verónica Romero, Lorena Gómez o Samantha Gilabert, como su propia organización aseguró mediante otro comunicado.

El anuncio de este 'Canción Fest', como se llama tanto su web como el dominio de sus correos electrónicos, resultó una bomba por su “parecido” con el Benidorm Fest a nivel visual, y también porque se anunció como una apuesta de la Generalitat Valenciana, que ha creado un fuerte vínculo con RTVE. De hecho, ese mismo jueves se supo que una delegación de representantes de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Benidorm y RTVE estaban en Sanremo buscando un acuerdo de colaboración entre el festival italiano y el Benidorm Fest, como recogió Europa Press. Seguramente por eso la Generalitat Valenciana tardó unas pocas horas en decir que “finalmente” no apoyaría el proyecto, empujando a la cadena À Punt a quedarse también fuera.

Según ha sabido verTele, el proyecto llevaba gestándose ya meses, en los que los organizadores del nuevo Festival Internacional de la Canción habían tenido difícil lograr “síes” de los artistas y presentadores a los que se habían dirigido, incluyendo el aviso del Ayuntamiento de Benidorm de que la marca 'Festival Internacional de Benidorm' era de su propiedad. Pese a ello lograron que desde la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana, con el extorero Vicente Barrera como conseller y también vicepresidente primero del gobierno autonómico como representante de Vox, se apoyase el festival, anunciándose incluso que Barrera estaría en la presentación del 14 de febrero en la SGAE. Y al tener cerrado ese apoyo político, aceleraron sus planes y anunciaron directamente el proyecto esperando lograr así las adhesiones que se le resistían.

Pero, ¿quién está detrás de este 'Canción Fest'? La respuesta la encontramos en una empresa, Magnitud creativa 21 SL, y en un nombre propio: José Gregorio Bernabé Martínez. Un empresario valenciano conocido por sus negocios inmobiliarios que desde hace años entró también en el mundo de la música y ha producido e impulsado a su hijo, el artista Pepe Bernabé, que después firmó por uno de los sellos de Warner. José Gregorio Bernabé Martínez es el promotor e impulsor del Festival Internacional de la Canción, y su hijo Pepe Bernabé figura como el director.

Un “apoyo institucional”... por ceder una sala

Para lograr sacar adelante la iniciativa, el “apoyo institucional” más llamativo una vez ha caído la Generalitat Valenciana es el de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Sin embargo, fuentes de la institución consultadas por verTele rebajan esa consideración y explican que su colaboración con el proyecto se reduce a ceder una sala.

Aunque en la web del Festival Internacional de la Canción aparecen claramente destacadas como “Apoyo institucional” tanto la SGAE como la Fundación SGAE, desde la institución nos aclaran que lo único que hacen es ceder una de sus salas para un acto, el de la presentación de este miércoles 14, algo que es un gesto habitual con cualquier socio de la SGAE que lo solicite, como ha sido el caso. La SGAE nos aclara que no son patrocinadores, ni lo apoyan de otra forma, y que su vinculación se reduce a eso.

El promotor: “El festival va a seguir adelante”

Con el interés de saber qué ha ocurrido con la retirada de la Generalitat Valenciana, desde verTele directamente llamamos a José Gregorio Bernabé, que nada más empezar la conversación telefónica nos adelanta que desde su empresa organizadora “no quieren hacer declaraciones”, emplazando a la presentación que se realizará el miércoles, en la que anunciarán que a partir del día 15 abrirán el plazo para poder inscribirse.

Al preguntarle sobre la pérdida de apoyo institucional, el empresario contesta que “no tienen explicación”, y lo normaliza asegurando que no ha ocurrido “nada”, sólo que la Generalitat ha decidido no apoyarles por entender “que el nuestro se puede parecer al Benidorm Fest”. De hecho, transmite tranquilidad: “No es ningún problema para nosotros, porque la ayuda era mínima, y el festival va a ir adelante”. Bernabé Martínez nos explica que tienen más patrocinadores, y que el 'Canción Fest' “no peligra” porque no aporte la Generalitat Valenciana, aunque sí lamenta que “casi todos los festivales de la Comunitat Valenciana reciben el apoyo de la Generalitat Valenciana”. El empresario explica que sólo era “un apoyo más”, dejando claro que el festival lo organizan y hacen ellos mismos.

Al hablar de sus patrocinadores, José Gregorio Bernabé cita que la SGAE les “presta el espacio” -corroborando lo que nos dice la institución-, y explica que igual que ella otros aportan lo que consideran conveniente. Sin poder ni querer avanzar mucho más, remitiéndose a la presentación del miércoles, sí que adelanta que en ella también detallarán el comité organizador, el jurado y los patrocinadores; y que más adelante irán presentando a todo el mundo que intervenga en el festival.

Magnitud creativa 21 SL, el eje empresarial

Nuestro interlocutor José Gregorio Bernabé Martínez es, a través de su empresa Magnitud creativa 21 SL y junto a su hijo Pepe Bernabé, el ideólogo e impulsor de este festival. Y para anunciarlo ha presentado una serie de empresas que lo apoyan, que al repasarlas presentan vínculos personales. Esta sociedad, creada en 2008, tiene su sede en la Calle Ayala, 11 de Madrid, y en realidad se dedica al “diseño, construcción y explotación de parques productores de energía en todas sus variantes contempladas por la legislación”. Un ámbito muy distinto al musical y al de los espectáculos.

En sus registros aparecen como antiguos administradores solidarios dos viejos conocidos de la Justicia como Jesús Belda Aleixandre y Juan Ramón Cerdá Sanjuan. Ambos se dedican a crear y desmontar sociedades, cambiando de domicilio habitualmente, y por eso acumulan más de 1.000 cargos en empresas cada uno. De hecho, Cerdá Sanjuan fue apodado por El Mundo como “el hombre de los 9.500 cargos en empresas”, y aparece en casos como Marsans, Nueva Rumasa, Nóos o la trama Gürtel, siendo considerado por el Ministerio Fiscal como un “ideólogo” de plataformas de sociedades al servicio del fraude. La Audiencia Nacional le condenó en 2017 a 13 años y un mes de cárcel por delitos de fraude, asociación ilícita, falsedad continuada en documento público y falsedad en documento mercantil, en relación a una trama de fraude del IVA gestada en Málaga y extendida por toda España.

La empresa Magnitud creativa 21 SL registró el 25 de abril de 2023 la marca 'Festival Internacional de la Canción'. También el 1 de junio de 2022 registró la marca 'Festival Internacional de la Canción de Mallorca', que todavía siguen en su poder, y con ese segundo ejemplo demuestra que ya intentaron sacar adelante la misma idea en las Baleares. Sin embargo, en 2021 registró y le suspendieron 'Costa Blanca Music', y el 14 de diciembre de 2017 registró la marca 'Chico malo'.

Esa marca respondía al nombre artístico de su hijo, que precisamente ese año impulsó su carrera musical llamándose 'Chico malo', y fue presentado por Vanitatis como “el niño bien que triunfa en la música”. Fue en 2017 cuando lanzó su primer álbum, producido por Magnitud Creativa Records, que aunque en su propia web se presenta como un “Sello Discográfico y Editorial” en realidad se trata de un sitio Web propiedad de Magnitud Creativa 21 S.L., la compañía de su padre que ahora promueve y organiza el Festival Internacional de la Canción.

Curiosamente, esa marca registrada hizo que el tema de Aitana y Ana Guerra en OT 2017 que aspiró a representar a España en Eurovisión tuviese que cambiar de nombre de 'Chico malo' a 'Lo malo', como acabó siendo conocido y convirtiéndose en un éxito, tras haber sido incluso anunciado por TVE como 'Chico malo'. El registro de marca fue suspendido en junio de 2018.

Tras perder esa marca, Bernabé Martínez fundó en enero de 2020 una empresa llamada Chico Malo Magnitud Creativa 21 AIE (Agrupación de Interés Económico), dedicada a la creación artística y de espectáculos, para producir espectáculos en vivo. Su sede también está en la Calle Ayala, 11 de Madrid, y él ejerce como su administrador único. Los socios de la misma son su otra empresa, Magnitud creativa 21 SL, y Ateneo Europeo SL. Y entre los anteriores socios también estaba Asesorama SL, otra de sus empresas.

José Gregorio Bernabé Martínez, el ideólogo e impulsor

El Festival Internacional de la Canción va a salir adelante con los apoyos de algunas empresas que forman un entramado que conviene explicar y comprender. Lo primero, hay que saber que José Gregorio Bernabé Martínez tiene 4 cargos activos y 19 cargos históricos en 17 sociedades. Los actualmente activos son:

Administrador único de Magnitud creativa 21 SL

Administrador único de Asesorama SL

Administrador único de Chico Malo Magnitud Creativa 21 AIE

Representante de Alberni Enterprise SL

En el año 2011, como recogió El Mundo, José Gregorio Bernabé Martínez estuvo imputado en la ramificación del caso Brugal que investigó presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante. Se negó a prestar declaración por los presuntos delitos de aprovechamiento de secreto o información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario que se le imputaban.

Bernabé fue administrador solidario de Aligestion Integral SL y apoderado de Ortiz desarrollos urbanísticos SL, empresas ambas de Enrique Ortiz, que en 2016 pagó 8,8 millones a Hacienda para rebajar la pena por delito fiscal tras confesar que financió de forma ilegal al PP de la Comunitat Valenciana en las elecciones de 2008 a través de pagos ficticios a Orange Market, como recogió elDiario.es. Sin embargo, en 2020 le admitieron anular su confesión de culpabilidad, y poco después el juez archivó la causa porque cinco peritos se negaron a analizar el caso. La excepcionalidad de lo ocurrido propició este análisis de elDiario.es en el que se explicaba cómo el financiador ilegal del PP Enrique Ortiz logró eludir la cárcel por corrupción y seguir haciendo negocios con la administración.

Aligestion Integral SL, en la que José Gregorio Bernabé Martínez fue administrador solidario, fue propietaria del estadio Rico Pérez del Hércules CF, club del que Bernabé llegó a ser vicepresidente, además de consejero. En el equipo de fútbol estuvo por tanto también unido a Enrique Ortiz, que es el máximo accionista del club, y que cedió recientemente (en mayo de 2023) su presidencia.

Como él, José Gregorio Bernabé Martínez, a través de su sociedad Magnitud creativa 21 SL, ha seguido trabajando para los gobiernos valencianos. Antes de este festival la empresa ya había organizado varios conciertos que fueron patrocinados por la Diputación de Alicante cuando el actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, era el presidente.

De los tres “Media partners” con los que contaba el 'Canción Fest' al principio, À Punt ya no aparece, y otro de ellos es Odisey Ibiza. En realidad, como explica su propia web, no es una empresa ni una marca, sino “un sitio Web propiedad de Magnitud Creativa 21, S.L.”, igual que Magnitud Creativa Records. Es decir, la misma empresa de José Gregorio Bernabé Martínez.

Al repasar su equipo, aparece en primera instancia como co-fundador Pepe Bernabé Ponsoda, que es el director del nuevo festival. Como ya hemos dicho, es el hijo de José Gregorio Bernabé Martínez y artista musical responsable de ese “proyecto” que organiza “Music-Camps en los que los artistas y productores conviven y producen durante unos días en un entorno único”. En la web incluyen como artistas que les han visitado a algunos del Benidorm Fest 2024 como Dellacruz, Noan y Angy; anteriores como José Otero, Sara Deop y Gonzalo Hermida; y con pasado en televisión como Blas Cantó, María Parrado, Jorge Brazález, Bea Retamal o Roi Méndez.

Las conexiones personales con las empresas que apoyan el festival

En el mismo equipo de Odisey Ibiza figura también Alberto P., como su Project Manager & Web. Se trata de Alberto Ramírez Ponsoda, que además de compartir apellidos y lazos familiares es el CEO de Vorevex, y administrador y socio único del grupo SlyFeed SL, que es otra de las empresas que aparecen en la presentación del Festival Internacional de la Canción. Su empresa Vorevex realiza la web del festival, así como la de Odisey Ibiza y la personal de artista de Pepe Bernabé; y ha creado los logos para el grupo Asesorama, empresa de José Gregorio Bernabé Martínez.

Las conexiones personales de las empresas que aparecen como impulsoras del festival no se detienen ahí. Fun & Money se presenta como “el primer portal de mecenazgo cultural en España que vincula proyectos culturales con empresas y particulares”. Íñigo Argomaniz Bengoechea, el presidente de Warner Music, es desde enero de 2024 el administrador único de Fun and Money SL, además de apoderado mancomunado solidario de Promociones Musicales Get In SL, que es socio de la empresa. Warner ha sido la productora de Pepe Bernabé, y además también figura como otra de las empresas que apoyan el festival bajo su editorial Warner Chappell music.

La marca Fun & Money fue registrada por la empresa Carrillo consultores legales y tributarios SLP, cuyo vicesecretario y consejero, Emiliano Carrillo Fernández, fue también socio de Chico Malo Magnitud Creativa 21 AIE.

Otra de las empresas que apoyan el festival es CMMC 21. En su caso, no aparece ningún registro de empresa, ni tampoco hay ningún resultado en Google sobre ella, ni al buscar su logotipo. Sí que firma como “Producción Ejecutiva: Magnitud Creativa 21 & CMMC 21” el siguiente videoclip de Sara Deop (participante del Benidorm Fest 2022), que se grabó precisamente en Odisey Ibiza:

También tiene vinculación con Pepe Bernabé Treintay3 Producciones & management, una agencia de colocación de artistas que se dedica a la producción y promoción de conciertos, y a la representación y management de artistas, que ha trabajado con el cantante y productor, hijo de José Gregorio Bernabé. En la web de 33 Producciones aparece como artista más destacada María Peláe, que ha participado en el Benidorm Fest 2024, además de Carlos Baute (jurado del festival) o Mónica Naranjo (expresentadora), entre muchos otros.

De las nueve empresas que apoyan el festival, seis tienen esas vinculaciones con la principal o el director Pepe Bernabé, y restan Uniacords (productora audiovisual de Grupoidex vinculada con Warner Music, que distribuye su proyecto musical transmedia 'Uña y Carne'), Sony Music Publishing (la editorial musical más grande del mundo) y Niwala Music (sello discográfico independiente que trabaja en la captación, asesoramiento y desarrollo de nuevos artistas, y colabora con Warner Chappell).

Desde verTele nos hemos puesto en contacto con todas estas empresas, sin lograr respuesta de 33 Producciones, Uniacords ni Warner Chappell. Desde Sony sí han tenido la deferencia de indicarnos que se remiten a lo que diga el festival y no tienen ninguna comunicación al respecto. Y desde Niwala amablemente nos han explicado que se puso en contacto con ellos la promotora encargada del 'Canción Fest' para invitar a su Director Artístico a ejercer como jurado, algo que aceptaron al considerar interesante la propuesta del festival, de forma similar a otras iniciativas que ayuden a conocer nuevos artistas o bandas.

Un empresario 'polifacético'

La trayectoria empresarial de José Gregorio Bernabé Martínez, como hemos dicho, es amplia. Su principal referencia es la sociedad Asesorama SL, constituida en marzo de 2005 y que se dedica a la gestión y administración de la propiedad inmobiliaria. Antes del empresario, y al igual que sucede con Magnitud creativa 21 SL, aparece como Administrador único hasta 2005 Juan Ramón Cerdá Sanjuan, “el hombre de los 9.500 cargos en empresas” que ha salido en muchos de los principales casos de corrupción en España. En el año 2019, Asesorama SL sufrió un embargo tras recibir tres notificaciones de ejecución, según los datos empresariales a los que ha tenido acceso verTele. Ramón Cerdá Sanjuan también era el administrador único de Powermoney SL, otra empresa vinculada a Bernabé puesto que su administrador único es Asesorama SL, de su propiedad.

Además, José Gregorio Bernabé Martínez es Representante de Alberni Enterprise SL, empresa también sita en la Calle Ayala, 11 de Madrid, y cuya actividad es el “comercio al por mayor no especializado”. Su vinculación con ella en realidad es mayor, puesto que el Administrador único de Alberni Enterprise SL es Asesorama SL, la otra empresa de Bernabé.